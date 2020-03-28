DHA YURT BÜLTENİ - 14 Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandıGAZİANTEP'te, 14 kamu kurumundan kablo çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Gaziantep'te kamu kurumlarından hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

GAZİANTEP'te, 14 kamu kurumundan kablo çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Gaziantep'te, farklı tarihlerde, 14 kamu kurumunda kablo hırsızlığı yaşandı. Polis, kurumlara ait güvenlik kameralarından kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyette sorguya alınan ve isimleri açıklanmayan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüsüŞüphelilerin çaldığı malzemelerGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

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Gaziantep'te fıstık totancılarını dolandıran şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'te, 3 fıstık toptancısından, banka hesaplarına para gönderdiği yönünde sahte dekont göstererek, yüklü miktarda fıstık alıp kayıplara karışan şüpheli, yakalandı.Gaziantep'te 3 fıstık toptancısı, kendilerini telefonla arayan bir kişiyle ücret konusunda anlaştıklarını, bu kişinin paraları gönderdiğine dair banka dekontu yolladığını, ardından da fıstıkları aldığını ancak daha sonra kontrol ettikleri banka hesabında para olmadığını gördüklerini bildirdiler.3 mağdurun şikayeti üzerine polis, iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri, kamera görüntülerinden fıstıkları alan şüphelinin kimliğini belirledi. İsmi açıklanmayan şüpheli, evinde gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.Dolandırıcının aldığı fıstık miktarı da açıklanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Şüphelinin işyerinden fıstık almasıŞüphelinin araçla gidişiŞüphelinin adliyeye sevk edilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP

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Mardin'de, 39 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 18 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Grup Amirliği ekipleri, 18 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün, saklandığı yeri belirledi. Polis ekipleri, hükümlüyü düzenlediği operasyonla üzerinde ruhsatsız tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.'Uyuşturucu ticareti', 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik', 'tutukevine yasak eşya sokma', 'konut dokunulmazlığı ihlal', 'görevini yaptırmamak için direnme', 'askeri ceza kanuna muhalefet', 'iftira', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından sabıkalı olan hükümlü, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hükümlünün hastaneden çıkmasıPolis aracına bindirilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),

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Konya'da yaklaşık 3 bin minibüs 'Evdekal' çağrısına uyup, sadece yarın seferlerini durduracak

KONYA il genelinde şehir içi toplu taşıma yapan yaklaşık 3 bin minibüs, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evdekal' çağrısına uyup, halkın da evde kalmasını sağlamak amacıyla yarın yapacağı seferlerini durdurdu. Minibüsle pazartesi günü yine seferlerine başlayacak.Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evdekal' çağrısına Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası da destek verdi. Oda Başkanı Muharrem Karabacak, 'Bu pazar müsait bir yerde evimizde duracağız' sloganıyla halkında evde kalmasını sağlamak amacıyla oda olarak il genelinde şehirlerarası toplu taşıma yapan minibüslerin yarın çalışmaması konusunda karar aldıklarını belirtti. Kendisi de 'Evdekal' çağrısına uyan Karabacak, evinden yaptığı duyuruda 530'u kent merkezi olmak üzere ilçelerle birlikte yaklaşık 3 bin minibüsün yarın çalışmayacağını kaydetti. Karabacak, "29 Mart Pazar günü yarın, Konya il genelinde hizmet veren minibüsçüler olarak, sağlığınız için 'Evdekal' kampanyasına destek olmak için müsait bir yerde evimizde duracağız. Seferlerimiz pazartesi gününden itibaren aynı sorumluluk bilinciyle devam edecek. Minibüsçü esnafı senin için evinde lütfen sende bizim için evde kal"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Oda başkanı Karabacak'ın açıklamasıMinibüslerden detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

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9 katlı binanın dış cephesinde tehlikeli işçilik

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Toros mahallesinde 9 katlı bir binanın dış cephesini boyayan işçiler, halat, kask ve baret gibi iş güvenlik önlemlerinin hiçbirisi olmadan çalıştı.Toros mahallesinde 9 katlı bir binanın dış cephesini boyayan iki işçi, ölüme meydan okudu. İşçilerin, binanın dış cephesine kurulu iskele üstünde, koronavirüs salgını önlemleri bir kenara, normal iş güvenliği önlemlerinin de hiçbirisini almadıkları görüldü. İskele demirleri üzerindeki tahtaya çıkarak, birinci kattan itibaren boyama işlemine başlayan işçiler, 9'uncu kata kadar da bitirdikleri katları tek tek iskele demirlerini tırmanarak çıktı. İki işçinin belinde halat olmadan devam ettiği tehlikeli işçiliği, binanın önünden geçenler de hayretle izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Binanın genel görüntüsüYüksekliği gösteren görüntüİşçilerin güvenliksiz çalışmalarından görüntü

HABER -KAMERA: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

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Terziden sağlıkçılara yüzde elli indirim

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, terzi Metin Yücel (45), koronavirüs salgınına karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına yüzde 50 indirim yaptı.Cumhuriyet Mahallesi'nde 30 yıldır terzilik yapan Metin Yücel, koronavirüs salgınına karşı canlarını hiçe sayarak çalışan sağlık çalışanlarına kendi imkanları ölçüde destek olmak istediğini söyledi. Bu doğrultuda yüzde 50 indirim yaptığını belirten Metin Yücel, "Koronavirüse karşı 90 derece buharla elbiseleri dezenfekte ederek ütülüyoruz. Elbiselerimizi nasıl ki 90 derecede yıkanıyorsa bizde 90 derecedeki yoğun buharla dezenfekte ederek ütüleyerek. Bu süreçte fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor ve onların işlemlerini yüzde 50 indirim ile yapıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Cumhuriyet MahallesiTerzi dükkanıMetin Yücel ütü yaparkenMetin Yücel ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP

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Yozgat'ta giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü

YOZGAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi giriş-çıkışlarında oluşturulan trafik kontrol noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateş ölçümü yapılıyor.Yozgat Valiliği tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, kentin giriş ve çıkışlarında sağlık taraması yapılmasına karar verildi. Bu amaçla kentin, Ankara ve Sivas yönünde bulunan giriş noktalarında kontrol noktaları oluşturuldu. Polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekiplerinin de görev aldığı kontrol noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçülüyor.Trafik ekipleri ayrıca, otobüslerde yolcu sayısı ve oturma düzenine yönelik kontrol de yapıyor. Vatandaşlara almaları gereken tedbirler konusunda bilgiler aktarıyor.Vatandaşlar, uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, memnuniyetlerini ifade ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Trafik noktasında durdurulan taşıtlar-Sürücü ve yolcuların ateşlerinin kontrolu-Vatandaşların konuşmaları-Otobüs yolcularının kontrolu-Detay

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Ercişli fırıncı, çağrılara "Evde kal" yazılı ekmekleriyle destek veriyor

VAN'ın Erciş İlçesinde fırın işletmeciliği yapan Cahit Gözüaçık(40), koronaviris nedeniyle "Evde kal" yazılı ekmek çıkarmaya başladı. Yetkililerin "Evde kalın" uyarılarına destek vermek amacıyla üretilen ekmekler, sağlık çalışanlarına ise bedava veriliyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına, Erciş ilçesi'nde yaşayan 10 yıllık fırıncı Gözüaçık da ürettiği ekmeklerle destek verdi. Alkanat Caddesindeki fırınında pişirdiği ekmeklerin üzerine çörek otuyla "Evde kal" yazan Gözüaçık, çok olumlu tepkiler aldıklarını, sağlık çalışanlarına da ekmekleri bedeva ikram ettiklerini söyledi. Yetkililerin çağrılarına destek vermek amacıyla bu uygulamayı başalttığını anlatan Gözüaçık, "Amacım farkındalık oluşturmak. Sıcak ekmekleri sabahın erken saatlerinde çalışan sağlık personelimize de ikram ederek küçük de olsa onlara katkı sunmaya çalışıyoruz. Aldığımız olumlu tepkiler de bizi mutlu ediyor"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Evde Kal yazılı ekmeklerden görüntüler-Müşterilerin konuşmaları-Fırın içinden görüntüler-Cahit Gözüaçık ile röportaj-Genel detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),

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Antalya'da cadde ve meydanlar dezenfekte ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında kent merkezi ve ilçelerde cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatı ile gece 22 personel iki arazöz ile gündüz ise 225 personelle cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kent merkezi ve ilçelerde dezenfekte ve temizliklik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatı ile koruma tedbirlerini her gün daha da artıran ekipler, kent merkezini didik didik ilaçlı suyla yıkıyor.24 SAAT DEZENFEKTE ÇALIŞMASICumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Ali Çetinkaya Caddesi, Meltem Mahallesi, Defterdarlık Bulvarı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Caddesi, Konyaltı Caddesi, Yavuz Özcan Parkı, Cumhuriyet Caddesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi, Atatürk Caddesi, Işıklar Caddesi, Güllük Anafartalar Caddesi, Kapalıyol, Mark Antalya önü, Karaoğlan Parkı, Yıldız Caddesi, Kazımkarabekir Caddesi, Tonguç Caddesi, Teomanpasa Caddesi, Abdi İpekci Caddesi ve Şarampol Caddesi, SGK Kavşağı ve diğer bölgelerle, ilçeler, gece 22 personel iki arazöz ile gündüz ise 225 personel ile dezenfekte ediliyor.BİRLİKTE BAŞARACAĞIZAntalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından üretilen dezenfektan ile cadde ve meydanlar korona salgınına karşı bol bol yıkanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, salgının yayılmasını önlemek adına belediye olarak gereken tedbirlerin alındığını söyledi. Başkan Böcek, "Antalyalı hemşerilerimizle birlikte üzerimize düşeni yapıyoruz. Birlikte başaracağız. Gece vatandaşlarımız uyurken biz sokakları dezenfekte ediyoruz. Gönülleri rahat olsun. ASAT tarafından ürettiğimiz dezenfektan ilaçlı suyla bol bol yıkıyoruz. Biz önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımız da evinde kalarak kendi önlem ve tedbirlerini alırsa bu salgının yayılmasını önleyeceğiz. Yeter ki siz evde kalın. Mecbur olmadıkça evinizden çıkmayın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Belediye ekiplerindenMeydanların yıkanmasından genel

Caddenin yıkanmasından görüntü

HABER -KAMERA: ANTALYA,

Kaynak: DHA