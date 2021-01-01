Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la telefonda görüştü

01.01.2021 21:21 | Son Güncelleme: 01.01.2021 21:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Meredov telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Güven Yalçın Abdullah Avcı Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Çocuk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 21:24:35. #1.14#
title