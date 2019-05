DHA YURT BÜLTENİ - 16

Yük treninin çarptığı yaşlı adam öldü



KARABÜK'te, teravih namazını kılmak için camiye giden yaşındaki Mecit Özer (76), yük treninin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Aşağıkızılcaören köyünde meydana geldi. Teravih namazı için camiye giden Mecit Özer, iddiaya göre demir yolundan geçtiği sırada dengesini kaybedip raylara düştü. Bu sırada Kardemir'den Çankırı'ya giden demir yüklü 23039 sefer sayılı tren, raylardaki Mecit Özer'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mecit Özer'i Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Her yerde aranan küçük Mustafa, tarlada uyurken bulundu



KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, akşam saatlerinde kaybolan ve her yerde aranan 4 yaşındaki Mustafa, buğday tarlasında uyurken bulundu.

İlçeye bağlı Çoğulhan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan Mustafa Yanık'ı yakınları her yerde aradı ancak olumlu bir sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı, 30 komando, 25 güvenlik korucusu ve 15 jandarma ile birlikte küçük Mustafa'yı bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca Kahramanmaraş'tan sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı.

Küçük çocuğun kaybolduğu bölgede arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda gece saatlerinde Mustafa Yanık'ı evlerine 500 metre uzaklıktaki buğday tarlasında uyurken buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen küçük Mutafa, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

Şanlıurfa'da 'lahmacun' sırasında kavga: 5 yaralı

ŞANLIURFA'da, iftar saatinde ekmek fırınında lahmacun yaptırma sırası nedeniyle çıkan taşlı- sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek fırınında iki kişi arasında lahmacun yaptırma sırası nedeniyle tartışma çıktı. İki kişinin yakınlarının da müdahale etmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, her iki gruptan Ali Ö., Bahattin Ö., Muhammed Aziz Ö., İbrahim Y. ve Nasır K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da üç otomobil çarpıştı: 11 yaralı



ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı yönden gelen iki otomobil ile çarpışmasıyla 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Abuzer Turan yönetimindeki 02 AN 759 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle karşı yönden gelen Süleyman Kaya yönetimindeki 16 UB 778 plakalı otomobil ve Mustafa Dolaş yönetimindeki 02 AN 759 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler Abuzer Turan ve Süleyman Kaya ile otomobillerde bulunan Seher Kaya, Selma Kaya, Elif Ela Demirpolat, Remziye Demirpolat, Zeynal Daşkıran, Yaren Daşkıran, Bünyamin Daşkıran, Asiye Turan ve Irmak Naz Turan, yaralandı. Otomobillerde sıkışan yaralılar ihbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı



ADIYAMAN'da, ayını yönde ilerleyen iki motosikletin çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 motosiklet aynı yönde ilerlerken çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinden yola savrulan Serkan Darakçı, İbrahim Uçar ve Mehmet Atak yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Destici: Kimse aklından yeni bir sözde çözüm süreci geçirmesin



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, müzakere ile terörün yenilemeyeceğini belirterek, "Kimse aklından yeni bir sözde çözüm ya da müzakere süreci geçirmesin" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il başkanlığı tarafından Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftara katıldı. İftar sonrası konuşan Destici, "Rahmetli genel başkanımız, Muhsin başkanımız, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Hep bu terörle mücadele konusunda şunu söylerdi, 'Terörü yenmek istiyorsanız, terörle mücadelede başarılı olmak istiyorsanız, iki şeyi yapacaksınız. Bunlardan birincisi, terörle müzakere değil mücadele edeceksiniz. Müzakere ile terörü yenemezsiniz. Neden? Çünkü bunlar ipi dışarıda olan maşalar. Kendi kararlarını kendileri vermiyorlar. Bunlar batının, ABD'nin, İsrail'in, siyonistlerin, emperyalistlerin uşakları. Dolayısıyla onlar 'Dur' demeden durmazlar. Dolayısıyla onlarla yapılacak müzakerenin, onlarla yapılacak görüşmenin ya da görüşmelere izin vermenin terörle mücadeleye hiçbir faydası yoktur ve bugüne kadar da olmadığı görülmüştür. Onun için asla ve kata hiç kimse aklından yeni bir sözde çözüm ya da müzakere süreci geçirmesin. İkincisi, 'Terörü yenmek istiyorsanız tüm unsurlarıyla topyekün mücadele edeceksiniz' diyor" dedi.

'TERÖRÜN TÜM UNSURLARIYLA, TOPYEKÜN MÜCADELE EDİLİYOR'

Merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözlerini hatırlatan Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son 4 senedir terörün tüm unsurlarıyla, topyekün mücadele ediliyor. Hem dağdaki terörist ile hem şehirdekiyle, hem belediyelere sızmışsa oradakiyle, hem meclistekiyle, hepsiyle mücadele ediliyor. Neticede başarı elde edildi. Hem ülke içinde başarı elde edildi. Hem dışarıda başarı elde edildi. Dolayısıyla da rahmetli genel başkanımızın ne kadar doğru bir tespit yaptığını da bu süreçte görmüş olduk."

Fazıl Say, Bursa'da sahne aldı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa'da sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Bursa'da dinleyicilerinin karşısına çıktı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde özel bir eğitim kurumunun düzenlediği gecede yaklaşık 1 saat sahnede kalan ünlü piyanist, konserine 'İzmir Suiti' ile başladı. Eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunan Fazıl Say, her bir bestesinin ardından Bursalılardan yoğun alkış aldı. Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Fazıl Say, çaldığı eserler hakkında da bilgileri tek tek dinleyicileriyle paylaştı.

Dünyaca ünlü ralliciler 'Göbeklitepe' için Şanlıurfa'da



EUROPA-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü ralliciler, Göbeklitepe tanıtım etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Ralliciler ilk olarak A Milli takımın eski futbolcuları ile dostluk maçı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin ardından, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılmak için 11 ülkeden Türkiye'ye gelen 150'den fazla sporcu, değeri 100 bin euroyu bulan araçlarıyla 10 bin kilometre yol kat ederek Şanlıurfa'ya geldi. Yarışçılar Göbeklitepe tanıtım etkinlikleri kapsamımda ilk olarak A Milli takımın eski futbolcuları Tuncay Şanlı, Ahmet Dursun, Serdar Kulbilge, Semih Şenturk ve Mehmet Yozgatlı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kız futbol takımı oyuncularından oluşan karma takım ile GAP Stadyumu'nda gösteri maçında karşılaştı. Karşılaşmayı Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Jandarma Komutanı, Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve çok sayıda kişi izledi. Vali Abdullah Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göbeklitepe ile Şanlıurfa olarak sahip oldukları kültürel zenginliği sadece Türkiye'ye değil, tüm insanlığa tanıtmak ve ulaştırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtmanın gayreti içindeyiz. Bugün de bir etkinlik düzenlendi. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi olarak adlandırılan dünyanın değişik ülkelerinden gelen ralliciler ana teması Göbeklitepe olan faaliyetlerin ilkini bu akşam dostluk maçı ile taçlandırdık. Pazartesi gününe kadar burada çeşitli etkinliklere katılacaklar."

Ralli finalinin ise 1 Haziran'da Kıbrıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

