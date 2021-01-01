Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Meredov telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan