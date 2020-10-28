Son dakika haberleri | Sokakta oynayan 8 yaşındaki Özgür'e otomobilin çarpma anı kamerada
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Son dakika haberleri | Sokakta oynayan 8 yaşındaki Özgür'e otomobilin çarpma anı kamerada

28.10.2020 10:14 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:42
Son dakika haberleri | Sokakta oynayan 8 yaşındaki Özgür'e otomobilin çarpma anı kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'da, sokakta oynayan Özgür E.'ye (8), sürücüsünün sokağa dönüş yaptığı otomobil çarptı.

BURSA'da, sokakta oynayan Özgür E.'ye (8), sürücüsünün sokağa dönüş yaptığı otomobil çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansırken, hastanede tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Yaşar T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza, dün merkez Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Oyun oynayan Özgür E.'ye, sokağa dönüş yapan Yaşar T. yönetimindeki 16 SZV 29 plakalı otomobil çarptı. Aracın altında kalan Özgür, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Özgür E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan Yaşar T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIÖte yandan kaza anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin, sokağa dönüş sırasında Özgür E.'ye çarptığı ve çevredekilerin panik halinde koştuğu anlar yer aldı.'YAVAŞ OL, ÇOCUKLARI EZECEKSİN' DEMİŞ

Kazanın görgü tanığı Necdet Kılıç (38), "Çocuklar sokakta oynuyordu. Sonra bir otomobil geldi, sokağa döndü. Ben arkasından birkaç kere seslendim, 'Yavaş ol, çocukları ezeceksin' diye ama duymadı. Sonra çocuklardan birine çarptı. Hemen koştuk, şoför de arabayı geri çekti, çocuğu aldık arabanın altından. Ben ilk başta ağzından kan akınca korktum ama sonra benimle konuşunca anladım durumunun iyi olduğunu. Bacağından yukarı doğru morluk ve ezilme vardı. Akşam da sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.


Son dakika haberleri | Sokakta oynayan 8 yaşındaki Özgür'e otomobilin çarpma anı kamerada
Son dakika haberleri | Sokakta oynayan 8 yaşındaki Özgür'e otomobilin çarpma anı kamerada
Son dakika haberleri | Sokakta oynayan 8 yaşındaki Özgür'e otomobilin çarpma anı kamerada
Son dakika haberleri | Sokakta oynayan 8 yaşındaki Özgür'e otomobilin çarpma anı kamerada
Son dakika haberleri | Sokakta oynayan 8 yaşındaki Özgür'e otomobilin çarpma anı kamerada
Son dakika haberleri | Sokakta oynayan 8 yaşındaki Özgür'e otomobilin çarpma anı kamerada
Son dakika haberleri | Sokakta oynayan 8 yaşındaki Özgür'e otomobilin çarpma anı kamerada
Son dakika haberleri | Sokakta oynayan 8 yaşındaki Özgür'e otomobilin çarpma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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