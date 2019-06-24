Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hangi yaptırım kararı gelirse gelsin biz S400'ü aldık"

"ABD'nin adımları hukuka uygun değildir"

"Diğer ortaklar ABD'nin F-35'ler ile ilgili adımlarını desteklemiyor"

"Türkiye F-35 programının bir ortağıdır ve çok ciddi katkılar sağlamıştır. Bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla katkı sağlamıştır"

"Türkiye, ABD veya herhangi bir ülkenin al dediği zaman bir ürünü alacak ya da alma dediği zaman bir ürünü almayacak ülke değildir"

Kaynak: İHA