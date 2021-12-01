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Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 66 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

GEYVE, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 66 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Geyve ilçesi Umurbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Murat Reçber idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü Reçber, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edilen Reçbir'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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