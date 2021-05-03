Didim Belediyesi'nden havuz sahiplerine tebligatlı uyarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Didim Belediyesi'nden havuz sahiplerine tebligatlı uyarı

Didim Belediyesi'nden havuz sahiplerine tebligatlı uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Didim Belediyesi bu sezon ilçe genelinde tüm havuzların temiz tutulması noktasında tebligat çalışması başlattı.

Didim Belediyesi bu sezon ilçe genelinde tüm havuzların temiz tutulması noktasında tebligat çalışması başlattı. Havuzu olan konutlar ve sitelerin ruhsat kontrollerinin yapıldığı öğrenilirken, buna göre havuzların temiz ve kapalı olması noktasında adımlar atılacak.

Didim Belediyesi ilçe genelindeki havuzların temiz, bakımlı ve düzenli olması noktasında çalışma başlattı. Didim Belediyesi Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri ilçede sıkça bulunan konut ve sitelerin ortak havuzlarına yönelik olarak çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bu yıl tüm bölgede havuzlar, ruhsatlı ve ruhsatsız olarak tespit edildi. Bunun yanı sıra ardında dolu, kirli havuzlar için sezon içerisinde tebligat dağıtım işlemi de sürdürüldü. Tebligat dağıtımlarının tamamlanmasının ardından sezon sonrası havuzların üzerinin kapalı olması hedefleniyor. Havuzların üzerinin kapalı tutulması sayesinde hem çevre kirliliği ve haşere üremesi hem de sokak hayvanlarının dolu havuzlara düşerek boğulmasının önüne geçilmesi bekleniyor.

Çalışmalar kapsamında sezon sonu içinde yağmur suyu biriken havuza dahi işlem yapılacağı öğrenilirken, ruhsatsız olanlar kapatılacağı, ruhsatlı olanların ise ya üzerini kapatılması yada sezon sonu itibariyle yeni sezona kadar sürekli boş ve temiz tutulmasının sağlanması hedefleniyor. Konuyla ilgili olarak bilgi almak isteyenlerin 0256 8116614 ve 0533 895 0886'dan bilgi alabileceği bildirildi. - AYDIN

Didim Belediyesi'nden havuz sahiplerine tebligatlı uyarı
Didim Belediyesi'nden havuz sahiplerine tebligatlı uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Hakan Altun Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Cyle Larin Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Didim Belediyesi'nden havuz sahiplerine tebligatlı uyarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 16:29:58. #1.16#

title