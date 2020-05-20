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DHA YURT BÜLTENİ - 11

Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı (2)SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTIKocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı komşusuna "Ben ambulansla akşama kadar koronavirüslü hasta taşıyorum.

DHA YURT BÜLTENİ - 11
20.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:41

Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı (2)

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı komşusuna "Ben ambulansla akşama kadar koronavirüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğü iddia edilen acil tıp teknisyeni M.K. hakkında inceleme ve araştırma başlattı. Sağlık Müdürlüğü, "Müessif konu hakkında Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından inceleme ve araştırma başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER/ KOCAELİ

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25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek dağladı

ANTALYA'da, sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin 25 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, mağdur çocukların anneleri, "Allah'ım bu mübarek günlerde adalet istiyoruz. İyi ki cehennem var. Bizim bu acımızı ne olur dindirin" diye feryat etti. 

Antalya'da, 25 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Mahmut Aydın K.'nin yargılanmasına devam edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle yargıda alınan tedbirler doğrultusunda nöbetçi mahkemede görülen duruşmaya, sanık Mahmut Aydın K., bulunduğu Antalya L. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sadece mağdur çocukların aileleri ile taraf avukatlarının alındığı duruşmada, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları da 'katılan' sıfatıyla yer aldı.Mağdur çocukların aileleri ve avukatları, sanığın tutukluluk halinin devamını isterken, sanık avukatı iddiaların somut delillere dayanmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.Cumhuriyet savcısı ise, suçun niteliği, eylem sayısı ve öngörülen ceza miktarı göz önüne alınarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.Sanık Mahmut Aydın K. tahliyesini isteyerek, "Yaklaşık 18 aydan beri tutukluyum. Bana yapılan suçlamalar sözlüdür. Somut bir delil ortaya konulmamıştır. Ortada bir suç yoktur. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.Mahkemenin verdiği arada mağdur çocukların anneleri koridorda gözyaşı döktü. Anneler, "Allah'ım bu mübarek günlerde adalet istiyoruz. İyi ki cehennem var. Bizim bu acımızı ne olur dindirin" diye feryat etti.Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.Duruşma sonrası açıklama yapan UCİM avukatı Hilal Özlem Çağlar, annelerin haykırışlarına değinerek, "Az önce annelerin çığlıkları, ağlayışları adliyenin duvarlarını inletti. Artık adalet gerçekten gecikiyor. Bu çocukların gerçekten adalete ihtiyacı var. Uykusuz kaldıkları günlerin haddi hesabı yok. Rahat uyumaları için bir an önce karar verilmesi gerekiyor. Az önce açıkça hedef gösterildik. UCİM'in basın açıklamaları yapmasından dolayı mahkemelerin yönlendirildiği iddia edildi. Korkmayın, biz çocukların çığlıklarını yükseltiyoruz. Bundan sonra da yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.Ellerinde pankartlar taşıyan UCİM üyeleri, kısa süre slogan attıktan sonra adliyenin önünden ayrıldı.Duruşmaya katılmayan UCİM Başkanı Saadet Özkan ise sosyal medya aracılığı ile sanık avukatına tepki gösterdi. Mahkemede sanık avukatının çocukları 'çürük elma' olarak nitelendirdiğine dikkat çeken Saadet Özkan, "Bu çocuklar bir ağacın çürük elmaları değil. Sanık avukatının söylediği kelimeler toplum vicdanını yaralamıştır. Bu bir savunma değil. Herkes kendine gelsin. Bu çocuklar hepimizin kanı canı. Onlar yalnız değiller. İnsan hakları deniliyor. Peki çocuk hakları ne olacak? O çocuklara çürük elma diyenlere de ayrıca dava açacağız. O çocukları ve mahkeme koridorlarında anneleri ağlatmaya hiç kimsenin hakkı yok" diye konuştu.'SÖZLERİM ÇARPITILDI'UCİM Başkanı Saadet Özkan'ın açıklamalarına yanıt veren sanık avukatı İsmail Duygulu, sözlerinin çarpıtıldığını ifade ederek, şöyle dedi: "Ben duruşmada çocukları kastederek 'çürük elma' kelimesi kullanmadım. Ben hukuki ilke olan bir cümleyi kullandım. Yazılı beyanımda da yer aldığı üzere, bir ağacın zehirli olduğu söyleniyor ve bir kısım meyvesinin zehirli, bir kısım meyvesinin ise zehirsiz olduğunun ileri sürülemeyeceğini ifade ettim. Bunun bir çelişki olduğuna dikkat çekerek, zehirli ağacın tüm meyvelerinin zehirli olacağı gerçeğinden hareketle söylenen bir cümledir. Ayrıca, bu cümlem Yargıtay'ın 2005 yılında aldığı bir kararda da 'zehirli ağacın meyvesi zehirlidir' şeklinde yer almıştır. Sözlerim çarpıtılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Adliye önündeki UCİM üyelerinden detay görüntüAvukat Hilal Özlem Çakır'ın konuşmasıSlogan atan grubun görüntüsüAdliye dış plan

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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İlaçlanan narenciye bahçesinde fenalaşan kadın, hayatını kaybetti

ADANA'da ilaçlama yapılan narenciye bahçesinde aniden fenalaşan Suriye uyruklu Rime El Abid (25), hayatını kaybetti.Olay, saat 12.00 sıralarında Karataş ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evli Rime El Abid'in çalıştığı narenciye bahçesindeki ağaçlar sabah saatlerinde ilaçlandı. Bahçedeki mesaisi devam eden Abid, bir sürü sonra nefes almakta zorlandığını söyledi. Arkadaşlarının yardımına koştuğu kadın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abid, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.Rime El Abid'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Şehir Hastanesi arşiv görüntüleriÖlen kadının sağlık fotoğrafı

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

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UNESCO mirasına moloz dökenler hakkında adli işlem başlatıldı

DİYARBAKIR'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulanan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen moloz ve hafriyatların kaldırılma işlemi devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, moloz ve hafriyatların döküldüğü yerleri eski haline getireceklerini belirterek, bunları yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için idari ve adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.Almanya'nın Bonn kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen, 39'uncu UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda kentteki tarihi surlar ile Türkiye'nin 14'üncü miras alanı olarak Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri, uyarılara aldırış etmeyen kişiler tarafından dökülen hafriyatlarla kirletildi.Demirören Haber Ajansı'nın haberinin ardından Sur Belediyesi ve Kaymakamlığı, harekete geçti. Belediye ekipleri, dün sabah saatlerinde iş makineleriyle Hevsel Bahçeleri'ne girdi. Ekiplerin molozları kaldırma çalışmaları sürüyor.ALAN KAZANMAK İÇİN BU YÖNTEME BAŞVURMUŞLAR

Çalışmaları yerinde inceleyen Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, dökülen moloz ve hafriyatların kaldırma çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini belirtti. Çiftçilerin ve mülk sahiplerinin alan kazanmak için bu yönteme başvurduklarını aktaran Çiftçi, bunları yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için idari ve adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Kaymakam Çiftçi, "Hevsel Bahçeleri yaklaşık 700 hektarlık büyük bir alan. Çöp yığınının olduğu, çöplerin ve bu hafriyatların döküldüğü alan, çok sınırlı bir alandır. Dolayısıyla Hevsel Bahçeleri, bütün görkemiyle, ihtişamıyla ve temizliğiyle hizmet vermeye devam ediyor. Burası daha önce çiftçilerimiz ve buradaki mülk sahipleri tarafından biraz dolgu yapılarak arazi kazandırılmaya çalışılmış bir alan. Haberimiz olur olmaz Sur Belediyesi olarak çok hızlı bir şekilde alana müdahale ettik. Hafriyatları dün itibariyle temizlemeye başladık, bugün itibariyle önemli bir aşamaya geldik ve bugün akşama kadar önemli bir oranda temizlemiş olacağız. Hafriyatları kaldırdıktan sonra kalan kalıntılarını da en iyi şekilde buranın doğal yapısına hiçbir şekilde zarar vermeden kaldırıp temizlemiş olacağız. Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır'ın ve bütün dünya milletlerinin değeridir. Bu değeri mutlaka korumak zorundayız. Bu noktada aykırı faaliyette bulunanlar, moloz dökenler hakkında en ağır cezai işlemler, idari ve adli işlemler başlatıldı" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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