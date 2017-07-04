Dha İstanbul Bülteni - 1
1- İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ İstanbul'da 200 noktada 5 bin polis denetim gerçekleştirdi.
1- İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ
İstanbul'da 200 noktada 5 bin polis denetim gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan,
"Şu ana kadar da olumsuz bir şeyimiz olmadı. Çok şükür. Uygulama gayet güzel neticelendi. Çalışacağız"
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
İstanbul'da akşam saatlerinde 'Yedi Tepe Huzur' adı altında asayiş denetimi gerçekleştirildi. 39 İlçede 5 Bin polisin katılımıyla düzenlenen denetimlerde şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yapıldı.
Denetimler saat 20.00'de tüm şehirde eş zamanlı olarak başladı. Kent genelinde 200 arama noktası kuruldu. Aralarında Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de olduğu polisler denetimlere katıldı.
DİDİK DİDİK ARANDI
Kontrol noktalarında araçlar durdurularak arandı. Aramalarda dedektör köpekler de kullanıldı. Şüpheli görülen kişiler de Genel Bilgi Tarama'sından (GBT) geçirildi. Kontrol noktalarının güvenliğini Özel Harekat polisleri sağladı. Denetlemelere bir polis helikopteri de havadan destek verdi.
ÇALIŞKAN GÖREVİNİN BAŞINA DÖNDÜ
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, geçirdiği rahatsızlığın ardından görevinin başına döndü. Çalışkan, "Yeditepe Huzur" denetimi kapsamında Fatih'te bulunan uygulama noktasını ziyaret edip incelemelerde bulundu. Fatih, Millet Caddesi'nde bulunan denetim noktasını inceledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalışkan, "Sayın Başbakanımızı karşıladım. Oradan geliyorum. Ondan önce de uygulamalarımızı dolaştık. Şu ana kadar da olumsuz bir şeyimiz olmadı. Çok şükür. Uygulama gayet güzel neticelendi. Çalışacağız" dedi.
"KANUNLARA KARŞI GELENLERE POLİS YETKİSİNİ SONUNA KADAR KULLANACAK"
Sancaktepe'de yaşanan soygun girişimi sırasında şüphelilerin kıskıvrak yakalandığını belirten Çalışkan, "Kanunlara karşı gelenlere polis yetkisini sonuna kadar kullanacak. Yetkisi nedir; önce onları ikaz edecek. Gerekirse silahını da kullanacak. Bu grup çok can yakan bir gruptu. Arkadaşlar yapması gerekeni yaptılar. Kanunsuz kişiler şunu bilecekler ki; Polis yetkisini sonuna kadar kullanacak. Yapılan iş bundan ibarettir. Uzun süreli takip vardı. Bunlar gerçekten çok can yakan bir gruptu. 4'ü yaralı 1'i normal bir şekilde alındı. Arkadaşlar artık gerektiğinde silahını kullanıyor, gerektiğinde de kullanacaktır. Kanunsuz kişileri şu şekilde ikaz etmekte fayda var. Polis yetkisini sonuna kadar kullanacak" dedi.
"BUGÜN OKULA YENİ BAŞLAR GİBİ HİSSETTİM"
Geçirdiği rahatsızlığın ardından görevinin başına dönen Emniyet Müdürü Çalışkan,"Biz çalışmaya alışmış bir meslek dalıyız. Bugün okula yeni başlar, mesleğe yeni başlamış gibi hissettim. Sabahtan bu yana çalışıyoruz. Çalışmayı özlemişim. Şimdi dinlenme zamanı değil, çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü:
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-Arama noktası
-Dedektör köpekler
-Durdurulan araçlar
-Üst aramaları
-Tünel girişinde bekleyen polisler
-Nokta üzerinde uçan polis helikopteri
-Çalışkan'ın gelmesi
-Çalışkan'ın açıklamada bulunması
-Çalışkan'ın uygulama noktasından ayrılması
-Genel ve detaylar
03.07.2017 - 20.29 - Haber Kodu : 170703207
03.07.2017 - 21.46 - Haber Kodu : 170703220
04.07.2017 - 02.06 - Haber Kodu : 170704003
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2- BÜYÜKÇEKMECE'DE İSYAN ETTİREN KALABALIK
Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA
Hava sıcaklığının aşırı derecede artması ile birlikte özellikle Suriyeliler'in yoğun göçüne maruz kalan Büyükçekmece sahili belediyeyi zor durumda bıraktı. Ramazan bayramında ve geçen hafta sonunda 500 bine yakın kişinin akın ettiği sahilde adeta insan seli oluşurken, Belediye Başkanı Hasan Akgün, sığınmacıların tutumunu eleştirdi.
BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ
Büyükçekmece'ye komşu Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da oturan binlerce Suriyeli, bayramın ardından geçen cumartesi ve pazar günü Büyükçekmece halk plajına akın etti. Gündüz saatlerinde 'İğne atsan yere düşmez' görüntülerin oluştuğu ilçenin sakinleri ancak hava karardıktan sonra dışarı çıkarak yürüyüş yapabilirken, ortaya çıkan çöp yığınları temizlik işçilerini zor durumda bıraktı. Denizdeki bazı dubaların sökülerek götürüldüğünü belirleyen Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ilçeye bayramda ve hafta sonunda her gün 500 bine yakın kişinin akın ettiğini ifade ederken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de özellikle hafta sonları yaşanan etik olmayan davranışlar görüldüğünü, konukların ev sahibine saygı duymalarını beklediklerini açıkladı. Başkan Akgün şöyle dedi:
"Bu coğrafyada yüzyıllarca hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçılarıyız. Bu miras hem kültürel hem de demografik yapıda hala birçok yerde devam etmektedir. Suriye ve Irakta yaşanan acı olaylar ve iç savaş sonucunda canlarını kurtarmak pahasına kaçan hem Suriyeli hem Iraklı kardeşlerimizi bağrımıza basarken onlara kendimizden yaptığımız fedakarlıklarla hayatlarını idame ettirme şansı tanıdık. Türkiyenin sırtında büyük bir ekonomik yük olmasına rağmen hiç kimseden yardım beklemeden barınmaları, bakımları ve yaşamlarını idame ettirecek her türlü imkanı sunduk."
"HOŞGÖRÜ KAYBOLABİLİR"
Bu tutumun Türkiye Cumhuriyeti'nin insani ve vicdani sorumluluğu olduğunu vurgulayan Başkan Akgün, açıklamasında şöyle devam etti:
Bazı Suriyeli mülteci kardeşlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine, Türk insanının değerlerine ters düşecek hareketlerde bulunması ve bu hareketlerini eylem şekline dönüştürmesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Ülkemizde yaşayan tüm mültecileri misafirimiz olarak kabul ediyoruz. Bizim misafir olarak kabul ettiğimiz bu insanlarında misafir kültürüyle davranmalarını da kendilerinden bekliyoruz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Bu insanlar Türk insanının kültürel ve insani değerlerine saygı duyduğu müddetçe her iki tarafta huzurlu yaşamaya devam edecektir. Aksi takdirde yaşanabilecek huzursuzluklarda en büyük zararı mülteci kardeşlerimiz görecektir. Çünkü toplumumuz onlara karşı hoşgörüsünü kaybedecektir. Bunu dikkate alarak Suriyeli kardeşlerimiz Büyükçekmece sahilinde ve özellikle haftasonları yaşanan etik olmayan davranışların bir an önce bitirilmesi ve misafirlerimizin ev sahibine saygı duyarak hayatlarını idame ettirmelerini bekliyoruz."
Görüntü Dökümü:
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-Sahilden detaylar
-Denize girenler
-Belediye Başkanı ile röp.
-Genel ve detaylar
03.07.2017 - 18.56 - Haber Kodu : 170703189
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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı May arasındaki görüşmede iki ülke ilişkileri ve Kıbrıs konusu ele alındı.
Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile bu akşam telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular çerçevesinde Kıbrıs Konferansı'nın gidişatına dair görüş teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı May, Kıbrıs müzakerelerinde tıkanıklığın aşılarak, her iki taraf için de adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladılar. Ekonomik ilişkiler ve savunma sanayii başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit eden iki lider, terörün her türüyle mücadele konusundaki işbirliğini daha da güçlendireceklerini belirttiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı May, G-20 zirvesinde Hamburg'da görüşebileceklerini de ifade ettiler. Birleşik Krallık Başbakanı May'in görüşme vesilesiyle, terör örgütünün son günlerde AK Parti İlçe Başkan Yardımcılarına yönelik suikastlerini kınadığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini ilettiği kaydedildi.
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4- THY UÇAĞINA KUŞ ÇARPTI... UÇAK GERİ DÖNDÜ
Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA
İstanbul-Stuttgart seferini yapan Türk Hava Yolları (THY)'na ait uçağa kalkıştan kısa bir süre sonra kuş çarptı. Uçak Atatürk Havalimanı'na geri döndü.
Türk Hava Yolları'nın TC-JRA kuyruk tescilli Airbus A321 tipi yolcu uçağı dün saat 16.30'da Stuttgart seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Uçağa havalandıktan kısa bir süre sonra kuş çarptı. Bunun üzerine uçağın pilotu, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantı kurarak kuş çarpması nedeniyle geri dönüş için izin istedi. İstanbul üzerinden geri dönen ve saat 17.14'de Atatürk Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yapan uçak kontrol için incelemeye alındı. Yolcular başka bir uçakla Stuttgart'a geri gönderilecek
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5- BAYRAMPAŞA'DA 15 TEMMUZ MİNİKLER TURNUVASI
Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü yaklaşırken, Bayrampaşa'da 15 Temmuz Minikler Turnuvası adı altında yaşları 9 ila 11 arasında çocukların katıldığı bir futbol turnuvası düzenleniyor.
Bayrampaşa Belediyesi, Arda Turan Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya Bayrampaşa'da faaliyet gösteren 12 takım katılıyor. Turnuvada, yaşları 9 ila 11 arasında değişen 240 çocuk mücadele edecek. Her takımda bir 15 Temmuz şehidi veya gazisinin çocuğunun olduğu turnuva 3 Ağustos'ta sona erecek.
Bugün gerçekleştiren açılışa 15 Temmuz'da Bayrampaşa'da yaralanıp, gazi olan Murat Gültomruk ve oğlu Emiray'da katıldı. 15 Temmuz'u canlı tutmanın önemine dikkat çeken Murat Gültomruk, "Gerçekten ikinci bir Çanakkale Savaşı'ydı. Ben o gecenin bir gazisiyim. Buna benzer organizasyonlar yapmamız lazım" dedi.
Açılış öncesi turnuva hakkında bilgi veren Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Can Gökhan Balekoğlu ise, "Turnuvayı düzenlemekteki amacımız, 15 Temmuz'un yıl dönümüne yaklaşırken o geceyi unutmamak için, genç kardeşlerimizin ileride bu hain darbeyi unutmaması için bir turnuva düzenledik" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Turnuvaya katılan takımlar
-Çocuklardan görüntü
-15 Temmuz gazisi ile röportaj
-Belediye başkan yardımcısı ile röportaj
-Çocuklar ile röportaj
-Genel ve detaylar
03.07.2017 - 18.24 - Haber Kodu : 170703184