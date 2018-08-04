Dha Yurt Bülteni 21

YÜKSEKOVA'DA GÖREVDEN DÖNEN POLİSE HAİN TUZAK: 1'İ AĞIR 8 POLİS YARALI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerce önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı (EYP), zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1'i ağır 8 Özel Harekat polisi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar Köyü Meskan Tepe mevkiinde meydana geldi. Meskan Tepe mevkiinden görevden dönen ve kirpi olarak adlandırılan zırhlı polis aracının geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 1'i ağır 8 Özel Harekat polisi yaralandı. Olayın ardından bölgeye ambulanslar ve ekipler sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyonlar başlatıldı.

Haber: YÜKSEKOVA(Hakkari),

========================================

TRAKTÖRDEN DÜŞEN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde traktörden düşen 8 yaşındaki Umut Demirözü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gündüz saatlerinde Tevfikiye Mahallesi'nde meydana geldi. Gelenbe'den Kırkağaç yönüne giden M.S. idaresindeki 45 F 8677 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan Umut Demirözü dengesini kaybederek seyir halindeki traktörden düştü. Domates yüklü römorkun üzerinden geçtiği küçük çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demirözü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cesedi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Kaza yerinden görüntü

Hastaneden görüntü

Traktörden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa),

========================================

CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu, beyin felci geçirdi (2)

REKTÖR DEMİRBAĞ: ŞAROĞLU'NUN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nu hastanede ziyaret etti, durumu hakkında bilgi aldı. Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, daha sonra yaptığı açıklamada Şaroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli'den helikopter ile bize nakledildi. Gerekli tedavileri başladı. Acil müdahaleden sonra tetkikleri yapıldı. Tomografisi çekildi. Beynin sol alanına atılan bir pıhtı sonucu sağ tarafında hafif bir kuvvet kaybı meydana gelmiştir. Şu anda kontrol altında. Müdahale edecek bir durum yok. Başlanan tedavi devam ediyor. Şu anda hayati bir tehlikesi yok. Şuuru açık. Gerekli tedbirler alındı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-Rektörün konuşması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ