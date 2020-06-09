DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
KÜÇÜKÇEKMECE'de 20 Nisan'da kaybolmasının ardından 28 gün sonra cesedi bulunan 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Taha Yiğit'in ailesinden görüntüAğlayan anne Hülya YiğitCenaze namazının kılınmasıTabutun cenaze aracına yüklenmesiAnnenin tabut başında ağlaması
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3- SULTANGAZİ'DE ORMANDA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU (3)
Emin YEŞİL - Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/ SULTANGAZİ Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu.
Edilen bilgiye göre saat 10.30 sıralarında ormanda temizlik yapan temizlik işçisi yerde, hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri alanda yaptığı çalışma sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevreye şerit çekerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı, boğazının kesildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesik izleri olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek inceleme yaptı. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.- İstanbul
Kaynak: DHA