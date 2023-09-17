Afyonkarahisar'da Helikopter Kazası: Enkazın Kaldırılması İçin Ankara'dan Kaza Kırım Ekibi Bekleniyor

Afyonkarahisar'da ters rüzgar nedeniyle düşen helikopterin enkazının kaldırılması için Ankara'dan gelecek olan kaza kırım ekibi bekleniyor. Olayın ardından bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Enkazın kaldırılması için kaza kırım ekibinin incelemeleri yapması bekleniyor.

Afyonkarahisar'da yapılan ilk tespitlere göre ters rüzgar nedeniyle düşen helikopterin enkazının kaldırılması için Ankara'dan gelecek olan kaza kırım ekibi bekleniyor.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sadıkbey Mahallesinde oteller bölgesinde bir otele iniş yapmak isteyen 2 kişilik helikopter düştü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayın ardından Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Pilotajını N.C. isimli şahsın yaptığı özel helikopter, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden havalanarak Afyonkarahisar'da bir termal otel bahçesinde bulunan helikopter iniş-kalkış alanına iniş esnasında ters esen rüzgarın etkisiyle alçak mesafeden bahçe içerisinde bulunan ağaçlık alana düşerek kaza-kırıma uğramıştır. Pilot N.C. ile yanında bulunan oğlu B.C. kazada yaralanmamışlardır. Kontrolleri yapılan vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Düşen helikopterin enkazının olay yerinde olduğu ve Ankara'dan gelecek olan kaza kırım ekibinin yapacağı incelemelerin ardından enkazın kaldırılacağı kaydedildi. Polis tarafından korunan enkazı çevresine güvenlik şeride çekilerek içeri girilmesini izin verilmiyor. Kaza kırım ekibinin gün içerisinde olay yerine gelmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR