Digor'da meydana gelen cinayet olayının zanlılarını yakalandı
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Digor, Kars, 3. Sayfa, Haber

Digor'da meydana gelen cinayet olayının zanlılarını yakalandı

Digor'da meydana gelen cinayet olayının zanlıları JASAT ekiplerince yakalandı.

24.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:41
Digor'da meydana gelen cinayet olayının zanlılarını yakalandı

Digor'da meydana gelen cinayet olayının zanlıları JASAT ekiplerince yakalandı.

Kars'ın Digor İlçesi'ne bağlı Hisarönü Köyü'nde 19 Nisan 2020 günü meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği cinayet olayının zanlısı ve zanlıya yardım eden 4 kişi olayının ardından firar etmişti Cinayet zanlısı olaydan hemen sonra firar etmiştir.

Olayın ardından çalışma başlatan Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca oluşturulan özel ekip (JASAT) tarafından yapılan titiz planlama ve ısrarlı takip sonucu, cinayet zanlısı ve ona yardım eden 4 kişi olaydan üç gün sonra saklandıkları yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan cinayet olayının zanlıları İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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