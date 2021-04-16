Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ı ilgilendiren konularda Avrupa Birliği (AB) KKTC'yi yok sayıyor, yüzde 100 hatalı da olsa Güney Kıbrıs'ı...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ı ilgilendiren konularda Avrupa Birliği (AB) KKTC'yi yok sayıyor, yüzde 100 hatalı da olsa Güney Kıbrıs'ı destekliyor" dedi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ı ilgilendiren konularda Avrupa Birliği (AB) KKTC'yi yok sayıyor, yüzde 100 hatalı da olsa Güney Kıbrıs'ı destekliyor" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı