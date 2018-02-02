Dha Yurt Bülteni-16

TÜRKİYE'YE ROKET ATILAN DARMIK DAĞI YAMAÇLARI BOMBALANDI

Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında yer alan ve sınır kentlerine roket atılan Darmık Dağı yamaçlarındaki terör örgütü PKK/YPG mevzileri, karadan bombalandı. İnsansız hava araçları tarafından belirlenen hedefler, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına aldı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bombalanan bölgeden yükselen dumanlar Kilis'ten de görüldü.

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10 milyon lira hasılatlı bahis çetesi çökertildi

İZMİT'te, yasadışı bahis sitesi kurarak 10 milyon lira kazanç sağladıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yurt dışı kaynaklı bahis sitesi kuran kişileri takibe aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporlarına göre yüksek miktarlarda para aktarımının olduğu tespit edildi. Yaklaşık 10 milyon lira kazanç sağladıkları belirlenen kişilere yönelik Kocaeli ve İstanbul'da operasyon düzenledi. C.K., M.S., A.A., D.B., O.O.F. ve E.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliyeye sevk edilmeleri

Haber-Kamera: Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli),

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Emekli polislerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

TÜRKİYE Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği İzmir Şubesi, Konak Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Konak Meydanı'nda toplanan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği İzmir Şubesi üyeleri, TSK'nın terör örgütlerine yönelik olarak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı basın açıklamasını okuyan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği İzmir Şubesi Başkanı Altan Yenice, Zeytin Dalı Harekatı'nın, uluslararası hukuka uygun ve bölgedeki güvenliğin sağlanmasına yönelik olduğunu belirterek, "Harekatın amacı Türkmen, Kürt ve Arap halklarını, terörün baskı ve zulmünden kurtarmaktır. Bu gerçekler ışığında, olumsuz hava şartlarına ve çetin coğrafi koşullarda Mehmetçiğimiz, devletimizin bekası için canı pahasına mücadelesine kesintisiz devam etmektedir. Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen her türlü açık ve örtülü, amaç ve hedefleri bütün çıplaklığıyla ortada olan oyunlar ortadayken, yurdumuz içinde ve dışında her türlü provakatif söylemlere ve eylemlere dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyoruz. Bizler de gerektiğinde bu vatanın birer Mehmetçiğiyiz" dedi.

Okunan basın açıklamasının ardından, dernek üyesi emekli polisler dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vatandaşlardan görüntü

Altan Yenice'nin basın açıklamasını okumasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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ROKET SALDIRISINDA ÖLEN KURBANI RIFAT SİNİRLİ TOPRAĞA VERİLDİ

Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden Reyhanlı'ya yapılan roketli saldırıda yaşamını yitiren Rıfat Sinirli için Atike Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Rıfat Sinirli'nin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Rıfat Sinirli'nin cenazesi Yeşilova Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Reyhanlı'daki diğer roketli saldırıda hayatını kaybeden kişinin adının Ahmet Şanverdi olduğu öğrenildi.

GAZETECİ YARALANDI

Afrin kırsalında sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nı takip eden Anadolu Ajansı muhabiri Sarp Özer yaralandı. Görev yaptığı bölgeye atılan roket ve havan topu nedeniyle Özer'in eline ve bacağına şarapnel parçası isabet etti. Sarp Özer, ilk tedavisinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber: Yusuf BAŞTUĞ/ REYHANLI (Hatay)

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Trabzon'da katı atık bertaraf tesisine tepkiler sürüyor

TRABZON'un Araklı ilçesinde eski bir taş ocağı alanına kurulması planlanan katı atıktan enerji üretilecek tesise karşı çıkan yöre halkının tepkileri sürüyor. Vatandaşlar topladığı, 1573 imzayı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Araklı'nın Taşönü Mahallesi'nde eski taş ocağının bulunduğu 243 bin metrekarelik alanda kurulacak tesiste, Trabzon, Rize ve ilçelerinden TIR'larla taşınacak katık atıklar bertaraf edilerek enerji üretilecek. Bölgede 7 köyün ortasında bulunan alanda çöp depolanacağını öne süren ilçe sakinlerinin projeye karşı tepkileri sürüyor. Araklı Taşönü Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna karşı 1573 imza toplayan vatandaşlar hazırladıkları dilekçeyi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

'ARAKLI'NIN İDAM FERMANIDIR'

Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası önünde 'Araklı çöp olmasın' yazılı pankart açan kalabalık adına konuşan Baki Malkoçoğlu, katı atık depolama merkezinin Araklı ilçesinin idam fermanı olacağını savundu. Doğal güzellikleri ve tarihi alanlarıyla turizm merkezi olan Araklı'nın tesise karşı olduğunu ifade eden Malkoçoğlu, "Turup'ta yapılması planlanan Katı Atık Depolama Tesisi Projesi tüm Araklı halkının hiçbir ayrım gözetmeksizin ortaklaşa verdiği mücadele sonunda kaldırıldı. Peki Turup'a 2 kilometre Araklı şehir merkezine 4 kilometre mesafedeki ve etrafında yerleşim alanları olan Taşönü mevkiine çöp depolama merkezi yapılırsa Turup ve Araklı nasıl turizm merkezi olacaktır? Hangi turist sağlıksız çevre koşulları içerisinde ve çöp kokuları altında tatil yapmak ister? Taşönü'nün yerleşim alanı ve heyelan alanı olması, doğal mağaralar ve yer altı suları, çevredeki akarsular ve doğa dikkate alındığında burada yapılacak çöp toplama alanının bir felakete yol açacağı aşikardırö dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yasal ve hukuki mücadelerine devam edeceklerini ifade eden Malkoçoğlu, "Araklı'ya, Arsin'e Trabzon'a bu çöpü yaptırmayacağız. İnsan kendi gücünün farkına varsın. İnsan gücü kanun yaptırıyor, kanun yıktırıyor. Trabzon ve Rize ile yapılan sözleşmelerde çöp tesisi dönüşümlü olarak 10 yıl Trabzon, 10 yıl Rize düşünülmüştü. İhale bize kaldı. Biz bunu kabul etmiyoruzö ifadelerini kullandı.

ESKİ BAŞKAN, CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

Burada konuşan Araklı Belediyesi eski Başkanı Ümit Çebi de Taşönü denilen bölgenin turizm alanı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Turup'a bitişik olan bir mahalle. Santa Harabeleri'ne buradan gidilmektedir. Çöp tesisi olayında orada yapılan çalışmalar neticesinde bazı turizm kalıntılarına rastlanmıştır. Tesis burada yapıldığı taktirde o bölgede binlerce insan göçe zorlanacaktır. Cumhurbaşkanımız 'Burada yapılan zulme dur deyin' lütfen. Buraya lütfen alanında uzman mühendis ve bilim insanlarını gönderin, araştırma yapsınlar. Biz eminiz ki burada yapılan zulme dur diyeceklerdir" diye konuştu. Grup daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplanan kalabalık

Pankart detayları

Açıklamaların yapılması

Detaylar

Haber-Kamera: Aleyna BAYRAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, -

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Aracın çarptığı yaralı köpeğe, jandarma sahip çıktı

VAN'ın Özalp ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu sol ayağından yaralanan sokak köpeğine, devriye görevi yapan jandarma ekipleri sahip çıktı. Ekipler, yolda yaralı halde buldukları ve 'Kara' adını verdikleri köpeği veteriner hekime götürüp tedavi ettirdikten sonra yiyecek verdi.

Özalp ilçesi'nde araç çarpması sonucu sol ayağı kırılıp, yolda yaralı halde kıvranan sokak köpeğine, devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri sahip çıktı. Ekipler, yaralı köpeği araca bindirip hemen ilçedeki bir veteriner hekime götürdü. Veteriner tarafından ayağında ameliyat edilip, platin takılan sokak köpeği, daha sonra ilçe Jandarma Komutanlığına götürülerek, yiyecek verildi. Kısa süre sonra iyileşen sokak köpeğine jandarma ekipleri tarafından, 'Kara' ismi verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sol ayağında yaralı olan köpeği seven jandarma ekipleri

-Köpeğe et veren jandarma görevlileri

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,

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