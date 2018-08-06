Dha İstanbul - Haliç Köprüsü Trafiğe Açıldı

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yenileme çalışması yapılan Haliç Köprüsü Metrobüs yolu trafiğe açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapıldı. Kapalı bulunan yol, İBB ekiplerinin çalışmasının ardından bu sabah saat 05.00 itibariyle D-100 Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İBB ekiplerinin bariyerleri kaldırması

-Trafiğe akışı

-Genel ve detaylar