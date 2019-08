DHA YURT BÜLTENİ-3

19.08.2019 11:03

İZMİR'İN KARABAĞLAR İLÇESİNDEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

1)HAVADAN İNCELEME YAPAN PAKDEMİRLİ, SON RAKAMLARI VERDİ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ormanlık alanda dün başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca çalışmalara katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde ise helikopterle yangın bölgesini inceledikten sonra yaptığı açıklamada, 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü, 4 evin kısmen yandığını, boşaltılan köylere geri dönüşlerin olduğunu, Muğla'daki iki yangın ile Urla'daki yangınların ise kontrol altına alındığını söyledi.

Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi'nde dün saat 13.00'te başlayan orman yangını, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Menderes Ürkmez'e kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik alanda uzanan yangında, helikopterler de şiddetli rüzgar nedeniyle etkili çalışmalarda bulunamadı. Gece boyunca karadan devam eden çalışmalara havanın aydınlanmasıyla birlikte 13 helikopter ile tekrar müdahale edilmeye başlandı. Gece boyunca çalışmalara katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde ise helikopterle yangın bölgesinde havadan inceleme yaptı.

500 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Havadan bölgeyi inceledikten sonra açıklama yapan Bekir Pakdemirli, yangınla ilgili son rakamları da verdi. Dünden beri 4 büyük yangınla mücadele ettiklerini anlatan Pakdemirli, "Muğla'daki iki yangın da büyük ölçüde kontrol altında. İlerleyen saatlerde de oradaki ekipler takviye olarak buradaki yangına müdahale edecekler. Urla Yağcılar ve burada, Karabağlar'dan çıkıp Seferihisar sınırlarına kadar varan yangınımızı var. Urla yangınımız tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca sıkı çalışmalar sonuç aldırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla helikopterlerin pervanelerinin dönmesi, meteorolojik şartların olumlu seyretmesi kaynaklı olarak daha hızlı netice almaya başladık. Bu yangın için kontrol altında diyemeyiz ama yer yer tütmelerin yanında yoğun yangın bölgesi Efemçukuru güneyinde, o köyleri tehdit eden bir durum yok. Boşaltılan köyler vardı. Buralar normale döndü. Burada sıkıntı yok. Gece boyunca elde edilen kazanımların, gündüz rüzgarın artmasıyla kaybolma riski var. Ekiplerimiz sahada var güçleriyle çalışıyorlar" dedi.

Yangında 4 evin zarar gördüğünü de ifade eden Bekir Pakdemirli, "Yangında en önemli şey ağaçlarımızın, bitki örtümüzün, yaban hayatımızın kaybolması. Dün Cumhurbaşkanımıza yangın daha 50 ile 100 hektar arasında olduğu sırada 500 hektara kadar yayılabileceğini söylemiştim. Kesin olarak hesaplamamakla birlikte 500 hektar gözüküyor. Sevindirici olan şu, parçalı bir şekilde yanmış. Tamamen yanan bir alan yok. Bu kısmi olarak bizi teselli edebilir. Tarım arazilerinde benim gözle gördüğüm önemli bir zarar yok ama soğutma çalışmalarından sonra zarar tespit çalışmaları yapılır" diye konuştu. Bakan Pakdemirli, bu yangında 13 helikopterin kullanıldığını, diğer yangınlarla birlikte toplam 24 helikopterin yanı sıra 280 arazöz, 35 dozer, bin 150 personelin görev aldığını söyledi.

'YANGINLARA DUYARLILIKTA DÜNYAYLA YARIŞIR HALE GELMEMİZ GEREKİYOR'

Yangına müdahalede ve ihbarların yapılması konusunda Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Bekir Pakdemirli, "Bu yangının çıkış sebebini bilmemekle beraber yangınlar genel olarak ihmal ve dikkatsizlikten çıkıyor. Bu yangının sebebini kolluk kuvvetlerimiz araştırıyor. Yazın özellikle mangal, piknik, bunlara dikkat etmemiz lazım. Yoldan geçerken atılan sigaraya, araziye atılan şişeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yangınlara duyarlılıkta dünyayla yarışır hale gelmemiz gerekiyor. Yangınla mücadelede, dünyanın en iyisi diyebiliriz. Vatandaşımızın duyarlılığını da bu seviyeye çekmemizi lazım. Alo 177 hattımız var. Vatandaşlarımızın özellikle ihbar konusundaki duyarlılığına teşekkür ediyorum. Bu konuda iyiyiz ama yangını çıkarmamakta etkili olmamız lazım" dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli, geçen seneye göre çıkan yangın sayısında artış olmasına rağmen, erken müdahalelerle yanan alan konusunda geçen seneye göre daha iyi durumda olduklarını da ifade etti.

2)MUĞLA'DAKİ ORMAN YANGINLARI KISMEN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmaları sürüyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, her iki yangının da kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Muğla'daki orman yangınlarının ilki Milas'ın Akgedik Barajı Mevkii'nde yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, dün saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkili olduğu bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. Yangın, ormanlık alanın yanı sıra, bölgedeki büyük bölümü zeytinlik olan tarım arazilerini de küle çevirdi. Yangına helikopterlerle havadan, arazöz ve orman işçileriyle karadan müdahale edildi. İkinci orman yangını ise Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında çıktı. Bölgedeki ormanlık alandan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda helikopter ve arazöz de bölgeye sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleler durdu, çalışmalar karadan sürdürüldü.

HER İKİ YANGIN DA KISMEN KONTROL ALTINDA

Bodrum'un Mumcular bölgesinde yangına 40 arazöz, 8 dozer, 10 su tankeri, orman işçileri ve itfaiye erleri gece boyunca müdahale etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havanın ağarmasıyla 9 helikopter de tekrar çalışmalara katıldı. Akgedik Barajı mevkiindeki ormanlık alandaki yangına ise sabah çalışmalara katılan 2 helikopterle havadan müdahale edilirken; 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri ise karadan müdahale etti. Her iki yangında da iyi niyet aramadıklarını belirten Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Bodrum'daki yaklaşık 70 hektar, Milas'ta ise yaklaşık 30 hektarlık alanda yangının etkili olduğunu kaydetti. Müdür Yardımcısı Çelik, her iki yangının da kısmen kontrol altına alındığını ifade etti.

3)EŞİNİN DAYAĞINDAN, ALT KATIN BALKONUNA ATLAYARAK KURTULDU

Aksaray'da, tartıştığı eşi Masaud Morad (29) tarafından dövülen Fıruzeh Morad (23), 3'üncü katın balkonundan alt katın balkonuna atlayıp, komşularından yardım istedi. Yaralanan Morad hastaneye kaldırılırken, eşi de gözaltına alındı.

Olay, Hamidiye Mahallesi 750 Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Afganistan uyruklu Masaud Morad ile vatandaşı olan eşi Fıruzeh Morad bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kocası tarafından dövülen Afgan kadın, kendi balkonlarından alt katın balkonuna atlayıp, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının atladığı katın boş olması nedeniyle dairenin kapısı çilingir tarafından açıldı. Kurtarılan Fıruzeh Morad, sağlık görevlilerince yaralı olduğu belirlenip, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Masaud Morad ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Anne ve babasının kavgasından korkan 2 çocuğu ise komşular, sakinleştirmeye çalıştı.

4)KÖY KORUCUSU, ARACINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU



Ağrı'nın Patnos ilçesinde, geçici köy korucusu Mustafa Maral, aracında silahla vurularak öldürülmüş bulundu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Patnos-Dedeli yolunda meydana geldi. Park halindeki araçla ilgili ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sürücünün silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede sürücünün, Pirömer köyü güvenlik korucusu Mustafa Maral olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Maral'ın cansız bedeni, Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri, korucu Mustafa Maral'ı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

5)SAHTE JANDARMA YAŞLI ADAMIN 10 BİN LİRA PARASINI DOLANDIRDI

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki A.T.'ye telefon ederek kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtan, birikim yaptığı paraların sahte olduğu bilgisinin geldiğini söyleyip kontrol edeceği yalanıyla kandıran, ardından evine gelip 10 bin lirayı alarak ayrılan Çınar Tepe (40), yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan Çınar Tepe'nin, dolandırıcılık suçundan tutulduğu cezaevinden 1 hafta önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

Kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtan Çınar Tepe, Sarayköy'ün Duacılı Mahallesi'nde yaşayan A.T.'yi telefonla arayarak, evinde bulunan paraların sahte olduğu yönünde bilgi aldığını ve kontrol için yanına geleceğini söyledi. Duydukları karşısında korkuya kapılan A.T., Çınar Tepe'yi evine davet etti. Geçen 14 Ağustos Çarşamba günü eve giden Çınar Tepe, A.T.'nin 10 bin lira parasını alarak kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen A.T., jandarmayı arayarak yaşadığı olayı anlatıp yardım istedi. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Çınar Tepe olduğunu tespit etti. Daha önce de dolandırıcılıktan sabıkası bulunan Çınar Tepe, Pamukkale ilçesindeki evine geçen cumartesi günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından dün adliyeye sevk edilen Çınar Tepe tutuklandı. Tutuklanan Çınar Tepe'nin dolandırıcılık suçundan 2,5 ay hapis yattığı ve kısa süre önce tahliye edildiği belirtildi.

6)ZAMANA MEYDAN OKUYAN DEV ÇINAR İLGİ ODAĞI

Antalya'nın, turistik ilçelerinden Kemer'de yerli ve yabancı turistler deniz, kum ve güneşin haricinde tarihi ve kültürel alanlara da büyük ilgi gösteriyor. Anıtlar Kurulu tarafından korumaya alınan, 2 bin 700 yaşında olduğu tahmin edilen Gedelme çınarı da son yıllarda turistlerin uğrak noktası haline geldi. İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 600 rakımlı Gedelme Yaylası'nda bulunan dev çınar ağacı 28 metrelik boyu, 4.54 metrelik çapı ve 14.26 metrelik çevre genişliğiyle ziyarete gelenleri şaşkına çeviriyor. Hala yeşil yapraklarını koruyan çınar ağacının yanında ise MS 9'uncu yüzyıla ait Bizans Orta Çağ döneminde yapılan kale de yer alıyor. Kuzdere Mahallesi Muhtarı Serkan Günay, "Gedelme çınarımız, Akdeniz Bölgesi'nin en yaşlı çınarı. Yaklaşık 2 bin 700 yaşında olduğu tahmin ediliyor. 20 yıl önce bunu koruma altına aldık. Kemer'imizde yerli ve yabancı turistlerin günlük turlarla sırf bu çınarı ziyaret etmek için geliyor" dedi.

'DİKKAT EDİYORUZ AĞACIMIZI KORUMAK İÇİN'

Kuzdere Mahallesi Muhtarı Serkan Günay, "Gedelme çınarımız, Akdeniz Bölgesi'nin en yaşlı çınarı. Yaklaşık 2 bin 700 yaşında olduğu tahmin ediliyor. 20 yıl önce koruma altına aldık. Yerli ve yabancı turistler bu çınarı görmek için günlük turlarla buraya geliyor. Bu kadar yaşayabilen ağaç yok. Kültür varlığı değerinde bizim için. Muhtarlığımız olarak ve yöre halkı olarak son derece hassasız bu konuda. Dikkat ediyoruz ağacımızı korumak için. Çınarın hemen yanında bulunan Bizans dönemine ait olduğu sanılan yaklaşık 2 bin yıllık bir de Gedelme Kale'miz var. Ancak çınar daha yaşlı. Kesinlikle tarihe tanıklık etmiş bir ağaç" dedi.

'YILLARIM BURADA GEÇTİ'

Her sabah erkenden eşeği ile birlikte ağacın yanına gelerek, çınarı görmeye gelen turistleri karşılayan Hatice Karakaya (87) da, "Çocukluğumuz burada geçti. 2 bin 700 yıllık diyorlar. Gençliğimde bu çınarın altında koyunları beslerdim, sağardım. Yıllarım burada geçti. Şimdi hiçbir şey yapmıyorum. Kimsem yok. Turistler eşekle fotoğraf çekiyorlar. Onların verdiği parayla geçiniyorum" dedi.

'TÜRKİYE'DE GÖRDÜĞÜM EN ESKİ AĞAÇ SANIRIM'

Rusya'nın başkenti Moskova'dan kız arkadaşıyla tatil için gelen İlya Borisov (29) da tatillerinin son gününde Gedelme çınarı ve Gedelme Kalesi'ni ziyaret etmek için geldiklerini söyledi. Borisov, "Türkiye'ye ilk defa geldik. İki hafta boyunca birçok yeri gezdik. Sonunda da doğa içerisindeki bu yere geldik. Sanırım 2 bin 700 yıldan fazla yaşı var çınarın. Türkiye'de gezdiğim yerlerde gördüğüm en eski ağaç sanırım" dedi.

7)OVİT YAYLASI'NDA ÖDÜLLÜ ÇÖP TOPLAMA YARIŞMASI

Rize'nin deniz seviyesinden 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda bu yıl 21'incisi düzenlenen ve 2 gün süren Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Festivali'nde katılanların çevreye bıraktığı çöp ve atıkların toplanması için para ödüllü yarışma düzenlendi. En fazla çöp toplamak için yarışan vatandaşlar, kısa sürede yaylayı tertemiz etti.

İkizdere ilçesi Ovit Yaylasında düzenlenen ve 2 gün süren 21'incisi Ekşioğlu Vakfı Uluslararası Ovit Yayla Festivali sona erdi. Ödüllü yarışmaların düzenlendiği, Karadenizli sanatçıların sahne aldığı festivale katılanların yaylaya bıraktığı çöp ve atıkların toplanması için ilginç bir yarışma düzenlendi. En fazla çöp toplayanın ödüllendirileceği yarışmaya 26 kişi başvurdu. Çöp poşeti dağıtılan yarışmacılar, kolları sıvayarak yayla alanındaki çöpleri toplamak için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. En fazla çöp toplamak için yarışan vatandaşlar, kısa sürede yaylayı tertemiz yaptı. Yarışmada en fazla çöp toplayan 1'inciye 500 lira para ödülü verilirken, katılan herkes para ile ödüllendirildi.

Çöp toplama yarışmasına katılan Sezer Yener, "Aslında hiç çöp bırakmamamız lazım ama insanlar çöplerini bırakıp gidiyorlar. Yarışma niyetine değil ama bu vesile ile biz de çöp toplama etkinliğinin içinde oldukö dedi.

'AMACIMIZ DOĞA BİLİNCİNİ AŞILAMAK'

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi, festivalde 2 günde 10 binlerce kişinin yaylada buluştuğunu belirterek, "Festivalimiz yoğun bir katılım ile sona erdi. Çok güzel bir havada, eşişiz bir doğanın içinde, müzik, eğlence, bol aktivite ile etkinliklerimizi tamamladık. Son gün yaklaşık 20 bin kişi festivale katıldı. İnsanlar festival alanını terk etmeye başladıkça etrafa saçılan çöpleri gördük ve hemen devreye girerek kalan katılımcılarımızla bir yarışma yaptık. Jest olsun diye de para ödülü koyduk. Amacımız doğa bilincini aşılamak, geleceğe temiz bir dünya bırakılması gerektiğini vurgulamaktı. Festival alanını geldiğimiz gibi bırakarak buradan ayrılacağız. Gelecek yıl daha eğlenceli ve daha kapsamlı bir programla yine Ovit'te olacağızö diye konuştu.

'SADECE AYAK İZLERİMİZİ BIRAKALIM'

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de, "Vahşi doğası ve yaylaları ile ünlü Karadeniz'imizde piknik yapanlar, festivale gelenler, doğayı maalesef buldukları gibi bırakmıyorlar. Çok üzülüyoruz. Ovit'te de güldük, eğlendik, horon ettik, yedik, içtik sonra etrafta çöplerimizi bırakarak alanı terk ettik. Güzel bir etkinlik ile katılımcıların çöpleri toplaması sağlandı. Para ödüllü de olsa bu yarışma sayesinde temiz bir çevre bırakarak festival alanından ayrılıyoruz. Lütfen doğada sadece ayak izlerimizi bırakalım, bu hassasiyette yaşayalımö diyerek çöp toplayan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

8)ÇOCUKLARINA İNAT 41 KİLO VEREN CUMA DEDE, SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Amasya'da yaşayan Cuma Sarıtaş (72), aşırı kilolarından kurtulmak için doktorunun diyet ve yürüyüş önerilerine uydu, 1,5 yılda 41 kilo verdi. Çocuklarının 'yapamazsın' demelerine karşın 120 kilodan 79 kiloya düşen Sarıtaş, "Çocuklarım bana 'yapamazsın' diyorlardı. Karar verip başardım. Sağlığıma kavuştum. Önceden bedenime göre pantolon bulmazken, şimdi ise her yerde bulup alabiliyorum" dedi.

Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan tansiyon hastası Cuma Sarıtaş, aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Kiloları nedeniyle sağlığının yanı sıra günlük hayatta da zorluk çeken Sarıtaş, tedaviye gittiği hastanede doktorunun diyet önerilerine uydu, düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. Kendisi için hazırlanan tedavi programını aksatmayan Sarıtaş, 1 yılı aşkın sürede 120 kilodan 79 kiloya düştü. Aşırı kilolarından ve yanından ayırmadığı tansiyon ilaçlarından da kurtulan Cuma Sarıtaş, 72 yaşında sağlığına kavuşup hayata yeniden başladı.

'KARAR VERİP BAŞARDIM'

Tedavi ve diyet sürecinde çocuklarının 'yapamazsın' demelerine inat zayıflayıp sağlığına kavuştuğunu anlatan Sarıtaş, artık torunlarıyla rahatça gezip oynayabildiğini söyledi. Sarıtaş, "Her gün düzenli olarak yürüyüş yaptım, yediklerime içtiklerime dikkat ederek verdiğim kiloyu korumaya çalıştım ve bunu başardım. Artık çok daha sağlıklıyım. Köyümde zor yürüyordum. Şimdi akşamları yemeğimi yiyip yürüyüş yapıyorum. Giydiğim pantolonu tam 3 sefer daralttım. Halen daha zayıflamaya devam ediyorum. Kiloluyken çok zorlanıyordum, artık rahatım. Zayıflamadan önce tansiyon hastasıydım, ilaç içiyordum. Artık bunları da bıraktım. Çocuklarım bana 'yapamazsın' diyorlardı. Ama ben karar verip başardım. Önceden bedenime göre pantolon bulmazken, şimdi ise her yerde bulup alabiliyorum. Artık torunlarımla rahatça gezip oynayabiliyorumö dedi.

'HAZIRLADIĞIMIZ PROGRAMA UYUP 41 KİLO VERDİ'

1,5 yıl önce Cuma Sarıtaş'ın kendisine zayıflamak isteğiyle başvurduğunu söyleyen Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz da, "Cuma amca ilk geldiğinde 120 kilo ve tansiyon hastasıydı. Diyet yapmaya karar vererek kararlı bir şekilde diyet programına başladık. Sıkça bir araya gelerek programımızı takip ettik. Cuma amcamız, hazırladığımız diyet programlarına uyarak düzenli yürüyüşler yaptı. Sonuç olarak da 1,5 yılda 41 kilo verdi, sağlığına kavuştuö diye konuştu.

9)POLİS MEMURU ZEHRA, HIZ YAPANI AFFETMİYOR

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde radar görevlisi polis memuru Zehra Büyükadam (40), "Kadın olmanın avantajları var. Vatandaşlar erkek meslektaşlarımla çok polemiğe giriyor. Ben ceza yazınca kızanlar oluyor ama gülümseyerek karşılayanların sayısı daha çok" dedi.

Evli ve 2 çocuk annesi polis memuru Zehra Büyükadam, Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde radar görevlisi olarak mesleğini icra ediyor. 20 yıl önce Kütahya'da başladığı polislik mesleğinde 2004 yılında Antalya'ya trafik görevlisi olarak tayin edilen Büyükadam, burada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra yaklaşık 10 yıldır kent merkezinde hız yaparak kurallara uymayan sürücüleri tespit ediyor. Başta ana arterler olmak üzere kent merkezindeki yollarda kimi zaman sabit, kimi zaman gezici radar uygulaması yapan Zeliha Büyükadam'ı uygulama yaparken gören sürücüler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Büyükadam, bazen ikili ekip halinde, bazen de yalnız çıktığı görevde hız limitini aşan sürücülere cezalarını gönderiyor. Limiti aşan sürücüler hakkında cezai işlem başlatan Büyükadam, mesleğini severek yaptığını ve her gün işe büyük keyifle geldiğini söyledi. Bir kadın olarak hem bakımına hem de işine büyük özen gösterdiğini ifade eden Büyükadam, ekip aracını ustalıkla kullanmasıyla da göz dolduruyor.

'CEZAYI BENİM YAZDIĞIMI GÖRÜNCE GÜLÜMSÜYORLAR'

Erkek meslektaşlarına oranla vatandaşların kendisine daha kibar ve özenli davrandığından söz eden Zehra Büyükadam, karşılarında bir kadın görevli gören sürücülerin üslubuna dikkat ettiklerini ve kibar davrandığını anlattı. Kurallara uymayan kadın-erkek tüm sürücülere ceza yazdığını belirten Büyükadam, "Kadın olmanın avantajları var. Vatandaşlar erkek meslektaşlarımla çok polemiğe giriyor. Kadın olunca ağır davranıyorlar, saygısını korumaya çalışıyor. Ben ceza yazınca kızanlar oluyor ama gülümseyerek karşılayanların sayısı daha çok" dedi.

GÜNLÜK 150-200 RADAR CEZASI

Radar cezalarının sürücülerin bilinçlenmesinde ciddi rol üstlendiğini belirten Büyükadam, "Artık eskisi kadar ceza yazılmıyor. Önceden günde 250-300 ceza yazdığımız olurdu, şimdilerde 150-200'e kadar düştü" dedi.

8 AYDA 20 MİLYON TL'LİK CEZA YAZILDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde 8 ayda 20 milyon 504 bin 122 TL'lik, 40 bin 521 radar cezası yazıldı. Yaralamalı kazaların oranında yüzde 8'lik düşüşün yaşandığı ve geçen yıla göre ceza oranının yüzde 20 azaldığı kaydedildi.

10)FOK GÖSTERİLERİNİ 1 MİLYON 375 BİN KİŞİ İZLEDİ

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 2'nci büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kurulan fok evindeki gösterileri, yıl içerisinde 1 milyon 375 bin kişi izledi.

Türkiye'de ilk defa Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kurulan fok evi ziyaretçi akınına uğruyor. Şarkı söyleyip oryantal yapan, havuzu içine kurulan balona zıplayıp vuran sevimli fok 'Orion', hareketleriyle özellikle çocukların ilgisini çekiyor. 'Orion'un gösterilerini izlemek isteyenler, fok evi girişinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Gösteri sonunda eğitmeni kontrolünde seyircilerin yanına gelen 'Orion', izleyicilere el sallayıp gösterisini sonlandırıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesi içerisinde en çok ilgi çeken birimlerden birinin fok evi olduğunu söyledi. Özsöyler, fokların havuzda yaptığı gösterileri vatandaşların beğenerek izlediğini ve 2019 yılının başından bu yana yalnızca fok gösterilerini 1 milyon 375 bin kişinin izlediğini ifade etti.

Fok evinin Türkiye'de ilk defa Gaziantep'te kurulduğunu aktaran Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak ilk defa fok evini biz kurduk. Tabi bu ziyaretçilerin çok büyük ilgisini çekiyor. Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerimiz mutlaka gelip fokları görmek istiyor. Çünkü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa fokların oynadığı bir yer. Orion ve Sirius adında iki fokumuz var. Bunların havuzda yaptıkları gösteriler vatandaşlarımız tarafından ilgi ile takip ediliyor. Fokları Norveç'ten gelen özel balık türleri ile besliyoruz. Foklarımız çok mutlu. Bunlardan yavruda almayı da düşünüyoruz" diye konuştu.

