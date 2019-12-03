Didim Belediyesi engellileri yemekte ağırladı

03.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:50

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Didim Belediyesi ilçedeki engelli bireyleri ve ailelerini yemekte ağırladı.



Yemekte Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Başkan yardımcıları Öznur Gündoğdu ve Yusuf Deveci, Didim ve Yöresi Engelliler derneği başkanı Bedri Altıntaş, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İyi Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, bazı belediye meclis üyeleri da hazır bulundu.



Yemekte ilk konuşan Dernek Başkanı Bedri Altıntaş derneklerinin 14 yıl önce kurulduğunu ve bir çok çalışma yaptığını belirtti. İlçedeki engellileri kayıt altına aldıklarını belirten Altıntaş "İlçede şu ana yaşayan engelliler ulaşım ve sosyal anlamda çok fazla sıkıntıları bulunmamakla beraber bu sorunları cüzi durumlar düşürdük. Bunu belediyemizle yaptık ve belediye başkanımız bu konuda çok duyarlı. Bizler her türlü desteği verdi. Didim ve Akbük'teki engelliler plajı, akülü sandalyeler için kurulan şarj istasyonları, bunlar çok önemli. Engelsiz kent Didim dedik ve bunu konuda en büyük katkı kuşkusuz belediyenin. Bu çalışmalar yeterli mi değil ama amacımız kökten sorunlarını çözmek. Bunlar sadece yerel yönetimle değil, devletle çözülebilecek işler var."dedi.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, engellilere destek olunması noktasında bir çok gizli kahramanın olduğunu belirterek "Engelliler konusunda kutlanacak birileri varsa onların aileleri ve dernek yöneticileridir. Dernek başkanı ve yönetimin yaptıkları çalışmaları takdire değer, bunlar özveri ve sevgiyle olur. Bizler onların isteklerini severek yerine getirmeye çalışıyoruz. Son olarak bizden dernek binasının yerinin değişmesini istediler. Bu konuda sorunları olduklarını belirttiler ve en kısa sürede size bir dernek binası kazandıracağız ve bunun sözünü veriyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA