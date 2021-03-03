Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la görüştü

03.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:07
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmeyi Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani'yle birlikte yaptı.

Görüşmede, Yunanistan'da meydana gelen deprem için geçmiş olsun dilekleri iletilirken, ihtiyaç halinde yardıma hazır olunduğu belirtildi ve dayanışma mesajı verildi.

Yunanistan'da deprem

Yunanistan'ın orta kesimindeki Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başkent Atina'da da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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