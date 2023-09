TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım'ın ilhakını gayrimeşru bulduklarını ifade etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uluslararası bütün platformlarda Kırım'ın ve ardından da Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içerisinde yer alan diğer bölgelerin ilhakını gayrimeşru bulduğumuzu, bunu tanımadığımızı ifade ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş, Meclis'te, Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Numan Kurtulmuş, Kırım Tatarlarının haklı davasını Türkiye olarak başından beri bütün imkanlarıyla desteklediklerini belirtti.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhakıyla başlayan süreçte Türkiye'nin tutumunun belli olduğunu, bu ilhakı kabul etmediklerini her platformda dile getirdiklerini belirten Kurtulmuş, "Uluslararası bütün platformlarda Kırım'ın ve ardından da Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içerisinde yer alan diğer bölgelerin ilhakını gayrimeşru bulduğumuzu, bunu tanımadığımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.

"Savaşın mağduru olan kitlelerin yeniden huzura erişmesini temin etmek, Türkiye'nin de öncelikli vazifelerinden birisidir"

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının bir an evvel bitirilmesi için barışçıl bir misyonu icra etmeye gayret sarf ettiğini dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta neredeyse her iki tarafla da konuşabilen tek ülkedir. Bu savaşın devam etmesinin her iki taraf için de ağır kayıplar oluşturduğunu görüyoruz ama bunun da ötesinde bu savaş, aslında sadece Rusya-Ukrayna arasında bir savaş değil, Rusya'yla topyekun Batı arasında bir savaşa ve küresel bir tehdide doğru dönüşme potansiyeli taşıyor. Bunun için de bir an evvel bu savaşın bitirilmesi gerekir. Başta Kırımlı Tatar dostlarımız, kardeşlerimiz olmak üzere bu bölgede savaşın mağduru olan insanların yeniden huzura erişmesini temin etmek, Türkiye olarak bizim de öncelikli vazifelerimizden birisidir.

Ayrıca bu savaşın devamıyla birlikte başta tahıl krizi olmak üzere zaten uluslararası alanda var olan, özellikle Afrika ülkelerini de derinden etkileyen gıda krizinin artan bir şekilde devam edeceğini görüyoruz. Bu savaşı bir an evvel bitirmek, her iki taraf için de kabul edilebilecek makul ve adil bir sonucun ortaya çıkmasını temin etmek gerekir."

Kırım Tatarlarının milli lideri Kırımoğlu ise Türkiye'nin işgali tanımamasının, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmasının kendileri için büyük bir destek olduğunu belirtti.

Kırım'ın işgalden kurtarılamaması durumunda Kırım Tatarlarının hiçbir geleceğinin bulunmayacağını belirten Kırımoğlu, bu savaşın, kendileri için yeryüzünde kalmak ya da yok olmak meselesi olduğunu söyledi.