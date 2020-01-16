Didim'de ÇED toplantısı öncesi arbede

16.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:23

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akköy Mahallesi açıklarında kurulmak istenilen balık çiftliği projesi kapsamında hazırlanan ÇED raporu toplantısı halkın tepkisi sebebiyle yapılamadı. Rapor için gelen heyet, kalabalığın arasından geçmek istediği esnada CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Belediye Başkanı Deniz Atabay ve vatandaşlar geçişe izin vermeyince arbede yaşandı.



Didim'in Akköy Mahallesi'nde düzenlenmek istenilen ÇED raporu toplantısı halkın tepkilerinden dolayı yapılamadı. Didim Arapça-Karacagöl Dalyanı açıklarında özel bir firma tarafından 67 bin 500 m2'lik deniz alanında yıllık 2 bin ton su ürünleri yetiştiriciliği (balık çiftliği) tesisi kurulması için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) toplantısı için yetkililer mahalleye geldi.



Toplantının daha önceden yapılacağını haberdar olan Didimliler ise toplantı öncesinde Mahallede protesto eylemi gerçekleştirdi. Eylem esnasında Didim-Söke yolunun da geçtiği Akköy mahallesinde yolun her iki tarafına barikatlar yerleştirilirken, Jandarma güçleri de güvenlik tedbiri aldığı görüldü.



Didim'in yanı sıra Efeler, Kuşadası, Söke ve Nazilli'den birçok çevreci de eyleme katılarak destek olurken, protesto eylemine CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İyi Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Ali Çankır, İyi Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, çevre ilçe başkanları, çevre dernekleri yöneticileri, çeşitli siyasi parti yöneticileri, Akköylüler ve vatandaşlar katıldı.



Davul zurnalı halaylar çeken, düdük çalan ve sloganlar atan vatandaşlar "Havama, suyuma, denizime dokunma" sloganları attı. Eylemde vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Didim'i yanlış yatırımlarla berbat ettirmeyeceğiz. Havamızı, suyumuzu, denizimi kirlettirmeyeceğiz. Bize dediler ki Avrupalıların yediği 5 balıktan 2'si bizden gidiyormuş. Sanki o adamlar bize o teknolojileri bize satarken, kendi denizlerinden balık çiftliği kurmayı bilmiyorlar! Kendi denizlerini havalarını koruyorlar, bizleri de müstemleke gibi kullanmaya çalışıyorlar. Kargaşaya mahal vermeyeceğiz. Şirketin görevlileri gelmiş, onlar bizim misafirlerimiz, geldikleri gibi gidecekler. Kanun ve hukuk çerçevesinde savaşacağız" ifadelerini kullandı.



Protesto eylemi devam ederken, ÇED raporu için gelen yetkililer, kendi özel korumaları ve jandarma güçlerinin de desteğiyle kalabalığa geçip, toplantının yapılması düşünülen kahvehaneye girmek istediler. Yetkilileri bariyerler içerisinde geçmek isterken CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız grubun kalabalığa girmesine ilk tepkiyi koydu. Milletvekili Yıldız'a karşı fiziki müdahale bulunmaya çalışan özel güvenlik ekiplerine ise başta Belediye Başkanı Deniz Atabay ve diğer katılımcılar da tepki gösterince fiziki müdahaleler devam etti. Vatandaşlar ise alkışlar ve ıslıklarla yetkilileri protesto ederken, karşılıklı diyaloğun ardından yetkililer geri çekilmek zorunda kaldı.



Akköy'deki jandarma karakoluna geri dönen yetkililer daha sonra aralarından CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın yer aldığı heyetle özel görüştü. Görüşmenin ardından korumalar ve jandarma eşliğinde kahveye gelen yetkililer toplantının yapılamadığına dair tutanak tuttu. Hazırlanan tutanaklar belediyeye de teslim edilirken, resmi işlemin ardından yetkililer alandan uzaklaştı.



ÇED'le ilgili toplantının yapılamadığının resmi olarak kayıt altına alınmasının ardından halka seslenen Belediye Başkanı Deniz Atabay, "Tüm Didim halkına teşekkür ediyorum. Kendinizi alkışlayın. Daha yolun başındayız. Uzun ince bir yol, aynı azimle devam edeceğiz gazanız mübarek olsun" şeklinde konuştu.



Eylemciler ise daha sonra halaylar çekerek, olaysız şekilde dağıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA