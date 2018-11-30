Dha Yurt - Budo ve İdo'da Sefer İptalleri
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
10: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 30.11.2018
09: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 30.11.2018
08: 30 -Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy - 30.11.2018
07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 30.11.2018
07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı - 30.11.2018
07: 30 - Bursa-Yenikapı - 30.11.2018
07: 00 - Yenikapı-Bandırma - 30.11.2018
07: 01 - Yenikapı-Bandırma - 01.12.2018
Haber: BURSA,