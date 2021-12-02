Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stokholm'de düzenlenen Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda konuştu. Kırım'ın yasadışı ilhakının tanınmayacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Güney Kafkasya'da kalıcı barış için bir fırsat penceresi var" dedi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti;

Ortak değerleri tehdit eden iki önemli konuya değinen Çavuşoğlu, "Birinci olarak; çeşitli AGİT ülkelerinde yabancı düşmanlığı, İslam fobi ve antisemitizmin yükselişi devam ediyor. Bu tehlikeli muamelelere göz yumamayız. İkinci olarak; bir zamanlar mutabakatla üzerinde uzlaştığımız kurallar, terör örgütlerinin insani boyutlu toplantılara girişmesine izin verilerek göz ardı ediliyor" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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