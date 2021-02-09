DİKA'dan proje desteği
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DİKA'dan proje desteği

09.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:59
DİKA'dan proje desteği

Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansınca proje desteği sağlandı.

Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansınca proje desteği sağlandı.

Mardin Meslek Edindirme Merkezi (MARMEK), kursiyerlerin ortaya çıkardığı ürünlerin satışı ve pazarlaması için geliştirmiş olduğu, Tanıtım ve Pazarlama Konularında Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Sağlanması Projesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından kabul edildi.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin ve DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı tarafından projenin protokolü imzalandı.

Şahin, pazarlama ve teknik destek projesi ile yalnız iç pazarı değil tüm dünya ülkelerinin pazarlarını yakından izleyen, gözlemleyen, tüketici davranış ve tercihlerindeki değişimi analiz eden kadın kursiyerlerinin, katma değer yaratma konusunda da rakiplerinden hep bir adım önde olacağını kaydetti.

Kadınların ortaya çıkardığı ürünlerin artık ekonomik değere dönüşeceğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Üretim, pazarlama ve satış ile taçlandırılırsa, üretimde bir sirkülasyon oluşacağı ve pazarlamanın önemi tüketiciyle buluşmasıyla daha da artacağı aşikardır. Ürünlerin tanıtımı ve pazarlaması yapılarak satışa sunulması hem üretimi hızlandıracak hem de bu ürünlerin turizmi canlandırmasına ve turizmde pazarlama, satış ile tanıtım konularında canlılık yaratmasını sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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