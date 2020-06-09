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KÜÇÜKÇEKMECE'de 20 Nisan'da kaybolmasının ardından 28 gün sonra cesedi bulunan 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
09.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:46
KÜÇÜKÇEKMECE'de 20 Nisan'da kaybolmasının ardından 28 gün sonra cesedi bulunan 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi.Küçükçekmece'de yaşayan 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit, 20 Nisan Pazartesi günü babasıyla dışarıya çıktıktan sonra, eve geri dönüş sırasında kaybolmuştu. Taha Yiğit'i bir süre arayan ailesi sonuç alamayınca durumu polise bildirmiş ve ekipler gencin kaybolduğu andan itibaren geniş kapsamlı araştırma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde 28 gün sonra Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık arazide bir ceset bulundu. Cesedin otizmli gence ait olma ihtimali üzerinde çalışma başlatıldı. Yapılan otopsi sonucunda cesedin 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit'e ait olduğu öğrenildi.Taha Yiğit'in cenazesinin adli tıptaki işlemlerinin sona ermesinin ardından bugün saat 11.00'de Küçükçekmece'de bulunan İBB Avrupa Yakası Mezarlıklar İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü'nde sosyal mesafe kuralına uyularak cenaze namazı kılındı. Namaza Taha Yiğit'in annesi Hülya Yiğit, babası Engin Yiğit ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Taha Yiğit'in tabutu cenaze aracına yüklendi. Anne Hülya Yiğit oğlunun tabutuna son kez dokunarak ağladı. Taha Yiğit'in cenazesi Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Taha Yiğit'in ailesinden görüntüAğlayan anne Hülya YiğitCenaze namazının kılınmasıTabutun cenaze aracına yüklenmesiAnnenin tabut başında ağlaması

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3- SULTANGAZİ'DE ORMANDA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU (3)

Emin YEŞİL - Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/ SULTANGAZİ Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu.

Edilen bilgiye göre saat 10.30 sıralarında ormanda temizlik yapan temizlik işçisi yerde, hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri alanda yaptığı çalışma sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevreye şerit çekerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı, boğazının kesildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesik izleri olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek inceleme yaptı. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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