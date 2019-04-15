Dha Yurt Bülteni-4

1)IRAK YÖNÜNDEN SURİYE'YE GELEN ABD KONVOYU GÖRÜNTÜLENDİ

Irak yönünden Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesine gelen ABD konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden gelen 200 araçlık konvoyda, dorseleri kapalı TIR'lar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy, geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülendikten sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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Konvoydan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)KARDAN DOLAYI 5 AYDIR KAPALI KALAN OVİT DAĞI GEÇİDİ AÇILDI

Rize'nin İkizdere ilçesinde, kardan dolayı 5 aydır kapalı kalan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, bir hafta süren çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, 5 ay önce yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kış aylarında çığ riski nedeniyle kapalı tutulan Ovit Dağı geçidinde, baharla birlikte yol açma çalışması başlatıldı. Karayolları ekipleri kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Ovit Dağı'nda, trafiğe kapalı 22 kilometrelik yolda iş makineleri ile çalışma yürüttü. Çığ düşmesi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 3 ile 15 metreyi aştığı yolda iş makineleri güçlükle ilerledi. Bir hafta süren çalışmanın ardından Ovit Dağı geçidi, bugün ulaşıma açıldı.

Rize-Erzurum arasındaki ulaşım son 2 yıldır, 14,3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor. Ovit Dağı geçidinden ise çevredeki yaylalara çıkılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ovit Dağı detayları

-Yol açma çalışmaları

-İş makinesi operatörleri ile röp.

-Anons

-Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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3)ASKERDE VURULUP FELÇ KALAN GENÇ, VAZİFE MALULLÜĞÜ UNVANI İSTİYOR

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Aptioğlu Köyü'nde yaşayan Şerif Ceylan (25), 2014 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde askerlik görevini yaparken nöbet tuttuğu sırada, yanında nöbet tutan diğer asker arkadaşı tarafından yanlışlıkla sağ göğsünden vuruldu. Olay sonrası omurilik kemiği zarar gören Ceylan, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Vazife malullüğü istediğini belirten Ceylan, hukuki yollara başvurduğunu, ancak 7 mahkeme geçmesine rağmen hala bir karar çıkmadığını söyledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde askerlik yaptığı dönem 21 Eylül 2014 günü, bir asker arkadaşıyla sabah nöbeti tutan Şerif Ceylan, nöbet sırasında arkadaşının şaka maksadıyla elinde duran silahı kendisinden aldığını ve bu sırada şarjörü silahtan çıkarmasına rağmen silahın içinde bir mermi kaldığını söyledi. Arkadaşının silahı kendisine tutup tetiğe basmasıyla sağ göğsünden vurulan Ceylan, olay sonrası belden aşağı felç geçirerek tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

'4 BUÇUK YILDIR AYAĞA KALKAMADIM'

Olay sonrası bir ameliyat geçirdiğini ve ilk günden itibaren fizik tedavilerle ayağa kalkmak için çabaladığını ama bir türlü sonuç alamadığını söyleyen Ceylan, "Doktorlar iki yıl içerisinde yürürsün dediler. 4 buçuk yıl oldu ve hala tekerlekli sandalyeye mahkumum. Şu an yürümeme dair umutlarım azalmış durumda. Ama ayağa kalkacağım güne kadar çabalayacağım. Vazife malullüğü hakkımı istiyorum, aileme yük olmak istemiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Çalışmak istiyorum. İş hakkım olursa, memurluk olursa, kısacası ne olursa olsun. 25 yaşındayım ve bu durumda olan arkadaşlarım kendilerine yetebiliyorlar haklarını alabildikleri için. İstedikleri şeyleri başarabiliyorlar ama ben başaramıyorum. Bu durum beni üzüyor. Tedaviye gitmek istiyorum, fakat maddi sıkıntılardan dolayı doğru düzgün gidemiyorum."

Görüntü Dökümü:

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Şerif Ceylan'ın tekerlekli sandalyede görüntüsü

Şerif Ceylan ile röp.

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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(ÖZEL)

4)BİSİKLETLE DÜNYAYI GEZEN FRANSIZ, MALATYA'DA MOLA VERDİ

Fransa'dan, 11 ay önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Mael Boisgontier (37), 29 ülke dolaştı. Şu ana kadar 17 bin 212 kilometre yol yapan Boisgontier'in, Türkiye'deki son durağı Malatya oldu. Edirne'den giriş yaptıktan sonra İstanbul, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara, Kırşehir, Kayseri ve Kapadokya'yı gezen Boisgontier, Malatya'da mola verdi. Kayısısı ile ünlü kentte olmaktan memnuniyetini dile getiren Boisgontier, bisikletiyle dağ bayır dolaştığını söyledi. Türkiye'de ziyaret ettiği her noktada kendisine çay ikram edildiğini ifade eden ve bisikletine gezdiği ülkelerin bayrağını yapıştıran Fransız bisiklet seyahatçisi Boisgontier, Türkiye'den sonra İran'a, Türkmenistan'a Özbekistan'a, Moğolistan'a, Çin'e ve Japonya'ya gidecek. Fransız bisikletçi, 27 gündür Türkiye'de turladığını belirterek, "Buradan sonra İran, Türkmenistan, Özbekistan, Çin ve Japonya'ya geçeceğim. Kapadokya'dan buraya geliyorum. Buradan sonra tekrar yola çıkacağım. Bütün insanlar yardım etti. Dışarıda çadırda kalıyorum. Türk insanları çok yardımsever. Gördüğü yerde çayını veriyor, yemeğini veriyor" dedi.

Boisgontier, Malatya'da verdiği moladan sonra Ağrı'da bulunan Gürbuak Sınır Kapısı'ndan diğer ülkelere gitmek için yola çıktı.

Görüntü Dökümü:

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Fransız'dan görüntü

Bisiklet sürmesi

Bisikletinden görüntüler

Vatandaşlarla konuşması

Bayraklardan detay

Mael Boisgontier röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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5)YEDİĞİ DAYAK SONRASI SÜTÜ KESİLDİ, EMZİREMEDİĞİ 8 YAVRUSU TELEF OLDU

Muğla'nın Ula ilçesinde yediği dayak sonrası sütten kesildiği ileri sürülen 'Kara' isimli sokak köpeğinin 8 yavrusu telef oldu. Köpeğin dayak yeme anı ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ula ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan E.K., geçen 26 Mart'ta saat 16.30 sıralarında, evinin bulunduğu sokakta yürürken bir sokak köpeğinin apartmanın bahçesindeki İ.S.A.'ya havlayıp, korkuttuğunu fark etti. Bunun üzerine müdahale eden E.K., köpeği tekmeleyip, başına sopayla vurdu. O anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Dövülen sokak köpeğini sahiplenen müteahhit Mükremin Yaycı (40), "Köpeğe şiddet uygulayan kişi hayvan düşmanı. Eşim ve çocuğumla burada yaşıyorum. İki evcil köpeğimiz var. Yaklaşık 8 ay önce, iki sokak köpeği apartmanımızın yanına geldi. Onlara da sahip çıktık, yemeğini, suyunu vererek ilgilendik, sevgisiz bırakmadık" dedi. Yaycı, bakımını üstlendikleri köpeklerden birine 'Kara' adını verdiklerini belirterek, "Kara'nın bir süre önce 8 yavrusu dünyaya geldi. Olay günü de yavrularını koruma içgüdüsüyle, mahalleden bir genç kıza havladı. Saldırı diyemiyoruz. Çünkü herhangi bir ısırma söz konusu değil. Kamera kayıtlarında da mevcut. Yaklaşık bir dakika sonra konuyla hiç alakası olmayan, bizim köpek ve hayvan düşmanı olduğunu düşündüğümüz bir komşumuz, ne yazık ki elinde sopa ve benzeri bir cisimle Kara'ya saldırdı" diye konuştu.

Yaycı, her iki tarafın birbirinden şikayetçi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kara'mız dövüldükten sonra sütü kesildi. Bundan dolayı ne yazık ki 8 yavrusu öldü. Çok üzgünüz. O da çok üzgün. Ağzı dili yok ki, nasıl üzgün olduğunu anlatsın. Komşumuz ısırıldığını beyan ederek polis merkezine bizden şikayetçi oldu. Biz de kendisinden bahçemize izinsiz girdiği için haneye tecavüz edip, eşim ve çocuğumu korkuttuğu, sahiplendiğimiz sokak köpeği Kara'yı dövdüğü, hayvanın 8 yavrusunun ölümüne sebep verdiği için şikayetçi olduk."

Görüntü Dökümü:

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-Mükremin Yaycı'nın 'Kara' isimli köpekle görüntüsü

-Olay anının güvenlik kamera görüntüsü

-Mükremin Yaycı ile röp.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Kaynak: DHA