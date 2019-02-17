Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Dizi Film Setini Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da dizi film setini ziyaret etti.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, çekimleri Elmalı ilçesinde gerçekleştirilen, yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlendiği, Gökhan Erkut'un yönettiği "Nöbet" isimli dizi filmin setine ziyarette bulundu.

Çavuşoğlu, ziyarette, yapımcı ve yönetmenin yanı sıra başrol oyuncuları Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık ve İbrahim Kendirci ile görüşerek, başarılar diledi.

Kaynak: AA