Diplomatik kriz yaşayan İran ile Suudi Arabistan'ın gizli görüşmelere başladığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diplomatik kriz yaşayan İran ile Suudi Arabistan'ın gizli görüşmelere başladığı iddiası

Diplomatik kriz yaşayan İran ile Suudi Arabistan'ın gizli görüşmelere başladığı iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

Diplomatik ilişkilerin kesildiği ve aralarında dört yıldır gerginliğin devam ettiği İran ile Suudi Arabistan'ın, Irak'ın ara buluculuğunda ilişkileri düzeltmek amacıyla doğrudan gizli görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Suudi Arabistan'da İngilizce yayın yapan "Arabnews" gazetesine demeç veren ve ismini gizli tutan Suudi Arabistanlı üst düzey bir yetkili ise Tahran ile Riyad arasında doğrudan görüşmeler yapıldığına dair haberin doğru olmadığını açıkladı.

İngiliz Financial Times gazetesi, görüşmelerde yer alan ancak ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran ve Suudi Arabistanlı yetkililerin 9 Nisan'da Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya geldi.

IRAK GÖRÜŞMELERDE KÖPRÜ GÖREVİNİ ÜSTLENDİ

İran'ın nükleer görüşmelere tekrar başlamasının ve Yemen'deki İran destekli Husilerin son zamanlarda Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarını artırmasının iki ülke arasında 4 yıl aradan sonra doğrudan görüşmelerin zeminini hazırladığı ve ilk görüşmelerin de olumlu geçtiği ifade edildi. Haberde, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin Bağdat'taki görüşmelerde iki ülke arasında köprü görevini üstlendiği ve Suudi Arabistan heyetine İstihbarat Başkanı Halid bin Ali el-Humeydan'ın liderlik ettiği aktarıldı.

HABER YALANLANDI

Tahran ve Riyad yönetimleri, doğrudan görüşmelere başladıklarına dair habere ilişkin henüz resmi açıklamada bulunmasa da Suudi Arabistan'dan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili ve İranlı bir kaynak haberi yalanladı. Suudi Arabistan'da İngilizce yayın yapan "Arabnews" gazetesine demeç veren ve ismini gizli tutan Suudi Arabistanlı üst düzey bir yetkili, Tahran ile Riyad arasında doğrudan görüşmeler yapıldığına dair haberin doğru olmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna açıklamada bulunan ismi açıklanmayan İranlı bir kaynak da İran-Suudi Arabistan diyaloğuna dair haberleri yalanladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Suudi Arabistan'da, 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el Nimr'in de olduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin birbiri ardına yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Bu olaylar sonrasında Mart 2015'te başlayan Yemen'deki iç savaş nedeniyle gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Doğruluk Kontrolü
Diplomatik kriz yaşayan İran ile Suudi Arabistan'ın gizli görüşmelere başladığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Diplomatik ilişkilerin kesildiği İran ile Suudi Arabistan'ın gizli görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Suudi Arabistan'da İngilizce yayın yapan "Arabnews" gazetesine demeç veren ve ismini gizli tutan Suudi Arabistanlı üst düzey bir yetkili ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Faik Öztrak Ziya Selçuk Devlet Bahçeli
Magazin Müjde Ar Müge Anlı İrem Derici Caner Cindoruk
Spor Muslera Cenk Tosun Arda Turan Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diplomatik kriz yaşayan İran ile Suudi Arabistan'ın gizli görüşmelere başladığı iddiası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 16:04:03. #1.15#

title