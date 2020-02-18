DHA YURT BÜLTENİ - 4

18.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:14

HDP önündeki eylemde 8'inci kavuşma; oğluna sımsıkı sarıldı

DİYARBAKIR'da, HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Melik Aslan'ın oğlu Volkan (20), Irak'taki terör örgütü PKK barınaklarından kaçıp, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndan aldığı pasaportla Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'a gelen Volkan, 6 yıl sonra anne ve babası ile buluşturuldu. Buluşmada duygusal anlar yaşanırken, Volkan'ın teslim olmasıyla evladına kavuşan aile sayısı 8'e çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunması isteyen 86 ailenin, HDP binası önündeki oturma eylemi 169'uncu günde de sürdü. Erzurum'dan gelen Melik Aslan, 2014 yılında İstanbul'da ağabeyinin yanında çalışırken, kaçırılan oğlu Volkan için eylemin 165'inci gününde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde yerini aldı. Baba Aslan'a oturma eylemi sırasında, oğlu Volkan'ın terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olduğunun müjdesi verildi.

TÜRKİYE'NİN ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU'NA SIĞINDIVolkan Aslan, Irak'taki terör örgütü PKK'nın barınaklarından kaçtıktan sonra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu ile irtibata geçerek, pasaportunu aldı. Dün saat 19.00 sıralarında pasaportuyla Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen Volkan, güvenlik güçlerine teslim oldu. Silopi'deki sorgusunun ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, annesi Melek ve babası Melik Aslan ile buluşturuldu. Buluşmada duygusal anlar yaşanırken, 6 yıl sonra oğluna kavuşan aile, hasret giderdi. EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 8 OLDUVolkan Aslan'ın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp, evladına kavuşan aile sayısı, 8 oldu. Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin ve Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİHaber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR

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PKK/KCK şüphelileri adliyeye sevk edildi

KOCAELİ merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Şubat günü saat 06.30 sıralarında bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 ilde operasyon düzenledi. Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde 6 kişi, Hatay'da 1 kişi ve İstanbul'da 2 kişi olmak üzere toplam 9 kişi 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitler yapılan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Aralarında HDP'nin Kocaeli örgütlerinde yer alan kişilerin de bulunduğu öğrenilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Şüphelilerin adliyeye çıkışıDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Sahte para ile araç satın alan 4 şüpheli yakalandı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde 82 bin liralık hafif ticari aracı sahte parayla aldıkları belirlenen 4 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.Olay, 14 Şubat günü Gürpınar ilçesinde meydana geldi. Cevdet Aydemir, kendi adına kayıtlı bulunan hafif ticari aracını 82 bin lira karşılığında tanımadığı 4 kişiye sattı. Aracı teslim edip, parasını aldıktan sonra bu kişilerin yanından ayrılan Aydemir, paranın sahte olduğunu fark edip, polise haber verdi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, aracı satın alan kişilerin M.Ö., B.D., M.B. ve E.C. olduğunu belirledi. Şüpheliler, aldıkları hafif ticari araçla kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, araç da sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Şüphelilerin adliye çıkarılışı-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN,

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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, denize kirli balast döktüğü tespit edilen Panama bandıralı gemiye, 635 bin 614 TL para cezası kesti.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, İzmit Körfezi'ni temiz tutmaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Körfez ilçesindeki bir limanı denetleyen ekipler, limana bağlı bulunan Panama bandıralı 'BISKRA' adlı geminin İzmit Körfezi'ne kirli balast döktüğünü tespit etti. Gerekli numuneleri alan ekipler gemiye 635 bin 614 TL para cezası kesti.Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi'ni kirleten gemilere ceza kesiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ekiplerin numune alması-Geminin görüntüsü-Ceza kesilmesi-Denetlemeden detaylar

Haber-Ergün AYAZ-İZMİT-DHA

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Giysi kumbarasını işte böyle soydular

İSTANBUL Üsküdar Belediyesi'nin sokaklara koyduğu kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasındaki eşyalar, kimliği belirsiz kişilerce soyuluyor.

Bir kadının çocukları ile bu kumbaradaki eşyaları çalması, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkiye'de bir çok belediyenin kullanılmış eşyaları değerlendirmek hem de ihtiyaç sahiplerini bir nebze olsun mutlu etmek için uyguladıgı, "Kullanılmış Giysi- Ayakkabı Atık Kumbarası" sokaklarda kağıt toplayanlar tarafından soyuluyor. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nin 340376 numarası sokak kumbarası, biri kadın 2'si çocuk 3 kişi tarafından ilginç bir yöntemle soyuldu. Kumbaradan eşyaların alınması, yoldan geçen bir araç sürücüsü tarafından an bean görüntülendi. Kimliği belirsiz kadın, çocuğunu hareketli kapaktan kumbaranın içine indirdi. İçeri giren çocuk, aynı kapaktan kullanılmış giysi ve ayakkabıları dışarı çıkardı. Kadın, yoldan geçenlerin tepki göstermesine sessiz kaldı, giysileri çuvalına doldurdu. İşlemin ardından küçük çocuk, girdiği kapaktan tekrar dışarı çıktı. Kadın ve 2 çocuk, çuvalına aldığı eşyalarla kumbaranın olduğu sokaktan uzaklaştı.Yetkililer, bu tip durumlarda belediye zabıtasına bilgi verilmesini istiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------(CEP TELEFONU KAMERASI)Kadın kumbara yanında çocuğu ile çuvalı tutarkenHareketli kapaktan eşyaların dışarı atılmasıYoldan geçen bir adamın kadına birşeyler söylemesiHareketli kapaktan çocuğun çıkma anıKadının çocuğu kucaklaması ve indirmesiKadın ve çocukların uzaklaşması

HABER: Ahmet İSTEK -KAMERA: ANTALYA,

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75 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde 75 küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçede son günlerde artan hayvan hırsızlığına yönelik çalışma başlattı. Gece saatlerinde girdikleri ağıllardan 75 küçükbaş çaldığı belirlenen M.Y. ve A.V. jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalınan hayvanlar bulundu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Operasyonda ele geçen koyunlarOperasyon hazırlığı yapan ekiplerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA

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Eğribucak ve Emirhan kayalıklarında kış güzelliği SİVAS'ta bulunan ve yapısıyla ilgi çeken Eğribucak ve Emirhan kayalıklarında kış güzelliği yaşanıyor.

Sivas'a 20 kilometre uzaklıktaki Eğribucak ve Emirhan köyü yakınlarında bulunan kayalıklar, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme büründü. Özellikle yaz aylarında doğa meraklılarının uğrak yeri olan bölge, kışın da ilgi çekiyor. Drone ile havadan görüntülenen kayalıklar, turizme kazandırılmayı bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------Bölgeden görüntüler-Kayalıkların havadan görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

Kaynak: DHA