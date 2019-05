DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- FİKİRTEPE'DEKİ YANGINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI (Ek bilgi ve görüntülerle)

Kadıköy Fikirtepe'de 3 katlı bir binada çıkan ve 3 binaya daha sıçrayan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı. Saat 06.00 sıralarında çıkan yangın çevredeki 3 farklı binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler çevredeki binalarda mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtardı. Dumandan etkilenen 4 vatandaş olay yerinde bekletilen ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangın sırasında alevlerden kurtulamayan 2 kişi hayatını kaybetti. Yangın yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucunda söndürülürken, itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının başladığı boş binanın kağıt toplayıcılar tarafından depo olarak kullandığı öne sürüldü.

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıktığı boş binanın, kağıt toplayıcıları tarafından depo olarak kullandığı öne sürüldü.

2- ÜSKÜDAR'DA ETRAFA RASTGELE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL/ İSTANBUL,

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde bir sitede etrafa rastgele ateş eden şüpheli yakalandı. Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede bir kişi pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi özel harekat polisleri ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Özel harekat polisleri, 5. katta bulunan dairenin kapısını kırarak içeri girdi ve şüpheliyi gözaltına aldı. İddiaya göre, olayı gerçekleştiren ve ismi henüz öğrenilemeyen şüphelinin alkollü olduğu, eşinden ayrı yaşadığı ve ailevi problemlerinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3- AVCILAR'DA FECİ KAZA: DİZİ SETİ İÇİN ÇALIŞAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Haber - Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL

Avılar'da, makas atarak ilerlediği ileri sürülen bir otomobilin sıkıştırdığı Kuzgun Dizisi seti için çalışan kamyonet, üst geçidin direğine çarptı. Kazada bacağı kopan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya sebep oldukları iddia edilen 3 kişi, otomobillerini olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Kaza, Avcılar Şükrübey'de Bakırköy istikametinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Avcılar'dan Bakırköy istikametine makas atarak ilerleyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, önündeki Cengiz Demirağ'ın kullandığı kamyoneti sıkıştırdı. Sürücünün otomobile çarpmamak için manevra yapmasıyla kamyonet kontrolden çıkarak üst geçidin beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı dağılırken sürücüsü Cengiz Demirağ ağır yaralandı. Kazaya sebebiyet veren otomobilden inen 3 kişi, araçlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza nedeniyle Avcılar'dan Bakırköy istikametine trafik durdu.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmasıyla Cengiz Demirağ sıkıştığı kamyonetten çıkarılarak ambulans ile hastaneye götürüldü. Kazada bacağı kopan Demirağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında kazaya karışan kamyonet ile otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Ölen sürücünün kamyonetiyle, bir televizyon kanalında yayınlanan Kuzgun Dizisi'nin setine çalıştığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle açılarak normale döndü. Polis ekipleri, kazaya neden oldukları iddia edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayı gören bir vatandaş, "Birisi makasa atarak ilerliyordu. Adam direk buraya vurdu zaten. Bacağı koptu. Kamyonet sürücüsü inşallah ölmez. Bacağı koptu. Bacağı ayrı gitti hastaneye" dedi.

4- (ÖZEL) FATİH'TE TAKLA ATAN TAKSİDEKİ İKİ KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL,

Fatih'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi kaldırıma çarparak takla attı. Takside bulunan, biri sürücü, biri yolcu olmak üzere, iki kişi yaralandı.

Turgut Özal Millet Caddesi'nin Aksaray istikametinde, saat 21.30 sıralarında seyir halinde olan 34 TDN 08 plakalı taksinin sürücüsü, Haseki mevkiinde iddiaya göre hızlı kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç tramvay hattı ile karayolunu ayıran kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada taksinin sürücüsü ve yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa taşınarak, olay yerinin çok yakınında bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Takla atan taksi nedeniyle Millet Caddesi'nde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Taksinin çekici ile yoldan kaldırılıp yolun belediye ekiplerince temizlenmesinin ardından caddede trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

5- SANCAKTEPE'DE BİR BİNANIN GİRİŞİNDE ÇÖKME

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Sancaktepe'de bir inşaat temelinden alınan hafriyat sonrası yan taraftaki 4 katlı binanın girişinde çökme meydana geldi. Bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Cihad Sokak üzerinde meydana geldi. Bir inşaat alanının temelinde yapılan hafriyat çalışmasının ardından, inşaatın yanında bulunan 4 katlı binanın girişinde çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada oturan 5 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve bina kullanıma kapatıldı. Bina sakinlerinin itfaiye merdiveniyle tahliye edilme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Tahliye anını gören bir mahalle sakini şunları söyledi. "Bir hafta içinde hafriyat yapıldı. Binanın girişi çökmüş. İtfaiye geldi yukarıdaki aileleri kurtardı. 5, 6 kişi kurtarıldı.

6- KAĞITHANE'DE İFTAR SAATİNDE KAFE ÖNÜNDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kağıthane'de, internet kafe önünde oturanlara kurşun yağdırarak 4 kişiyi yaralayan bir kişi, kendisini bekleyen otomobile binip kayıplara karıştı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Aşkım Sokak'ta bulunan internet kafede saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, internet kafenin önüne gelen bir kişi, belinde bulunan tabancayı çıkararak iş yerinin önünde oturanlara ateş etmeye başladı. Saldırının ardından kendisini bekleyen beyaz bir otomobile binen saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yaklaşık 13 adet mermi kovanı bulunurken saldırıda 4 kişi yaralandı.



OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS ARACI SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 4 kişi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi ve ona yardım ederek olay yerinden beyaz otomobille kaçmasını sağlayan beyaz otomobili yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.



7- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YASSIADA'DA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak 14 Aralık 2013 de adını koyduğumuz bu adanın yılsonu itibariyle açılışını yapacağız."

"Sivriada'da anfi tiyatro yapabilirsek burası süper bir şey olur. Sivriada'yı da cazibe merkezi haline getirebileceğimize inanıyorum."

"Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti.

İnşaatın büyük oranda tamamladığı adanın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan, MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, AK Parti genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.

ERDOĞAN İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararı alındığı Yassıada'da yapımı devam eden müze ve kongre merkezinin son halini yerinde inceledi, çalışmalar konusunda yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gazetecilerle ve gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir söyleşi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'ya Yaslıada dediğini belirterek, "Ama şimdi yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak adını 14 Aralık 2013'de koyduğumuz bu adanın fevkalade bir durum olmazsa yılsonu itibariyle açılışını yapacağız. Bu konuda TOBB ile yaptığımız anlaşma ve bu arada yüklenici firmanın yapmakta olduğu çalışmalarla, zor şartlara rağmen, tüm malzemenin dışarıdan buraya getirilmesi, burada inşaatların sürdürülebilmesi, çevre düzenlemesi ve peyzaj tüm bu çalışmaların hakikaten kolay şartlarda olan bir çalışma değil. Ama bütün bu zorluklara rağmen yaklaşık 5 yılı bulduk" dedi.

Erdoğan, yılsonu itibariyle projenin tamamlanacağını belirterek, "Demokrasi ve Özgürlükler adasını da böylece hayata geçirmiş olacağız. 27 Mayıs 1960 darbesinin burası sembol mekanlarından biri. Eski adıyla Yassıada. Yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası diyoruz. ve adamıza da hoş geldiniz" diye konuştu.

"ULUSLARARASI BAZDA DA TOPLANTILARIMIZIN YAPILDIĞI BİR ADA HALİNE GETİRELİM"

Erdoğan, "Darbenin 59. yıl dönümünde darbenin şehitleri merhum Başbakan Adnan Menderes ile bakan arkadaşları Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu birlikte bu adada yargılandılar, ama İmralı'da da ne yazık ki idam edildiler. Yassıada'yı ziyaret ederek sona gelen çalışmaları istedim ki yerinde bir göreyim. Sürekli buradan geçişte helikopterle denetledim, baktım. İnşaat süreci içerisinde ilk defa inerek yerinde görelim istedim. Sizlerde zannediyorum yargılamanın yapıldığı salonun dışında her yeri gördünüz. Salonun henüz iç kısmı bitmiş değil. Bunu da yılsonu itibariyle bitirmiş olacağız. Böylece adayı, temennim odur ki; sadece ulusal değil uluslararası bazda da toplantılarımızın yapıldığı bir ada haline getirelim. Burada toplantı yapılır, diyelim 3 gün 4 gün girilir, 1 haftaysa 1 hafta girilir ve burada bu toplantılar yapılır. Ondan sonra da sonuç burada açıklanarak bu toplantılar buradan dağılır. Bunları şehrimizin merkezinde yaptık bu güne kadar. İstanbul'da, Antalya'da yaptık. Şimdi de böyle bir adada, böyle bir yerde, hiç kimsenin gelmediği, sadece aktörlerin geldiği ve toplantıya katıldığı bir yer olarak burayı değerlendirelim istedik" şeklinde konuştu.

"İŞLETMESİ KENDİNE AİT OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB'nin projeye evet dediğine dikkat çekerek, "İşletmesiyle kendilerine ait olacak. Bu işletmeyle birlikte bizlere de belli bir süre tahsis edilmek üzere, devlet olarak da müsaade ederlerse bazı toplantılarımızı burada yapacağız. 27 Mayıs 1960 tarihi, Cumhuriyet tarihinde milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbe sonrasında 592 kişilik Demokrat Parti kadrosunun 11 ay boyunca sözde yargılamaları burada gerçekleştirilmiştir. Bu sözde yargılamalar dönemin başbakanı Adnan Menderes ile bakanları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun idam edilmesiyle, idama giden bir yol olmuştur burası. Bu nedenle Yassıada adeta bir Yaslıada olarak anılmıştır" dedi.

"BU ADA ACILARLA ANILAN BİR KİMLİĞE SAHİPTİR"

Erdoğan, "Yassıada'da 1960 darbesi öncesinde yapılan lojman ve spor tesisleri 1960 darbesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en hukuksuz yargılamalarının yapıldığı salonlara ve zindanlara dönüşmüştür. Tarihi olarak da Bizans döneminden beri politik sürgünlere, haksız ve hukuksuz yargılamalara, idam süreçlerine şahitlik etmiş olan bu ada acılarla anılan bir kimliğe sahiptir. Bu doğrultuda demokrasi tarihimizde verdiğimiz mücadeleleri unutturmamak, toplumumuzda geçmişten aldığı referanslarla bir gelecek vizyonu sunabilmek, tüm dünyaya demokrasi ve özgürlükler adına mesaj vermek adına 2015 yılında Yassıada'nın Demokrasi ve Özgürlükler Adasına dönüştürülmesini öngören bir proje başlattık" şeklinde konuştu.

27 MAYIS DARBESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu girişimle, 27 Mayıs darbesinin demokrasi şehitlerinin tutulduğu Yassıada, bir tarih platosuna dönüştürülmüştür. Adada hukuksuz yargılamaların gerçekleştiği spor salonu ile adanın merkezinde bulunan tarihi tüm yapılar muhafaza edilerek ve çevresindeki yeşil dokuyla entegresi sağlanarak bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Bu projede, karanlıktan aydınlığa geçişi simgeleyen ve demokrasimizin geleceğine ışık tutan Demokrasi Feneri, Sonsuzluk İskelesi, Özgürlük Platformu, Demokrasi Şehitleri Anıtı, kütüphane, müze, konferans salonu, 27 Mayıs canlandırma alanı ve sergi salonları gibi pek çok yapı yer almaktadır. Ada, ziyaretçilerin 27 Mayıs darbesi sonrası yaşanan yargılamaları gerçek mekanlarında gezerek hissetmeleri ve bu hissin bütün ziyaretçilere yayılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece, 27 Mayıs'ta yaşananların mimari anlamda yaşatılarak, tarihte yaşanmış acılarla yüzleşilmesi, onlardan ders çıkarıp geleceğe umutla bakılması amaçlanmıştır"



ADADA OLANLAR

Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda demokrasi mücadelemiz ve bu uğurda hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizin isimleri ve hatıraları ebediyen yaşatılacaktır." diyen Erdoğan, "Adada, yargılama sürecinde kullanılmış yapılar özgünlüğü korunarak görsel ve fiziksel anlatımlarla zenginleştirilmiş ve "27 Mayıs Tarih Platosu", "Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi" ve "Adnan Menderes Kongre Merkezi" olarak darbe dönemi karanlığına bambaşka bir kimlikle ışık tutacaktır" dedi.

DEMOKRASİ FENERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 metre yüksekliğindeki demokrasi feneri, İstanbul kıyılarıyla, Adalar'a yansıyan bir ışık kaynağı olarak demokrasiye olan saygı ve inancı canlı tutacaktır. Bütün bunlarla beraber burada asıl derdimiz kapalı spor salonu yargılama alanı olarak bulunuş. Şimdi orayı bizler inşallah bir müzeye dönüştüreceğiz. Bu konuda objelerle toplandı, toplanıyor. Bu objelerle burası zenginleştirilecek. Adnan Menderes Kongre merkezi 600 kişilik. Burada birçok kongre yapma imkanı bulacağız. Yüklenici olarak işletmesi de TOBB'a ait olmak üzere, burada bu tür toplantıların yapılması adaya farklı bir zenginlik kazandıracaktır. Öğrencilerimizi buraya yoğun bir şekilde taşıyarak, burada neler olmuş, Türkiye'nin demokrasi tarihinde neler var? Bunun arkasında kimler var? Milli irade burada nasıl dar ağacına çekilmiş? Kimler tarafından çekilmiş? Tarih bilinmezse geleceği hiçbir zaman belirleyemezsiniz. Bunun arkasında kimler var? Bunlar ortaya konulmalı. Özellikle bir CHP anlayışının ne olduğu burada bizzat yerinde görmüş olacak. Hakimin şu ifadesi önemli; bizi buraya gönderen irade derken, o irade kim? Bu iradenin O irade ne yapıyor? Böyle emretmiş. Böyle emrettiği için de bir ülkenin başbakanına, dışileri bakanına, maliye bakanına burada idam kararı veriliyor. Ondan sonra da İmralı'da idam ediliyorlar. Bunu nesillerin bilmesi lazım. Bunu nesiller bilecek ki, ona göre milli iradeni değeri, kıymeti ortaya çıksın. Yoksa atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Bizim artık buna bu kuşaklarla beraber dur dememiz lazım. Bunları okurlarınıza özellikle işlemeniz, televizyon programlarında aynı şekilde anlatmanız gerekiyor ki; bu oyunlar tekrar tekrar yine gündemimize gelmesin. Bunların artık silinip gitmesi lazım" dedi.

"AYNI TUZAĞA BİR DAHA DÜŞMEYELİM"

Erdoğan, "Burada uluslararası toplantılarımızı yaptığımız zaman da gelenler olacak. Biz bu adayı anlatırken, bu adanın bu özelliklerini anlatacağız. Bu adadan bunlar geçti. Bu adada bir başbakanın idamı aynen onaylandı, iki bakanın idamı onaylandı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu milletin tarihinde neler var bunları bizim bilmemiz lazım. Bileceğiz ki, aynı tuzağa bir daha düşmeyelim. Bilmezsek daha çok tuzaklar kurarlar. Burası aynı zamanda bir ispat. Yıl sonuna kadar fevkalade bir durum olmazsa burayı bitireceğiz. Burayı bizim süratle yıl sonuna kadar bitirelim çünkü biraz sarkmamız oldu. Burası inşallah dünyada anılacak. Özellikle öğrencilerimiz için gerek müze, gerekse bir çok etkinlikte burasının anılması çok çok önemli. Devreye girdiği andan itibaren burada çok büyük bir imkan söz konusu" şeklinde konuştu.



SİVRİADA

Erdoğan, "Bir de daha sonra hemen karşı tarafımızda Sivriada var. Orada da bir amfi tiyatro yapabilirsek burası süper bir şey olur. O taş ocağı zaten tamamen avuç içi gibi olmuş. Onu bir amfi tiyatro haline getirdiğimiz zaman orası muhteşem bir şey olur. Konserler verilebilir, her şey orada yapılabilir. Bir çok etkinliklerde burayla bağlantılar da kurulabilir. Pendik tarafıyla, buradaki otellerle kurulabilir. Buradaki bağlantılar kurulmak suretiyle Sİvriadayı'da çok çok önemli bir cazibe merkezi ben getirebileceğimize inanıyorum. Şartları biraz zor ama ben inanıyorum ki azmi, inancı olan insana zor her zaman kolay olur. Bunu da başarmamızda çok büyük fayda var. " diye konuştu.

8- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YASSIADA'DA

Gülseli KENARLI - Güven USTA- Can EROK/İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti.

İnşaatın büyük oranda tamamladığı adanın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan, MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.

ERDOĞAN İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararı alındığı Yassıada'da yapımı devam eden müze ve kongre merkezinin son halini yerinde inceledi, çalışmalar konusunda yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

ADA HAKKINDA

Çalışmalar ada üzerindeki peyzaj çalışmaları ve kıyı bölümünde iskele ve yürüyüş yolları üzerinde yoğunlaşmış durumda. Yassıada 103 bin 750 metrekarelik bir alana sahip. Adada bina oturum alanının 3 katı yeşil alan olarak ayrılacak. Buna göre adanın yüzde 60'ı peyzaja, yüzde 20'si kayalık alana olarak korunurken, yüzde 20'si ise bina oturum alanı olarak yarıldı.

Büyük bir değişim geçiren Yassıada'da 123 odalı 320 yataklı ada oteli ve bungalovlar, 500 kişilik kongre salonu, 600 kişilik 752 metrekarelik bir cami, 616 metrekarelik Demokrasi Şehitleri Anıtı ve Meydanı, açık ve kapalı müze, arıtma tesisi, Demokrasi Parkı, sergileme alanları seyir terasları da bulunuyor. Adada ziyarete gelecek vatandaşların kullanabileceği kafeterya ve restoranlar bulunacak. Adaya içlerinde ağaçların da bulunduğu 39 bin 191 bitki ekilecek. Bunun yanı sıra adanın çim alanı 25 bin 855 metrekare olacak.

ADA TARİHTE BİRÇOK ŞEKİLDE KULLANILDI

Tarihi belgelere göre Yassıada 4'üncü yüzyıldan itibaren sürgün yeri olarak kullanıldı. Zaman içinde üzerinde kilise ve bir manastır inşa edildi. Bir kaç sahip değiştiren ada 1947 yılında Deniz Kuvvetleri tarafından satın alındı. 1952 yılında eğitim hizmetlerine açıldı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra burada kurulan mahkemede Demokrat Partililer yargılandı. 1993 yılında İstanbul Su ürünleri Fakültesi enstitüsünü adaya taşıdı. Fakülte adayı 1995 yılında terk etti. O tarihten inşaat başlayana kadar Yassıada terk edilmiş olarak kalmıştı.

9- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YASSIADA'DA SORULARI YANITLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Artık bu ülkede darbeler devri kapanmıştır. Burada aslında bunu yapmakla, 'Bakın sizin darbe yaptığınız yeri biz güllük gülistanlık hale getirdik. Siz darbeciydiniz, biz burayı pırıl pırıl hale getirdik. Bu bir farkın aynı zamanda ortaya konmasıdır"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti.

Gazeteciler, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle gerçekleştirdiği söyleşinin ardından Erdoğan, soruları yanıtladı.

Erdoğan, objelerle beraber kütüphane konusunda çalışılabileceğini, uygun bir bölüme proje içinde kütüphane konulabileceğini anlattı. Erdoğan, kütüphanenin Demokrasi ve Özgürlükler Adasının tarihini bugüne taşıyacak şekilde güçlü bir kaynak, arşiv oluşturacak şekilde yapılabileceğini belirterek, "Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 5 milyon ciltlik kütüphaneyi şu an bitirmek üzereyiz. Bir de İstanbul'da Rami Kışlası'nı Ankara'dan daha güçlü bir kütüphane haline getiriyoruz. Bu 6 milyon ciltlik bir kütüphane olacak. Ama dijital ortamda bu kitaplar sergilenecek. İnşallah bu adımları atmanın yanında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na da kendisini tanımlayan bir kütüphaneyi kazandırmış oluruz" dedi.

"DEVLET TİCARETLE UĞRAŞMAZ"

Erdoğan, işletmesiyle ilgili bir netlik olup olmadığı, İstanbul'dan her gün ziyaretçi gelip gelemeyeceği, otellerin her zaman açık olup olmayacağına şeklindeki bir soru üzerine ise, işletmeyle ilgili oluşum tamamlandığını söyledi.

Erdoğan, işletmeyi TOBB'un yapacağını belirterek, "Devlet ticaretle uğraşmaz. Belli toplantılarda bu oteller kullanılırsa burası yürümez, iflas eder. Denizin aşırı tehdidi olduğu zamanlarda belki gidiş gelişlerde sıkıntılar yaşanabilir. İnşallah gidiş geliş noktasında daha iskeleler bitmedi. Deniz otobüsü, İDO gibi deniz araçlarıyla inşallah gidiş gelişler olacak. Aslında adaya karadaki yaklaşımlar Ataköy'den 16 kilometre, Kadıköy'den 13 kilometre, Suadiye'den 14 kilometre, Heybeli 5.5 kilometre, Büyükada yaklaşık 10 kilometre, Pendik 14 kilometre civarında. Araç noktasında İDO'nun, şehir hatları, deniz otobüsleri sürekli servis yapabilecekler. Belki o konuda kendi servisleri olacak" şeklinde konuştu.

"ARTIK BU ÜLKEDE DARBELER DEVRİ KAPANMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizde siyasi hayatınız boyunca birçok badire atlattınız. Merak ettiğim bu adayı dolanırken neler hissettiniz? Türkiye'de darbeler dönemi artık kapanmıştır, diyebilir miyiz?" şeklindeki soru ise şöyle yanıt verdi:

"Şu anda bu işareti onun için vermek istedik. Artık bu ülkede darbeler devri kapanmıştır. Burada aslında bunu yapmakla, 'Bakın sizin darbe yaptığınız yeri biz güllük gülistanlık hale getirdik. Siz darbeciydiniz, biz burayı pırıl pırıl hale getirdik. Bu bir farkın aynı zamanda ortaya konmasıdır. Demokrasi Feneri olarak adını koymamızın hepsi bir anlam ifade ediyor. Temennimiz bu ülke artık konuşmaktan öte bu tür şeyleri bir daha insanlar yaşamaz. Bunların hala heveslileri var mıdır? Vardır. İçeriden veya dışarıdan. Dünyanın değişik her tarafında bu tür hevesler ne yazık ki bitmiyor. Güçlendikçe kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır. Hala birileri Türkiye içinde bakıyorsun ekonomi, bir şeyler hala konuşuyorlar. Hala bir şeyler yapmanın gayreti içerisindeler. Ama bunlara inşallah bu fırsatı vermeyeceğiz. 23 Haziran'da büyükşehir belediye başkanlığı seçimi var. İlgili ilgisiz, bakın kimler bu işle ilgileniyor. Türkiye seçime giderken hala burayı nasıl karıştıracaklar, bunun hesabı içerisindeler. Kendilerine göre, belediye seçimine giderken merkezi yönetimin ekonomik noktadaki performansını belediyeden almak gibi bir gayretleri var. Belediye başkanının böyle bir görevi yok, o merkezi yönetimin görevi. Size ne. İşi bu tarafa doğru kanalize etmenin gayreti içerisindeler."

"40 BİN AĞACI DİKEREK BURANIN NE HALE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Helikopterden geçerken inceledim dediniz? Beğenmediğiniz nokta oldu mu?" sorusu üzerine de, eksikliklerin bulunduğunu, bunlar bittiğinde beğenilen, beğenilmeyenlerin ortaya çıkacağını söyledi.

Erdoğan, gezip gördükçe de çok mutlu olduğunu belirterek, dünyadan gelenlerin hayran kalacağı bir proje olduğuna inandığını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eksik dediniz neler eksik? Artık yaslı ada demeyecek miyiz?" Sorusu üzerine Erdoğan, adanın Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak dünyada nam salacağını ifade ederek, "Projede olması gereken eksikler bulunuyor, projenin daha bitmedi. Projede vaat edilen neyse onların bitmiş olması lazım. Peyzaj çalışmalarında dev saksılar içerisinde ağaçları falan gördünüz, hangi ağaçlar yaşayabilir, hangileri yaşayamaz. Öyle laflar ettiler ki; 'Ağaçlar kesildi, ağaçlar söküldü, şu, bu oldu' falan. Şu andaki hedef buraya 40 bin ağaç dikmek. 40 bin ağacı dikerek buranın ne hale geleceğini düşünün. Buradaki inşaat bu ağaçlar arasında kapatılmış olacak. Çok daha güzel bir hale gelmiş olacak. Ben Ladini çok severim. Hanımefendi, Başkanım burada Ladin olmuyor, dedi. Daha çok geniş yapraklı, çam vesaire var. İnşallah güzel bir eseri bize kazandıracaklar. Şu anda iyi gidiyor. Yılsonu itibariyle burayı dört dörtlük bitmiş olarak görmüş olacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi Feneri'nin içine bir asansör koyulmasının söylediğini, engellilerin de rahat bir şekilde gezebileceğini söyledi.

"TOBB O İŞİ ZATEN ÇÖZECEKTİR"

Erdoğan, bir gazetecinin adaya erişim konusunda ve yeme içme yerleri konusundaki sorusu üzerine, "Bizim için burada tamamen bitmiş, tükenmiş, harabe ve tarihi itibariyle bizim için kara bir tablonun olduğu bir ada vardı. Şimdi biz bu adayı bu hale hamdolsun getirmesi için TOBB'a dedik ki bu iş size yakışır. Dolayısıyla bu adayı şöyle ele alalım ve proje için Çiğdem Hanımlar, vesaire çalışmayı yaptılar, bunun üzerine bir çalışma yapalım ve bu projeyi hayata geçirerek hem özellikle kendi tarihimizdeki bu kara lekeyi silme mücadelesi verelim, - bakın sildik demiyorum- hem de uluslararası toplantıları, ulusal toplantıları burada yapalım bu toplantılarla da bu adanın mahiyetini gelenlere gidenlere anlatalım. Şimdi işin restorandı, diğer bölümleriydi, içinde olan insanlar olarak inanıyorum ki TOBB o işi zaten çözecektir" dedi.

ADANIN LOGOSUNU TANITTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın logosunu da katılımcılara tanıttı. Erdoğan, logonun yatay görüntüsünde merhum Başbakan Adnan Menderes'in siluetinin görüldüğünü belirtti.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerle adada iki ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.

10- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İSTANBUL MAHALLE BAŞKANLARI İFTARINDA KONUŞTU

"Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir. Milli irade hırsızlığında tüm milletin hakkını çalmış olursunuz. Biz bu süreçte attığımız adımlarla milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz"

Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İftar Programına katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında, "Siyasette başarı çıtasını milletimizle olan muhabbetimizin hasbiliğine ve derinliğine güvenerek sürekli yukarıya çıkardık. İlk girdiğimiz seçimde yüzde 34 ile Meclisin neredeyse üçte ikisini kazanmıştık. Şimdi başarı çıtasını yüzde 50'ye çıkardık ve ancak oyumuz oranında temsil imkanı buluyoruz. Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur. Milletimizin gösterdiği istikamette sürekli kendimizi sorgulayarak, sürekli kendimizi yenileyerek hizmet etmeye, inşa etmeye, üretmeye devam edeceğiz." dedi.

"İSTANBUL'DA 2 MİLYON 300 BİN ÜYEYE SAHİBİZ"

Yaklaşık 10,5 milyon üyesiyle Türkiye'nin en yaygın tabanına sahip partisi durumunda olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. İstanbul'da bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul'daki üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Üyelerimiz arazide bir çalışsın. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti ama üyelerimizi çalıştıralım önce. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var. Kadın kollarımızın 4,5 milyonu aşan, gençlik kollarımızın 1,5 milyonu bulan üye sayıları Türkiye'deki diğer tüm siyasi partilerin toplam üye sayısından bile fazladır. Genel Başkanı olarak teşkilatlarımızın, özellikle de mahalle temsilcilerimizin çalışmalarına hep özel önem verdim ve destekledim."

"HER HIRSIZLIK KÖTÜDÜR AMA OY HIRSIZLIĞI, MİLLİ İRADE HIRSIZLIĞI TAM BİR FELAKETTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi İstanbul'da bir yenileme seçimi olduğunu ifade ederek, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdiğini anımsattı. Bu kararın verilmesinin gerisinde 31 Mart seçimlerinde yaşanan ve hepsi de belgeleriyle ispatlanan kanunsuzluklar, organize usulsüzlükler, özensizlikler, hırsızlıklar, yolsuzluklar olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir. Çünkü bireysel hırsızlıkta bir kişinin malını çalarsınız, milli irade hırsızlığında tüm milletin hakkını çalmış olursunuz. Biz bu süreçte attığımız adımlarla milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz. Seçim tarihine kadar geçecek yaklaşık artık 4 hafta var. Bu sürecin gerekçelerini İstanbul halkına çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. YSK'nin gerekçeli kararında tüm bilgiler, belgeler, tartışmalar, değerlendirmeler yer alıyor. Ana hatlarıyla baktığımızda YSK'nin iptal kararını iki temel sebebe dayandırdığını görüyoruz. Birincisi memur olması gereken sandık kurulu başkanlarından bir kısmının kanunun açık emrime rağmen özel sektör çalışanlarından, emeklilerden veya ne iş yaptığı bilinmeyen kişilerden seçilmiş olmasıdır. Bilindiği gibi YSK, seçimin yenilenmesi kararını ancak sonuca müessir olacak neticeler doğuracak durumlar ortaya çıkması halinde alıyor. Yani haklı da olsanız her itiraz seçimin yenilenmesi kararının verilmesini gerektirmiyor. "

"YSK'YE İZAH EDEMEMİŞLERDİR"

İstanbul'un bazı ilçelerinde ve ülkedeki birçok yerde yapılan itirazların önemli bölümünün haklı da olsa sonuca etki edecek rakamlar ortaya çıkmadığı için reddedildiğini belirten Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise her iki başlık altındaki oy rakamlarının sonucunu değiştirecek büyüklükte olduğunu kaydetti. Erdoğan, İstanbul genelinde toplamda 212 binin üzerinde seçmeni olan 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanuna açıkça aykırılık teşkil eden kişilerden atandığını anımsatarak, "İlçe seçim kurulları sandık kurulu başkanı atamalarını niçin bu şekilde yaptıklarını YSK'ye izah edememişlerdir. Sizlerin de yakından bildiği gibi sandık kurul başkanları sahip oldukları yetkiler ve fiilen yürüttükleri işler sebebiyle oyların sayımı ve kayda geçirilmesi konusunda çok büyük yetki sahibidir. Bu durumda kanuna aykırı sandık kurulu başkanı tarafından yönetilen sandıklardaki 212 binden fazla oy şüpheli hale geldi demektir." diye konuştu.

"KARŞIMIZA BİR TARAFTA 212 BİN, DİĞER TARAFTA 30 BİN ŞÜPHELİ OY ÇIKIYOR"

Erdoğan, büyükşehir seçimlerinin yenilenmesi kararının ikinci önemli sebebinin sandık sayım ve döküm cetvellerinde tespit edilen sorunlar ve yolsuzluklar olduğunu belirterek, yapılan incelemelerde 18 sandıkta sayım döküm cetvelinin hiç olmadığı, 90 sandıkta ise sayım döküm cetvelinde sandık kurulunun imzasının bulunmadığının görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzasız sayım döküm cetvelleri de yok hükmünde kabul edildiği için toplamda 30 binin üzerinde seçmeni olan 108 sandıktaki oyların şüpheli duruma düştüğünü anlatarak, "1963'te şüpheli olduğu için seçim iptal edilmiştir. Şimdi aynı durum var, daha neyi düşünüyoruz? 'Buna şaibe karışmıştır.' dedik. Nitekim öyle de oldu ve Yüksek Seçim Kurulu ne yaptı? Yenilenmesine karar verdi. Böylece karşımıza bir tarafta 212 bin, diğer tarafta 30 bin şüpheli oy çıkıyor." diye konuştu.

"HAKKIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ"

AK Parti adayı ile CHP adayı arasındaki farkın, seçim gecesi 28 binlerden başlayarak, yapılan itirazlarla azala azala 13 binli rakamlara geldiğini kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sandık kurulu başkanları ile ilgili 212 bin, sandık sayım döküm cetvelleri ile ilgili 30 bin şüpheli oy 13 binden büyük olduğuna göre bu seçim elbette yenilenecekti. Üstelik daha bunların yanında hukuki olarak hakkı olmadığı halde oy kullandığı tespit edilen 706 kişinin durumu ve diğer bazı sorunlar da var. Bu karara karşı çıkan Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin gerekçelerine

baktığınızda inanın bana dişe dokunur, gerçekten vicdanları tatmin edici bir unsura rastlayamıyoruz. Buna karşılık kamuoyunda CHP tarafının tezleriyle bize karşı bir kampanya yürütülüyor. İstiyorlar ki tespit edilen bunca yolsuzluğa, bunca kanunsuzluğa, bunca usulsüzlüğe, bunca hırsızlığa ses çıkarmayalım, göz yumalım. İstiyorlar ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını hukuken de fiilen de seçimi kazanıp kazanmadığı belli olmayan bir adaya teslim edelim. Hiç kimse kusura bakmasın. Akif ne diyor? 'Kesilir belki fakat, çekmeye gelmez boynum.' Biz böyle bir davanın mensuplarıyız. 'Hakkımızı sonuna kadar arayacağız.' dedik, aradık ve şimdi sandık tekrar önümüzde."

"ARTIK ŞURADA 4 HAFTA KALDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin yenilenmesi kararına değinirken, şunları kaydetti:

"Biz ne kimsenin hakkına göz koyar, el uzatırız ne de kendi hakkımızın özellikle de milletimizin hakkının gaspına rıza gösteririz. Geçmiş seçimlerde ne olduğunu bilemeyiz. Ancak 23 Haziran'dan başlayarak bundan sonraki seçimlerde bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için hem siyasi partiler hem de seçim kurulları çok daha dikkatli olacak. Biz hayatımız boyunca hep milli iradenin üstünlüğünü savunduk. Tüm seçimlerde 'Sandık namustur.' diyerek milletimizin tercihlerinin en doğru şekilde tezahür etmesi için çalıştık. Demokrasiye inanan herkesin de böyle yapması gerektiğine inanıyoruz. Bu gerçekleri her yerde milletimize anlatacak, CHP tarafının ve onun borazanlığını yapanların zehirli dilinin sandığı kirletmesine izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en etkili siyasetin yüz yüze yapılan ve doğrudan gönüllere dokunulan siyaset olduğunu vurgulayarak, "Şu anda ana kademe burada. Kadın kollarımız burada. Gençlik kollarımız burada. İnanıyorum ki siz yüz yüze bunu yapacaksınız. Artık şurada 4 hafta kaldı. Durmak yok, yola devam. Birebir görüşmeye var mıyız? Birebir görüşerek bu meseleleri halkımıza anlatmaya var mıyız? Sizlerden mahallenizdeki her bir binaya, her bir haneye mutlaka girmenizi, ülkemiz ve İstanbul için yaptıklarımızı, seçimin ne için yenilendiğini 23 Haziran'da ne için AK Parti'ye oy vermeleri gerektiğini bizzat atlatmanızı rica ediyorum." diye konuştu.

"ARTIK YASLIADA İDAMLA ANILMAYACAK"

Bu gün buraya Yassıada'dan geldiğini dile getiren Erdoğan, "Yani Yaslıada. Ne oldu orada? Orada Adnan Menderes ve 2 arkadaşı biliyorsunuz idam edildi. Şimdi biz o Yaslıada'yı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, inşaatın yarıdan fazlasının bittiğini, büyük ihtimalle Aralık ayında açılışını yapacaklarını anlatarak, şunları aktardı:

"Burada uluslararası toplantıları yapacağız. Burada ulusal toplantı yapacağız. Artık Yaslıada idamla anılmayacak. Demokrasi ve özgürlüklerle anılacak. Orada bir Başbakan'ın ve 2 bakanın idam edildiğini de gelenlerin hepsine müzede ve oradaki yapacağımız yayınlarla anlatacağız ki bu CHP zihniyetinin ne olduğunu anlasınlar. Çünkü bir Başbakan'ın idamının arkasında CHP

zihniyeti var. 'Bizi buraya gönderen irade böyle istediği için bu idamı yaptık.' diyenler işte onlara diyorum ki 23 Haziran'da gereken dersi sandıklarda verelim. Onun için çok çalışacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem büyükşehir seçimleri hem de ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sıkıntılar konusunda milletimizi doğru şekilde bilgilendirip desteklerini alırsak, meseleyi büyük ölçüde halletmiş oluruz. Ben sizlere güveniyorum. Sizlere dağıtılan broşürler bunların her yere ulaşması lazım. Ben bu duygularla bir kez daha Ramazan-ı Şerifinizi, Kadir Gecenizi ve

bayramınızı tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diyorum." dedi.

11- BİNALİ YILDIRIM TUZLA'DA PAZAR ESNAFINI ZİYARET ETTİ

İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Postane Mahallesi'nde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti. Pazar müşterileri ve esnaf Binali Yıldırım'a ilgi gösterirken onunla fotoğraf çektirdi.

12- BAKAN ÇAVUŞOĞLU, TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ İFTAR YEMEĞİNDE KONUŞTU

İSTANBUL DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nin Yeşilköy'deki bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Kahraman polislerimiz ve askerlerimiz içeride ve dışarıda şehitlerimize kasteden ve vatan topraklarımıza göz diken ne kadar hain varsa onları çukurlarına ve inlerine gömüyor" dedi.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği, Yeşilköy'de bir otelde şehit yakınlarına iftar yemeği verdi. Yemeğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ve şehitler için saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda, önce Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya söz aldı.

Kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanlığı olarak da içeride olduğu gibi dışarıda da hainlerin peşini bırakmıyoruz. PKK, YPG, DHKPC ne kadar terör örgütü varsa nerede yaşarlarsa yaşasınlar onların ensesindeyiz" dedi.

Vatan topraklarında şehit ve gazilerin sayesinde özgürce yaşanıldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Kahraman polislerimiz ve askerlerimiz içeride ve dışarıda şehitlerimize kasteden ve vatan topraklarımıza göz diken ne kadar hain varsa onları çukurlarına ve inlerine gömüyorlar. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. 15 Temmuz hain darbe gecesinde 251 şehit verdik ve içeride olduğu gibi dışarıda da FETÖ'cülere hesap sormak için tüm birimlerimizle beraber büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bugün dış politikamızın önceliklerinden birisi de içeride olduğu gibi dışarıdaki hainlerle de mücadele etmektir. O hainleri ülkemize getirerek, adalete teslim etmektir. Bu mücadelemizi sonuna kadar süreceğiz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğinin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Derneğin çalışmalarını çok anlamlı görüyoruz. 81 İlde Bir Hayal Projesi'ni de takdir ettiğimi müsaadenizle söylemek isterim. Bu projeye sanat ve spor camiasından dostlarımız başta olmak üzere herkes destek veriyor. Bu projemize bakanlık olarak biz de destek vermek istiyoruz. Çünkü şehitlerimiz ve şehitlerimizin aileleri bizim için çok önemlidir. Bakanlıkta bir kampanya başlatarak, 81 ildeki çocuklarımızı, özellikle eğitim ve kütüphane ile ilgili projelerinize destek vererek yalnız bırakmayacağız. Bundan sonra biz de bakanlığımızda onlarla sık sık bir araya geliyoruz. Her sene Büyükelçiler Konferansı'mıza şehit aileleri ve yakınlarını davet ediyor ve tüm şehitlerimizi anarak başlıyoruz. Sadece şehitler gününde değil. Bakanlık olarak, derneğimizin kardeşi olarak bilin, bundan sonra her zaman yanınızdayız. Sizinle bir araya gelmek bizim için şereftir, onurdur" Program aile fotoğrafıyla sona erdi.

13- EKREM İMAMOĞLU: 24 HAZİRAN SONRASI İSTANBUL SEFERBERLİĞİNİ İLAN EDECEĞİZ

Haber: Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL,

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Biz, seçimi kazanacağız. 24 Haziran sonrası İstanbul seferberliğini ilan edeceğiz. Eğitim, çevre, adalet, aklınıza gelebilecek her hususta seferberlik ilan etmek zorundayız" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu iftarını Rizeliler Derneği üyeleri ile açtı. Ataşehir'de bir otelde organize edilen iftar programına bazı CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve akademisyenler katıldı. Ezan okunmasının ardından, İmamoğlu ve davetliler oruçlarını açtı. Daha sonra salonda bulunanlara hitap eden İmamoğlu, "Yaşadığım ilçede siyasi hayatıma başladım. Belediye başkanlığı yaptım. 31 Mart'ta İBB Başkanı seçildim. Sonra, Türkiye'nin demokrasi sürecindeki en kutsal mücadelelerinden birini, ne yazık ki demokrasiye zarar veren insanların yüzünden en büyük mücadelelerden birine rehberlik yapma fırsatı elde ettim. Bu nedir biliyor musunuz? Tam da bu Cumhuriyet'in eseridir. Bu ülkenin kurucu unsuru Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnet borçluyuz. Biz, bir arada yaşamış ve yaşamalıyız diye yola çıkmış bir milletiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Yeni bir dönem, yeni bir anlayış süreci başlamıştır. Demokrasiye atılan büyük ihanet hamlesine karşı bir araya gelmeli, siyasetin dilini, tavrını ve davranış biçimini hep birlikte değiştirmeliyiz. Bu ülkenin geleceği için hepimiz mesulüz" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

İmamoğlu, "Rizeli hemşehrilerimi sorumluluk almaya davet ediyorum. Sizlerle birlikte yol yürümek istiyorum. Bunun demokrasi adına bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Demokrasiden uzaklaşmış, Akıldan, bilimden, sanattan, adaletten, haktan, hukuktan uzaklaşmış bir anlayışın yaptığı hatalar üzerinden, bu memleket ve millet adına bir fırsata dönüştüğünü düşünüyorum. Bu fırsatı, olağanüstü muazzam bir sürece evriltmek zorundayız. Biz, seçimi kazanacağız. 24 Haziran sonrası İstanbul seferberliğini ilan edeceğiz. Eğitim, çevre, adalet, aklınıza gelebilecek her hususta seferberlik ilan etmek zorundayız. Vasatın altına düşmüş, ne yazık ki yerlerde sürünen ekonomi yönetimini başka yöne çevirmek, memleketin bir kuruşunu bile korumak adına bir seferberlik başlatmalıyız. Yozlaşmış bir süreçle baş başayız. Bunun önüne geçmek adına, bunun simgesel yeri İstanbul'dur. Başaracağız. Hepinizin en üst seviyede kol kola olmanızı, bize katkı sunmanızı el birliğiyle çalışmamız gerektiğini sizlere duyuruyorum." şeklinde konuştu. İmamoğlu'na program sonunda Rizespor formasını ve atkısı hediye edildi.

14- EKREM İMAMOĞLU SANCAKTEPE'DE KONUŞTU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ramazan Bayramı uzun bir tatil. Tatilinizi demokrasi mücadelenizi unutmayarak geçirin. Büyüklerinizi ziyaret edin. Ama bunları yaparken de demokrasi mücadelesini de bırakmayın. Bayramdan sonra herkes evine dönmüş mü takip edin" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'deki programının ardından seçim otobüsü ile vatandaşları selamlayarak Sancaktepe'ye geçti. Yol üstünde Samandıra Taksi durağına da uğrayan Ekrem İmamoğlu, taksi esnafı ile bir süre sohbet etti. Sancaktepe Demokrasi Caddesi'nde vatandaşlara da hitap eden İmamoğlu, "23 Haziran'a çok az bir zaman kaldı. Şimdiden Kadir geceniz mübarek olsun, şimdiden Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Ancak Ramazan Bayramı uzun bir tatil. Tatilinizi demokrasi mücadelenizi unutmayarak geçirin. Büyüklerinizi ziyaret edin. Ama bunları yaparken de demokrasi mücadelesini de bırakmayın. Bayramdan sonra herkes evine dönmüş mü takip edin. Bizi yalnız bırakmayacağınızı biliyorum. Evleri ve komşularınızı ziyaret edin. Kötü sözlerden uğraşmayın. Kimsenin suratına somurtarak bakmayın. Tartışın ama münakaşa etmeyin. Sandığa kadar çalışın. Sandık günü demokrasi mücadelesinde yüzbinlerce İstanbullu görev olacak. Tek bir oya dahi sıkıntı getirmeyeceğiz. Hep birlikte çok çalışıp kazanacağız." dedi.

İmamoğlu, daha sonra Alemdağ ve Madenler Meydanı'na da seçin otobüsü ile giderek vatandaşları selamladı.

