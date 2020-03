DHA YURT BÜLTENİ - 22 Bakan Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmaması için her türlü senaryolar hazırMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Bütün okullarımızın nisan ayında yapılacak ara tatili de öne alarak 16 Mart'tan 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bakan Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmaması için her türlü senaryolar hazır

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Bütün okullarımızın nisan ayında yapılacak ara tatili de öne alarak 16 Mart'tan 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen koronavirüs toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakanlıkta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda; öğrenci, öğretmen ve velilerin sağlığı için yurt genelindeki tüm okulların nisan ayındaki ara tatili de öne alarak 16 Mart'tan 30 Mart'a kadar tatil edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

'23 MART'TAN İTİBAREN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ BAŞLAYACAK'

Türkiye'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemleri ve özel olarak hazırlanan TV ders programlarıyla bu alanda da model ülke olmaya hazır olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "16-30 Mart arasındaki iki haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica ediyoruz. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren de sunacağımız alternatifler üzerinden evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) yenilenen yüzüyle bu süreçte de yine önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacaktır. Bunla ilgili olarak hangi teknoloji ile hangi tekniği vereceğimize ilişkin bir alt yapı hazırladık. Bunu sizlerle de paylaşacağız. Öğretim kademelerine göre internet mi, televizyon kanalı mı, tam gün mü, yarım gün mü, ne şekilde olacak senkron mu olacak, asenkron mu olacak, bunlar ile ilgili de tüm alt yapı çalışmalarımız hazır vaziyette. Bunu da bir tablo haline getirdik. Elazığ depremi sonrasında uyguladığımız bu sistematiği bu tatil döneminde de şimdi bu uzaktan eğitim ile devam ettireceğiz" diye konuştu.

'YÜZ YÜZE TELAFİ PROGRAMLARI DA UYGULANACAK'Selçuk, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler ile Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerin EBA üzerinden hazırlıklarına devam edebileceğini kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca, EBA kullanımında tüm operatörlerden ücretsiz 3 GB internet imkanı sağlanacağını söyledi. Selçuk, "Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır" dedi.

'TEDBİRLER ÜÇ AŞAMALI OLARAK HAYATA GEÇİRİLDİ'Tüm okullarda eğitim dışı saat ve günlerde dezenfeksiyon çalışmalarının yoğunlaştırılmış program çerçevesinde sürdüğünü aktaran Selçuk, "Ayrıca, öğretmen ve yardımcı personellerimizin de uzaktan öğrenme yöntemiyle salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili mesleki gelişim programına katılımları sağlanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamalı olarak hayata geçirdi. Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları, eğitim dışı saat ve günlerde eş zamanlı hijyen, her zaman ve her yerden ücretsiz olarak erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı hazırlandı" ifadelerini kullandı.

'AİLELERİ TEKNİK DATAYLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRECEĞİZ'Bakan Selçuk, öğrenci, öğretmen ve velilerin uzaktan eğitim sürecini rahat bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM çağrı merkezi üzerinden 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti alabileceğini belirterek, sözlerini söyle sürdürdü: "Bu süreçte en önemli görev hiç şüphesiz ebeveynlerimize düşüyor. Bildiğiniz gibi dünyanın birçok ülkesinde okullar tatil edildi ve çok uzun süreli tatiller söz konusu. Bu tatil süresince Evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlımıza dikkat etmemiz Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan uyarı ve tavsiyeleri dikkatle uygulamamız gerekiyor. Başta da söylemiş olduğum gibi bu konuda çocuklarımızın önümüzdeki bu ilk bir haftayı evlerinde istirahat edip dinlenerek, kitap okuyup, müzik dileyip, bireysel sporlar yaparak veyahut hobileriyle ilgilenerek vakit geçirmelerini rica ediyoruz. Okuma becerilerini geliştirecek çocuk edebiyatı örneklerini okumaları bizim açımızdan çok önemli. Çünkü okuduğunu anlama için bu tür örneklerin okunması son derece önemli. 23 Mart'ta uzaktan eğitime başlarken teknik detaylar konusunda ailelerimizi ayrıca bilgilendireceğiz. Bütün bu yapmaya çalıştığım açıklamalar bazı konularda yarından itibaren daha ayrıntılı bir biçimde sizlerle paylaşılacak. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için ne tür tedbirler alınması gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız. Ama karşılaşabileceğimiz durumlar içinde senaryolarımız hazır tüm toplumun desteğini bekliyoruz."

'HER TÜRLÜ SANARO HAZIR'Bakan Selçuk, tatil sürecinin uzama ihtimali ve okulların geç kapanması ihtimaliyle ilgili soru üzerine, "Öğrencilerin sınavı dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. Eğer 'a veya b senaryoları olursa' öğrencilerimiz ne şekilde etkilenir, olumsuz etkilenmemeleri için ne türlü tedbiri alırız, her türlü paketimiz hazır. Bu paketi Külliye'deki toplantıda sunma imkanımız oldu" dedi.

Şanlıurfa'da alacak kavgası: 3 yaralı ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde aralarında alacak anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesi yüzünden husumet olan iki grup arasında sokakta tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek, iki gurubun yakınların katılmasıyla kavgaya dönüştü. Tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, saçmalara hedef olan Gökhan Yavuz, Mehmet Yavuz ve Yusuf Yavuz yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Otobüs biletlerine koronavirüs zammı iddiası ANTALYA'da, Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından öğrenciler, otogar ve bilet bayileri önünde kuyruk oluşturdu. Bazı öğrenciler biletlere zam yapıldığını iddia etti.Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk, orta ve liseler ile üniversiteler için tatil kararı alındığı açıklandı. Üniversitelerin 3 hafta tatil edileceğinin açıklanmasının ardından Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi'ndeki (AÜ) öğrenciler, memleketlerine dönmek için yola çıktı. Bavullarını hazırlayan öğrenciler memleketlerine gidecekleri otobüslere bilet almak için otogara gitti. Burada küçük çaplı kuyrukların oluştuğu görüldü.

SİSTEM KİLİTLENDİAÜ kampüsü içindeki Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu önünde bulunan iki farklı firmaya ait bilet satış bayisi önünde de kuyruklar oluştu. Öğrenciler internet üzerinden bilet almak istediklerini ancak sistemin kilitlendiğini söyledi.

BİLETLERE ZAM YAPILDIĞI İDDİASIGaziantep'e gitmek için sırada beklediğini anlatan Yunus Özkamalı, sıranın sistemde sorun olması nedeniyle bir türlü ilerlemediğini anlattı. Bilet fiyatlarında artış olduğunu anlatan Özkamalı, bilet alana kadar bekleyeceğini söyledi.Sakarya'ya gitmek için beklediğini anlatan bir başka öğrenci Melih Kasım ise "Ne olduğunu kimse bilmiyor. Amaçsızca bekliyoruz. Bilet fiyatları arttı. Öğrenciler çok mağdur. Parası olan var, olmayan var. Alabileceğimizi de bilmiyoruz. Normalde bilet 70-80 lira iken 140 liradan biletler başlıyor" dedi.İstanbul'a gitmek için bekleyen Yasin Yağız "Biletler pahalı. Öğrenciler bekliyor. Uzun bir sıra var. İnternetten bilet alınmıyor. Fiyatlara zam geldi. Otobüs biletlerine 30 lira zam geldi" diye konuştu.

Son bileti alınca sevindi

TÜRKİYE'de koronavirüsün görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, üniversitelerin 3 hafta tatil edilince Zonguldak'ta öğrenciler, otobüs terminallerine akın etti. İzmir otobüsüne son bileti alan Doruk Yalçınkaya, "Bu gece için bilet yok. Bende İzmir'e gitmek için yarınki otobüsün son biletini aldım" dedi.Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından Zonguldak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Kısa sürede biletler tükendi, hazırlıksız yakalanan otobüs firmaları, öğrencileri mağdur etmemek için ek seferler koymaya başladı.Üniversite öğrencisi Muhammet Deryal, kütüphanede ders çalışırken okulların tatil olduğunu öğrendiğini söyledi. Arkadaşlarıyla İstanbul'a gitmek için terminale geldiğini söyleyen Deryal, "Bilet bulabilmek için terminale geldim. Şu an bilet yokmuş. Bilet bulmaya çalışıyoruz. Bulabilirsem İstanbul'a gideceğim" dedi.

SON BİLETİ ALDIİzmir otobüsüne son bileti alan Doruk Yalçınkaya ise "Ben 1 saattir bekliyordum. Zor oldu biraz. İzmir'e gidiyorum. Yarınki bileti aldım ben. Son biletti. Birçok arkadaşım bilet alamayacak. Bu gece bilet yok zaten. Bende yarınki otobüsün son biletini aldım" diye konuştu.

Isparta'da öğrenciler otogara akın etti ISPARTA'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından öğrenciler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Bazı firmalar ek seferler düzenlemeye başlarken, öğrenciler bazı firmaların filet fiyatlarına artış yaptığını belirtti.Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ile Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Biletlerini alan öğrencilerden bazıları memleketine yola çıkarken, çok sayıda öğrenci ise bilet bulmakta zorluk yaşadı.Memleketine giden Cansu Kaya, "Koronavirüse karşı önlemlerimizi aldık. Okulların tatil olmasıyla birlikte memleketimize gitmeye karar verdik. Bilet almak için sırada bekliyoruz. Okulların 7 hafta tatil uzayacağı söyleniyor. Biz de bekliyoruz" dedi. Mustafa Kaya, memleketine gitmek için bilet almaya geldiğini ancak yoğunluğun çok fazla olduğundan bahsetti. Bilet bulmakta zorlandıklarını kaydeden Mustafa Kaya, bazı firmaların ise fiyat artışı yaptığından şikayet etti.

Karabük'te öğrenciler otobüs yazıhanelerine akın etti KARABÜK Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından otobüs yazıhanelerine akın etti. Akşam saatlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edildiği açıklamasının yapılmasının ardından Karabük Üniversitesi öğrencileri, 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki yazıhanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin talebine firmalar yetişmekte güçlük çekti. 5 yıldır yazıhanede çalıştığını ve böyle bir kalabalığı ilk defa gördüğünü belirten firma çalışanı Alican Kahraman, "Biz bu yoğunluğu beklemiyorduk. Ani alınan bir karar ile okulların tatil olması nedeniyle öğrenciler bilet almaya akın ettiler. Şu anda mevcut seferler dolmuş durumda. Ek seferler açıldı, fakat onların da birçoğu doldu. Şu anda yoğunluk en üst düzeyde, bugüne kadar yaklaşık 5 yıldır otobüs firmasında çalışıyorum karşılaşmış olduğum en yoğun gün bugün" diye konuştu. Otobüs bileti bulmakta güçlük çeken öğrencilerden Furkan Topal, "Mersin'e gideceğim ama buradan Mersin'e tek yön bilet yok. Ankara'ya aktarma yapacağım. Bilet bulabileceğimi çok düşünmüyorum. İnternetten de hiçbir şekilde bilet alınmıyor" dedi.

Otogara öğrenci akını YURT genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin açıklamasının ardından Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri otogara akın etti. Memleketlerine dönmek için bilet sırası bekleyen öğrenciler terminalde yoğunluğa neden oldu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğini açıklamasının ardından Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler memleketlerine dönmek için otogarın yolunu tuttu. Tatili evlerinde geçirmek isteyen öğrenciler, terminalde yoğunluğa yol açtı. Acentelerin önünde uzun bilet kuyrukları oluştu. Bazı firmalar yoğunluk nedeniyle ek seferler açtı. PAÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden Zafer Arslan İstanbul'a gidebilmek için bilet kuyruğuna girdiğini belirterek, "Ani bir kararla okullar tatil edildi. O yüzden burada bir yoğunluk var. Öğrenciler bilet alabilmek için sıradalar. Bilet bulabilirsem alacağım, bulamazsam büyük bir ihtimalle burada tatilimi geçireceğim" dedi. Bir seyahat acentesi sorumlusu Osman Özçelik, gece seferlerine yoğun ilgi yaşandığını ifade ederek, "Saat 20.00'den bu yana bir yoğunluk var. Talep oldukça fazla. İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'ya aşırı talep var. Yarın firmamız ek seferler çıkaracak. Kimseyi mağdur etmeden evlerine göndermek istiyoruz" diye konuştu.

Yozgat otogarında tatil yoğunluğu YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi üzerine öğrenciler memleketlerine gitmek için otogara akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından ilkokul, lise ve üniversitelerin alınan tedbirler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 hafta tatil edilmesi üzerine öğrenciler, otogara akın etti. Otobüs firmalarının internet sitelerinden, yoğunluk nedeniyle bilet alamayan öğrenciler, memleketlerine gidebilmek için yoğun çaba sarf etti. Yozgat otogarında bilet almak için kuyruğa giren öğrenciler, internet üzerinden bilet bulamadıkları için otogara geldiklerini ve buldukları ilk biletle memleketlerine döneceklerini söyledi.

