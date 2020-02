DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

03.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:43

1-ERDOĞAN: BİR TARAFTAN ŞEHİT VERİRKEN BUNLARA KARŞI SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya gitti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günübirlik ziyaretinde eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Limanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Öncelikle bugün Sureyi rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Aynı saldırıda 9 askerimiz de biri ağır olmak üzere yaralandı. Yaralılarımızın tedavileri şu an hastanelerimizde sürüyor. Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırının cevabını da misliyle şu anda vermiş durumda, vermeye de devam ediyor. Çok çok farklı bir şeklide orada gerek fırtına obüslerimizle gerekse havadan F16'larımızla şu anda oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin ve İdlib'li kardeşlerimizin güvenliğini temin için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır. Bir kez daha şehitlerimize rabbimden rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

"UKRAYNA İLE İLİŞKİLERİMİZ TİCARET, YATIRIMLAR, TURİZM VE SAVUNMA SANAYİ GİBİ ALANLARDA GELİŞME KAYDEDİYOR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti ile ilgili, "Ukrayna ile 2011 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarını devam ettirdik. Bu defa 8'incisi için az sonra Kiev'e hareket edeceğiz. Malum Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski göreve başlamasından kısa bir süre sonra geçen yıl Ağustos ayında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu defa ülkelerimiz arasında düzenli olarak işleyen stratejik konsey mekanizması çerçevesinde bir araya geleceğiz. Heyetimde ilgili bakanlarımız ve kurum başkanlarımızın yanı sıra değerli milletvekillerimiz de bulunuyor. Hatta savunma bakanımızı bu gelişmeler sebebiyle dedik ki siz Ankara'da kalın ve süreci burada yürütün. Ziyaretim kapsamında devlet başkanı Zelenski ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla da ele alma imkanımız olacak. Güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Muhtelif alanlarda yeni anlaşmalara imza atarak İlişkilerimizin ahdi zeminini de güçlendireceğiz. Ukrayna ile ilişkilerimiz ticaret, yatırımlar, turizm ve Savunma sanayi işbirliği gibi alanlarda gelişme kaydediyor. Turizm rakamlarında her sene yeni rekorlar kırıyoruz. 2019 yılında ülkemize gelen Ukraynalı turist sayısı 1,5 milyonu buldu. İkili ticaret hacmimiz 5 milyar dolar seviyesini yakalamış vaziyette. 2019 senesinde Ukrayna'ya olan ihracatımızda yüzde 30'luk bir artış yaşandı. Ocak ayı rakamları hem Ukrayna hem de diğer ülkelerle ihracatımızın yükseliş trendini sürdürdüğünü gösteriyor. Ülkemiz karşılaştığı onca badireye rağmen hamdolsun ihracatçılarımızın gayretiyle dış ticarette destan yazmaya devam ediyor. Sayın Zelenski ile ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ülkelerimiz arasında serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyoruz." dedi.

"KIRIM'IN YASADIŞI İLHAKINI TANIMADIK TANIMAYACAĞIZ"Erdoğan, "Stratejik ortağımız ve Karadeniz'den komşumuz olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü her platformda savuna geldik bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımadık tanımayacağız. Ülkenin doğusundaki duruma barışçı yöntemlerle çözüm bulunması yolundaki tüm gayretleri destekliyoruz. Biliyorsunuz AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu bu süreçte önemli role sahiptir. 2014 yılındaki kuruluşundan bu yana misyonun başkanlığı Türk büyükelçiler tarafından yönetiliyor. Ukrayna ile yakın ilişkilerimizin önemli bir boyutu da Kırım Tatarlarıdır. Kırım Türklerini n durumunu ve sıkıntılarını çok yakından takip ediyoruz. Kırım liderliği ve Ukrayna makamlarıyla da bu konuları sık sık ele alıyoruz. Kırımdaki kardeşlerimizin durumu Kiev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi üst sıralarında yer alıyor. Ziyaretimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

"BUNLARA KARŞI SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin "İdlib'e yeni bir harekat olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Şu anda zaten harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun sürekli hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ile 35 civarında karşı taraftan Suriyeli bu ekibin içerisinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok aynı şekilde operasyon devam ediyor. Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'burada muhatabımız siz değilsiniz, rejimdir ve bizim önümüzü kesme gibi bir durum olmasın'. Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F-16'larımız da dahil olmak üzere Fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) belirlemiş olduğu noktaları tamamen ateş hattında tutuyor."

RUSYA İLE GÖRÜŞMECumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib konusunda Rusya ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği yönündeki soruya ise, "Dışişleri Bakanımız olsun MİT Başkanımız olsun, Savunma Bakanımız olsun kendi muhataplarıyla görüşme kanallarını aralıyorlar. Dışişleri Bakanımız dün ve önceki gün bir görüşme yapmıştı. Çok daha önemlisi bu süreçte eğer istediğimiz neticeyi alamazsak tabi ki ben de muhatabımla görüşmek suretiyle işin ciddiyetinin kendilerine özellikle ifade edeceğiz. Ancak arazide gerek Rus gerek de bizim generallerimiz var. Bu generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar ve yaptılar. Bu görüşmelere dayalı olarak da şu operasyonlarımızı sürdürüyoruz" diye yanıt verdi.

"METİNDE FİLİSTİN TARAFI DİYE İFADELERİN HEPSİ BİRER ALDATMACADIR"Erdoğan, ABD Başkanı Trump'un açıkladığı plana ilişkin olarak ise, "Bu planla ilgili daha önce yaptığım açıklamalarda bunun bir işgal planı olduğunu, bunun bir barış planı olmadığını açıklamıştım. Fakat ben bu yapılan açıklamadan öte buradan bizim çıkardığımız bazı başlıklar var ki bunlar önem arz ediyor. Bunlardan bir tanesi; bir defa metinde Filistin tarafı diye ifadelerin hepsi birer aldatmacadır. Mesela metinin içerisinde 'Filistin tarafı Yahudi yerleşimlerinin İsrail sınırları içinde kaldığını kabul etmeli' diyor. İki, 'yüzyılın antlaşması bentlerini kabul ettiği takdirde bağımsız Filistin Devletinin Kurulması' diyor. Yalan, bu da yalan. Üç, 'Hamas'ın silahlarının toplanılarak Gazze'nin silahsızlandırılmış bir bölge haline getirilmiş olması' diyor. Yani Hamas silahlarını verecek, İsrail'in silahları ne olacak? İsrail'in nükleer silahı ne olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bunların hepsi orada, topraklarında direniş mücadelesi veren insanlar. Ben de dün Hamas'ın lideriyle İstanbul'da görüşme yaptım. Diğerleri PKK'yla, PYD'yle, YPG'yle, bunlar Amerika'da Rusya'da her yerde görüşmelerini yapıyorlar. Biz kendi topraklarını kurtuluşu için mücadele verenler adına herhangi bir görüşme yapmayacağız. Yaptığımı zaman da beyler rahatsız olacak. Böyle bir şey olamaz. Bir diğer konu, Filistinlilere yüzyılın anlaşmasını tanımaları için 4 yıl süre tanınması. Ciddi bir sıkıntı da burada. Yüzyılın anlaşması dikkat edin 80 sayfadan oluşuyor. 'Birleşik Kudüs İsrail Devleti'nin başkentidir' böyle bir başlığı da atmışlar. Doğu Kudüs'te Filistin Devleti'ne başkent vaadi, Netanyahu Doğu Kudüs'teki Ebu Disk köyünde olacağını söylüyor. Yurtdışında yaşayan Filistinlilerin dönüşü engelleniyor. En büyük felaket bu. Şu anda Filistin'in dışında ne kadar Filistinli varsa bunlar artık oraya gidemeyecekler. Bu rakam 5-6 milyon, böyle durum, bir cinayet, bir felaket ayrıca var. Bağımsız Filistin Devleti'nde ABD büyükelçiliği açılması."Erdoğan şöyle devam etti: "Barış süreci için yol haritası hazırlanarak ortak komite oluşturulması, bağımsız Filistin Devleti'ndeki projeler için 50 milyar dolar temin edilmesi… Bunların hepsi yalan, hikaye, yıllarca hep bunların söylemişlerdir. Şu kadar destek bu kadar bilmem ne… Kime? Yine İsrail'e. Yani Filistin'e falan değil, Filistinlilerin hakları olanı vermemişlerdir. Vergilerden, toplanan vergilerden onlara verilmesi gereken parayı dahi yıllarca vermemişlerdir. Zaten Gazze'nin elektriğini, suyunu, her şeyini kesmişlerdir. Zulmün sınırı olur mu? Olmaz, bunu yaptılar hep. İslam dünyasının İsrail'i devlet olarak tanıması. Emir buyurdunuz efendim. Ne demek tabi yaparız. Böyle saçmalık olur mu? Arap ülkeleri ile İsrail arasında ilişkilerin düzeltilmesi için çalışılması. Bunun da cevabını zaten her ne kadar sürpriz de olsa Arap Ligi toplantısında güzel bir cevap verdiler. Biz inşallah Arap Ligi'nin bu ferasetinin devamını temenni ederiz. Tablo şu anda bu durumda ve Netanyahu'nun Trump ile yan yana yapmış olduğu basın toplantısı gerçekten manidardır. Seçim kaybetmiş, geçici olarak işin başında bulunan bir kişiyle Trump'ın bir araya gelmesi ve orada da 3 tane Arap Büyükelçisinin bulunarak alkış tutması, bunlar maalesef zilletin bir ifadesidir"

İDLİB'DE SON DURUMCumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki operasyonla ilgili olarak "Son gelen not; 06.15 itibariyle 46 rejim hedefine 122 Fırtına 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır. Operasyon kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.

2-İSTANBUL'DA OKUL SERVİSİ DENETİMİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.Türkiye genelinde, öğrencilerin okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, okul servis araçları yönetmeliğine uymayan sürücüler ve personel hakkında cezai işlem uygulandı. Denetim yapılan noktalardan bir tanesi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kısıklı katılımıydı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul servislerini denetledi. Sürücülerin belgeleri ve araçları kontrolden geçirildi.Uygulama noktasında durdurulan bir servis aracına "dur levhasının yanmaması' nedeniyle 288 lira, ayrıca 'ilk yardım çantasının olmaması' nedeniyle ise 132 lira ceza kesildi. Servis aracı sürücüsü "Şirket şoförüyüz. Aracın biri geliyor biri gidiyor. Yapacak bir şey yok. İlk yardım çantası da yok" diye konuştu. Diğer bir denetim noktaları Kadıköy Caddebostandı. Ekipler durdurdukları servis araçlarını ve sürücülerin belgelerini kontrol etti. Durdurulan servis araçlarından bir tanesinde hostesin ikaz yeleği giymediği için 288 lira ceza kesildi. Ekiplerin öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını da kontrol etti.Fatih'te de denetim yapıldı. Durudurlan servis araçları denetlendi. Eksiklikleri olan araçlara ceza yazıldı.

3- İSTANBUL'DA POLİSTEN OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başladı. Okulların çevrelerinde çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurarak didik didik aradı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması yapıldı. Öğrenciler büyük bir heyecanla okul yolunu tutarken, emniyet ekipleri de öğrencilerin güvenliği için harekete geçti. Okul çevrelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaptıkları denetimlerle şüpheli gördükleri araçları ve yayaları durdurdu. Araçları didik didik arayan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri de üst aramasından geçirdi ve Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) yapıldı.

4-ARNAVUTKÖY SAHİLİ'NDE CESET İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, Beşiktaş, Arnavutköy Sahili açıklarında ceset olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.Beşiktaş, Arnavutköy Sahili açıklarında sabah saatlerinde su üzerinde ceset olduğunu gören bir kişi polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bir süre su üzerinde arama yapan ekipler cesede rastlayamazken devreye dalgıçlar girdi. Su altında da yapılan aramalarda da cesede ulaşılamadı. Tedbir amaçlı olarak bölgede sağlık ekiplerinin bekletildiği görüldü. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarının süreceği öğrenildi.

5-METROBÜSTE 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI: FASLI ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, AVCILAR'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğunu el ile tacizde bulunduğu öne sürülen Fas uyruklu şüpheli gözaltına alındı.Olay, dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. 11 yaşındaki B.D.K. annesi N.K. ile birlikte Beylikdüzü'ne gitmek için Avcılar'da metrobüse bindi. Metrobüsteki yolculardan Fas uyruklu Hicham D., küçük kıza iddiaya göre el ile tacizde bulundu. Anne N.K.'nın duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak Cihangir Durağı'nda metrobüsten indirdi. Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilere teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D., Avcılar Polis Merkezi'nde sorguya alındı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

6-ÜSKÜDAR'DA 40 ÇUVAL PATATES ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, ÜSKÜDAR'da patates, soğan toptancılığı yapan işyerinden 40 çuval patates çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, saat 06.00 sıralarında Selami Ali Mahallesi'nde bulunan patates soğan toptancılığı yapan bir iş yerinde yaşandı. Bir minibüsle gelen şüpheliler, patates yüklü kamyonların önünden geçti. Bir süre sonra tekrar gelen şüpheliler, minibüsü patateslerin bulunduğu yere park etti. Ardından, patates yüklü çuvalları karanlıktan da faydalanarak minibüse yüklemeye başladılar. Bu sırasında bir kağıt toplayıcısının sokaktan geçişini umursamayan şüpheliler, çuvalları yüklemeye devam etti.

40 ÇUVAL PATATES ÇALDILARYaklaşık 5 dakika süren hırsızlık olayında piyasa değeri 3 bin lira olan 40 çuval patates çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüsle sokağa giren şüphelilerin, patates yüklü çuvalları minibüse koyduktan sonra olay yerinden ayrılması görülüyor.İş yeri çalışanı Semih Günaydın "Sabah dükkana geldiğimde malımın eksik olduğunu fark ettim. Kamera görüntülerine baktığımda minibüs sokağa girip patateslerin bulunduğu alana park etmiş. Patates çuvallarını alıp kaçmışlar. Hırsızların yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

======================= 7- ÜMRANİYE'DE OKULLARDA VİRÜSLERE KARŞI ÖNLEM ALINDI

Ümraniye'de virüslere karşı önlem alındı

DOĞAN GÜNDOĞDU/İSTANBUL, - ÜMRANİYE Belediyesi, pazartesi günü başlayacak ikinci yarı yıl eğitim-öğretim öncesi ilçedeki okullarda hijyen uygulaması yaptı. Ortak kullanım alanlarında yapılan uygulama hakkında Başkan Yıldırım, "Ümraniye'deki yüz tane okulumuzda tuvaletlerimizi ve ortak kullanım alanlarını hijyenli hale getiriyoruz. Burada 6 ay süre ile kalıcı olarak çocuklarımızı grip sıkıntısından ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruma amaçlı uygulama gerçekleştiriyoruz' dedi. Son dönemde hem ülkemizdeki grip salgını, hem de dünya genelinde yaşanan üst solunum hastalıkları nedeniyle Ümraniye Belediyesi okullarda hijyen uygulaması gerçekleştirdi. Ortak kullanım alanlarında yapılan uygulamalarda Başkan Yıldırım'da okullara ziyaretler yaparak denetimlerde bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZI YAŞANAN SALGINLARDAN KORUMAK AMAÇLI BİR UYGULAMA"İlaçlama firması uzmanı Banu Baki, "Gümüş iyon teknolojisi yüksek dezenfeksiyon sağlıyor. Yüksek teknoloji kullanarak yarı sterilizasyon yapıyoruz aslında. Mikropları, bakterileri, mantarları ve virüsleri uzun süreli kalıcılık sağlayarak dezenfeksiyon yapıyoruz. 3 ila 6 ay arasında etkisi devam eder bu uygulamanın ve uzun süreli bir etkenlik göstermektedir. Biz burada sınıflarımızda çocuklara steril bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı yaşanan salgınlardan korumak amaçlı bir uygulamadır bu" diye konuştu.

"BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI KORUMA AMAÇLI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yapılan işlem hakkında bilgi vererek, "Ümraniye'deki yüz tane okulumuzda tuvaletlerimizi ve ortak kullanım alanlarını hijyenli hale getirip, 6 ay süre ile kalıcı olarak çocuklarımızı grip sıkıntısından ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruma amaçlı gerçekleştiriyoruz. Bugünlerde biliyorsunuz farklı virüs çeşitleri var. Hem bunların etkisinde kalarak hem de kış şartlarında olabilecek hastalıklara karşı korunmak için okullarımızda bir hijyen uygulaması yaptık. Yüze yakın devlet okulumuzda Ümraniye Belediyesi, ortak kullanım alanları ve tuvaletlerde hijyen uygulaması başlattık. Mühim olan insan sağlığı, çocuklarımızın sağlığı. Anne-babalar çok dikkatli zaten, bizim de çocuklarımızı her türlü olumsuz şeylerden korumak adına tedbir almamız lazım. Okulların ikinci yarı yılı başlamadan da inşallah hijyen çalışmalarımızı tamamlamış olacağız' dedi. Bulaşıcı hastalıkların nasıl ve ne şekilde insana ulaşacağının belirsiz olduğuna dikkat çeken Başkan Yıldırım, "Tuvaletler ve ortak kullanım alanları bu hastalıkların yoğunlukla olabileceği yerlerdir. Bizde bir ilki başlatarak böyle bir uygulama hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

3 İLA 6 AY ARASINDA UYGULAMA YAPILMALI Ümraniye'deki okullarda yapılan hijyen uygulamasında ilk olarak ortak kullanım alanlardaki mikroorganizmaların ölçümleri yapıldı. Bu ölçümlerin ardından hijyen uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamanın ardından yaklaşık 1 saat sonra mikroorganizmaların yapılan ölçümlerde yüzde 90 oranında azaldığı görüldü. Yetkililer tarafından hijyen uygulamasının yaklaşık 3 ay ila 6 ay arasında yapılması gerektiği bildirildi.

8- NAZLI SİNEM'İN BABASINDAN CAN PAKSOY'A SUÇ DUYURUSU

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, BEYOĞLU'nda 2010 yılında Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin davada, Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin duruşma savcısı hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Nazlı Sinem'in babası Ergun Erköseoğlu, Can Paksoy hakkında "İftira" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından savcılığa şikayet dilekçesi sundu.

Ergun Erköseoğlu'nun avukatı Bahar Topsakal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sundu. Dilekçede, duruşma savcısı Barış Kurt'un görevini yerine getirmiş olmasının suç unsuru gibi gösterilerek "daha önce Türk hukukunda görülmemiş bir usul ve şikayet yapıldığı" öne sürüldü. Hakim veya savcıların görev suçu işleyip işlemedikleri konusundaki soruşturmaların Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca yapıldığı kaydedilen dilekçede, şüpheli Can Paksoy tarafından duruşma savcısı hakkında sunulan "haksız şikayetin ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Adalet Bakanı'na ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne sunulduğu" anlatıldı. Dilekçede, "Daha önce Türk hukukunda eşine ve benzerine rastlanmayan ve iyi niyetten yoksun olduğu her haliyle açık olan böyle bir girişimin altında yatan temel saik, hiç şüphesizdir ki İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi sayın başkan ve üyelerini baskı altına alarak lehinde karar verilmesini sağlamaktır. Sayın mahkemeyi hukuki ve psikolojik bir baskı altına alarak adil bir yargılamanın yapılmasını engellemektedir" denildi.

CAN PAKSOY HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENMESİ TALEP EDİLDİŞüpheli Can Paksoy hakkında verilen dilekçede, "müvekkilleri Ergun Erköseoğlu'nun son duruşmada verilen mütalaanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'a teşekkür etmesinin nasıl suç unsuru olarak gösterildiğini, adil yargılamayı nasıl etkilediğinin anlaşılamadığı" da ifade edildi. Şüpheli Can Paksoy hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve Ergun Erköseoğlu'na yönelik "İftira" suçundan iddianame düzenlenerek cezalandırılması talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİNazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüyle ilgili davada, duruşma savcısı Barış Kurt 6 Ocak 2020'de sunduğu mütalaasında, Can Paksoy için "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ederken, diğer sanık Mahmut Emre Paksoy'un ise delil yetersizliğinden beraatini istemişti. Bunun üzerine Paksoy kardeşlerin avukatları şikayet dilekçesi sunarak duruşma savcısı hakkında "tek yanlı, soyut iddialara dayanarak Can Paksoy'un mahkumiyetini talep edildiğini ileri sürerek görevini kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlatılmasını" talep etmişti. Öte yandan Nazlı Sinem'in annesi Ferah Kural ve babası Ergun Erköseoğlu'nun basına yansıyan açıklamalarında davaya müdahil olmaması gereken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'a teşekkür ettikleri için "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçunun işlenildiği de öne sürülmüştü.

