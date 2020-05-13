Dışarıya çıkan miniklerden öğretmenlerine duygulandıran sürpriz Dışarıya çıkan miniklerden öğretmenlerine duygulandıran sürpriz Avcılar'da uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıkan minikler duygulandırdı.

Dışarıya çıkan miniklerden öğretmenlerine duygulandıran sürpriz

İSTANBUL - Avcılar'da uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıkan minikler duygulandırdı. Üzerinde "Seni çok özledik canım öğretmenim" yazan kağıtlar taşıyan minikler öğretmenlerine sürpriz yaptı. Minikleri karşısında gören öğretmen ise duygulanarak öğrencilerine kitap hediye etti.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Bugün 0-14 yaş grubuna bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Uzun süre sonra ilk kez dışarı çıkan çocuklar parklara akın etti. Avcılar'da Cihangir İlköğretim Okulu 2.B sınıfı öğrencileri ise öğretmenlerine sürpriz yaptı. Üzerinde "Seni çok özledik canım öğretmenim" yazan kağıtlar taşıyan minikler hep bir ağızdan öğretmenlerini ne kadar çok özlediklerini söylediler. Minikleri karşısında gören Birgül Koluaçık isimli öğretmen ise duygulanarak öğrencilerine kitap hediye etti.

Kaynak: İHA