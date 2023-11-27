Rusya'da etkili olan fırtına nedeniyle yaklaşık 1,9 milyon kişi elektriksiz kaldı, Kırım'da olağanüstü hal ilan edildi. Kırım'da etkili olan fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Yollar sular altında kalırken, şiddetli rüzgar, ağaçları yerinden söktü. Bölgede yaklaşık yarım milyon kişi elektrik hatlarının yıkılması nedeniyle elektriksiz kaldı.

- Rusya ve Ukrayna'yı fırtına vurdu: 3 ölü

Yaklaşık 1,9 milyon kişi elektriksiz kaldı, Kırım'da olağanüstü hal ilan edildi

MOSKOVA - Rusya'da etkili olan fırtına nedeniyle yerel saatle 10.00 itibariyle yaklaşık 1,9 milyon kişiye elektrik verilemezken, olağanüstü hal ilan edilen Kırım ve Rusya'da 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ve Ukrayna'nın güneyini şiddetli fırtına vurdu. Kırım'da etkili olan fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Yollar sular altında kalırken, şiddetli rüzgar, ağaçları yerinden söktü. Bölgede yaklaşık yarım milyon kişi elektrik hatlarının yıkılması nedeniyle elektriksiz kaldı. Son 16 yılda kaydedilen en güçlü fırtına olarak tanımlanan fırtınanın ardından Kırım Bölgesi'nde olağanüstü hal ilan edildi. Rüzgar hızının 144km'ye ulaştığı bölgede devlet daireleri kapatılırken eğitime ara verildi.

Rusya'nın güneyindeki Kuban bölgesinde ise çok sayıda ev ve okul hasar gördü. Rusya'nın Soçi kentinde 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Rusya'nın Dağıstan, Krasnodar ve Rostov bölgelerinin yanı sıra Ukrayna'nın işgal altındaki Kırım, Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin sıralandığı raporda, "Yerel saatle 10.00 itibarıyla yaklaşık 1,9 milyon kişi elverişsiz hava koşulları nedeniyle elektriksiz kaldı" denildi.