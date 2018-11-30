Dha Yurt - Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO

10: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 30.11.2018

09: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 30.11.2018

08: 30 -Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy - 30.11.2018

07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 30.11.2018

07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı - 30.11.2018

07: 30 - Bursa-Yenikapı - 30.11.2018

07: 00 - Yenikapı-Bandırma - 30.11.2018

07: 01 - Yenikapı-Bandırma - 01.12.2018

Haber: BURSA,