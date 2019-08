DHA YURT BÜLTENİ-16

KILIÇDAROĞLU: GERGİNLİKLERDEN, KAVGALARDAN BIKTIK USANDIK ARTIK

1)ARDANUÇ BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan'da 18'inci Ulusal, Kültür, Sanat ve Bal Festivali'nin ardından geldiği Artvin'in Ardanuç ilçesinde belediyeyi ziyaret etti, vatandaşlara seslendi. Artvin'de 3 yıl önce uğradığı terör saldırısının ardından Ardanuç'a helikopterle geldiğini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Buraya terör örgütü saldırısı nedeniyle helikopterle gelmek zorunda kalmıştım. Şimdi ise gayet rahat bir şekilde gelebildik. Dolayısıyla hep birlikte teröre de, ayrımcılığa da karşı çıkacağız. Hep birlikte bir yürek olacağız. Vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız. Bütün bunları bu ülkenin güzelliği için istiyorum. Bu ülkenin güzel insanlarının bu ülkede huzur içinde yaşaması lazım. İyi bir belediye başkanınız var. Onlardan tek bir şey istiyorum; her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Çünkü her kuruş milletin parası. Diğeri de oy versin vermesin ayrımcılık asla yapmayacağız. Biz herkese eşit hizmet getireceğiz. Eğer bir mahallede fakir varsa, ona pozitif ayrımcılık yapacağız" dedi.

Konuşmanın ardından Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Kılıçdaroğlu'na, ilçeye gelişinin anısına fahri hemşerilik beratı verdi.

Klıçdaroğlu, Ankara'ya gitmek üzere ilçeden ayrılarak Trabzon'a hareket etti.

2)MMO BURSA ŞUBE BAŞKANI: OTOBÜS YANGINI İHMAL SONUCU ÇIKTI

MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangını ile ilgili açıklama yaptı. Yangının ihmal ve hatalar zincirinden kaynaklandığını öne süren Düşünceli, "Gerçekleşen olay bir kez daha kamusal denetimin önemini bizlere hatırlatmıştır. Araçlarda bulunan 'Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri'nin periyodik olarak kontrol edilerek etkinliğini halen sürdürüp sürdürmediğinin de denetlenmesi gerekmektedir" dedi. Balıkesir'de dün meydana gelen 5 kişinin öldüğü otobüs yangınının ardından bakım ve denetimlerin eksikliği gündeme geldi. Yangının ihmaller ve hatalar zincirinden kaynaklandığını belirten Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli, "Olayı detaylıca araştıran savcılık tarafından, aracın deposundaki yakıttan inceleme yapılması için numune alınmıştır. EPDK tarafından gerçekleştirilen inceleme ile ulusal marker kontrol cihazında yapılan kontrolü sonucu yangının motor yağı nedeniyle çıkmadığı kesinleşmiştir" dedi.

Balıkesir il temsilciliklerinin olay yerinde inceleme yaptığını belirten Düşünceli, "Yapılan incelemeler sonucu yangının, aracın orta bölümünde bulunan kahve makinesi ünitesinden çıktığı, aracın durmasının sonrasında açılan kapı nedeni ile hızlı bir şeklide tümüne yayıldığı düşünülmektedir. Yaralanmaların, orta kapının alevler ile bloke olması nedeniyle yolcuların ön kapının önüne yığılması neticesinde gerçekleştiği, ölümleri de dumandan zehirlenerek olduğu ilk incelemelerde belirtilmektedir. Gerçekleşen olay bir kez daha kamusal denetimin önemini bizlere hatırlatmıştır. Yolcu taşımaya yönelik sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan araçlarda zorunlu olan 'Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri'nin periyodik olarak kontrol edilerek etkinliğini halen sürdürüp sürdürmediğinin de denetlenmesi gerekmektedir. Ayrıca araç sürücü ve görevlilerinin olası tehlike ve risklere karşı yeterli bilgi düzeyine sahip olması gereklidir. Yangının kesin nedeni ve herhangi bir ihmal olup olmadığı ise bilirkişi raporu sonucu netleşecektir" diye konuştu.

3)15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN MEZARINDAKİ DEMİR KORKULUKLARI ÇALDILAR



GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır'ın mezarlarını çevreleyen demir korkulukları çaldı. Şehit yakınları olaya tepki gösterdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Karkamış ilçesindeki Karacurun Mahallesi mezarlığında meydana geldi. Ankara'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Seyit Ahmet Çakır'ın mezarını çevreleyen demir korkuluklar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Korkulukları hurdacılık yapan kişilerin çaldığını düşündüklerini söyleyen şehit yakınları olaya tepki gösterdi.

Demir korkulukları çalanların yakalanmasını istediklerini söyleyen, Şehit Seyit Ahmet Çakır'ın amcası Bülent Çakır, " Yeğenim 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit oldu. Bu demirleri yerde bulsanız almazsınız. Bunu yapanların başka bir amacı vardır. Jandarma ekiplerinin bilgisi var. Ben olayı akşam duydum. Buranın çevresindeki korkulukları çalmışlar. Bunu yapanların kanı bozukların yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruzö dedi.

Karacurun Mahallesi Muhtar Yardımcısı Yusuf Çakır ise, "Biz olayı dün öğleden sonra duyduk. Bunu yapanlara yazıklar olsun diyorum. 15 Temmuz şehidimizin mezarında bulunan demire tenezzül eden kişi her şeyi yapar. Burası güzel bir şekilde yapılmıştı. Devletimiz sahip çıkıyor ama gelip bozmuşlar. Bunları çalanlar olarak hurdacılar aklımıza geliyor. Bunu köyden kimse yapmaz. Yaptırılacak olsa maddi değeri vardır ama hurdaya satmak için maddi değerinde de bir şey yokö diye konuştu.

Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

4)AYI KOVANLARI PARÇALADI

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde arıcıların kovanlarına ayı saldırdı. Ayı, kovanları parçalayarak balları yedi.

Zonguldak Alaplı'da arıcılık yapan Fikret Yazkurt, Birol Öztürk, Yaşar Arıkan ve Mustafa Tekin, Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yaylada çiçek balı toplamak için yaklaşık 100 kovan arı getirdi. Kovanlarını kuran seyyar arıcılar çadırda beklemeye başladı. Bu sırada bir ayı kovanların bulunduğu bölgeye gelerek kovanları parçaladı. 10 kovanı parçalayan ayıyı gören arıcılar hiçbir şey yapamadı. Kovanlardaki balı yiyen ayı, daha sonra gözden kayboldu.

Yaşar Arıkan, ayının kovana saldırısını gördüğünü belirterek, "Seyyar arıcılık yapıyoruz. Dörtdivan yaylasında çiçek balı toplamak için geldik. Kurduğumuz çadırda arıları takip ediyorduk. Bir gece ayı kovanlarımıza saldırdı. Hiçbir şey yapamadık. Ayının terk etmesini bekledim. Ayı yaklaşık 10 tane kovanımıza zarar verdi. İçindeki balı yedi. Jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurarak zarar tespiti yaptırdık.ö dedi.

