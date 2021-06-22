Devriye esnasında durdurulan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
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Devriye esnasında durdurulan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Devriye esnasında durdurulan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu kişinin üst aramasında uyuşturucu madde bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu kişinin üst aramasında uyuşturucu madde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasını yapan ekipler, 9 bonzai, 2,5 gram eroin ile 3 sentetik hap ele geçirdi.

Ekipleri tarafından polis merkezine götürülen şüpheli Z.A'ya uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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