Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yağmur kanalına uçtu: 5 yaralı

Ankara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yolun sağ tarafındaki yağmur kanalına uçtu.

Ankara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yolun sağ tarafındaki yağmur kanalına uçtu. Kazada yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Ankara yolunda Eskişehir istikametine seyir halindeki Mustafa A.'nın kullandığı 16 ADN 650 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan yağmur kanalına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yağmur kanalına düşen araçta bulunan 5 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı