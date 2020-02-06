DHA YURT BÜLTENİ - 7

06.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:50

Otomobillerden akü çalan hırsız yakalandı

İZMİT'te sanayi sitesi içerisinde bulunan otomobillerin akülerini çalarak, ucuz fiyata sattığı iddia edilen E.A., yakalandı.

İzmit'te Körfez Sanayi Sitesi içerisinde son zamanlarda artan otomobillerden akü çalınması olayıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Sanayi sitesi içerisinde bulunan esnafın ifadesine başvuran ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis, otomobillerden aküleri çalıp, piyasada daha ucuz fiyata satan kişinin E.A. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, takibe aldığı E.A.yı dün öğle saatlerinde sanayi sitesi içerisinde başka bir otomobilin aküsünü çalmak istediği sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-E.A.'nın adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Soğuktan donmak üzere olan göçmenler köy kahvesine sığındı EDİRNE'de, Yunanistan polisinin bazılarını darp edip, Türkiye'ye gönderdiği göçmenler, donmak üzereyken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde köy kahvesine sığındı. Köylülerin temel ihtiyaçlarını giderdiği göçmenlerden yaralı olanlar hastanede tedavi altına alındı.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan polisi tarafından yakalandı. İddiaya göre polis, göçmenlerin bazılarını dövdükten sonra zorla Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdi. Gece yarısı dondurucu soğukta donma tehlikesi geçiren göçmenler, Yunanistan'a sınır Uzunköprü ilçesinin Kiremitçisalıh köyüne gelerek, köy kahvesine sığındı. Aralarında darp edilmiş 80 göçmeni gören köylüler, ısınmaları sağlayıp, giyecek ve yiyecek verdi. Köylülerin ihbarıyla gelen jandarma ekipleri, göçmenleri İl Göç İdaresi'ne götürmek üzere köyden aldı. Bu arada vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan göçmenler ise tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Kahvedeki göçmenler-Yerde yaralı yatan göçmen-Göçmenlerden detaylar-Giyecek verilen göçmen-Göçmenin kazağı giymesi-Detaylar

Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Kazdağları'na karacalar için saman, kuşlar için yem bırakıldı BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaklaşık 1, 5 metre kar kalınlığının bulunduğu Kazdağları'ndaki dağlık araziye yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Kar yağışlarının artması ile birlikte Kazdağı Milli Parkı içerisinde başlatılan yemleme çalışmaları il geneline yayıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazdağları'nın 1470 metre rakımda, yaklaşık 1.5 metre kar kalınlığının bulunduğu dağlık araziye karacalar için saman, kuşlar için de yem bıraktı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir İl Şube Müdürü Nurullah Gürkan, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak yaban hayatını korunması ve desteklenmesi ile ilgili faaliyetlerimiz olmaktadır. Bunlardan biri de özellikle kış aylarında kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yaşanan zorlu kış şartlarında, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarının karla kaplanması sonucu yiyecek bulmakta sıkıntı çekmelerinden dolayı yemleme faaliyeti gerçekleştirmektir. Ayrıca yemleme çalışmalarının yapıldığı alanlara fotokapan da yerleştirildi. İl genelindeki yemleme ve koruma kontrol faaliyetlerine gerek av koruma memurları vasıtasıyla, gerekse jandarma ve diğer paydaşlarla beraber devam edilecektirö dedi.

Kazdağı Milli Parkı'nın ekolojik açıdan zengin flora ve faunaya sahip olduğuna dikkat çeken Gürkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kış aylarının sert geçtiği dönemlerde en çok etkilenen türlerinin başında karacalar geliyor. Bu nedenle Kazdağları'nın fauna envanterinde önemli bir yere sahip olan bu tür için özel olarak yemleme faaliyeti gerçekleştiriyor ve bu türü foto kapanlar ile izliyoruz. Edremit ilçesi sınırlarındaki Kazdağları'nın 1470 rakımdaki yaklaşık 15, metre kar kalınlığının bulunduğu dağlık araziye, karacalar için saman, kuşlar için de yem bırakıldı. Bugüne kadar yabanıl hayvanların doğal yaşam ortamlarına yaklaşık 1 ton civarında kırık buğday, mısır, palet yem, yonca, saman ve benzeri muhtelif yem doğaya bırakıldı. Kış boyunca aralıklarla yem bırakmaya devam edilecektir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma personel yemleme çalışmasından cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Genç kıza çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ehliyetsiz sürücü bisikletli genç kıza çarptı. Kazanın ardından genç kıza kısa süre bakarak olay yerinden kaçan Barış K. yakalandı.

Kaza dün akşam saatlerinde, Akyazı Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana geldi. Spor salonundan bisikletiyle evine dönen Ceylin Azizoğlu'na, 54 HY 158 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acile haber verdi. Ceylin Azizoğlu'na çarparak yaralanmasına sebep olan sürücü, bir süre genç kıza baktıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekibi yaralanan genç kızı hastaneye kaldırdı. Polis, görgü tanıklarının ifadelerinden ve güvenlik kameralarından sürücüyü tespit etti.

Kameralara yansıyan görüntüde çarptığı kıza iki dakika bakıp olay yerinden ayrıldığı görünen sürücü Barış K.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz sürücünün aracının trafik sigortasının da olmadığı belirlendi. Barış K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Kaza anı güvenlik kamerasıKaza yerinden vatandaş kamerası detayKaza yerinden gündüz detay

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),

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Bodrum'da denizin rengi değişti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yağmurla birlikte tepelerden gelen çamurlu su nedeniyle deniz kahverengiye büründü. Bitez açıklarında bulunan bir tekne ise, hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar yüzünden bağlı bulunduğu yerden kıyıya sürüklendi.

Bodrum'da dün sabah başlayarak bugün de aralıklarla süren sağanak yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Bitez Koyu'nda 'Butterfly' isimli ahşap tekne, tonozdan ayrılıp karaya vurup yan yattı. Bodrum ve Karaada arasında zaman zaman küçük çapta oluşan hortumlar ise büyümeden kayboldu. Aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, dağ eteklerinden denize çamurlu suyu denize taşıdı. Bitez ve Gümbet koylarının kıyı kesimi, çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağmurun bu gece etkisini kaybedeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Şiddetli yağmurdan görüntü Kıyı sürüklenen tekneden görüntüDenizin kahverengiye bürünmesi

Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT/ BODRUM (Muğla),

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Ampulden yeşil reçeteyle alınabilen hap çıktı

OSMANİYE'de polisin bir evde yaptığı aramada, ampul içerisine gizlenmiş, yeşil reçeteyle alınabilen hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik, önceden belirlenen 4 ayrı adrese sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 21'i ampul içinde yeşil reçeteye tabi toplam 86 adet suboxone ve neurottin hap maddesi, 74,21 gram eroin, 11,67 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve buna ait 8 adet mermi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Araçların emniyetten çıkışlarıEvlerde arama yapılmasıNarkotik köpeğin arama yapmasıBeyaz ampulün açılması, içerisindeki hapların çıkartılmasıKapların yere konulmasıAmpul içindeki haplarEle geçirilen diğer malzemelerden detay görüntüler

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

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Kaynak: DHA