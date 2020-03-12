Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
12.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:36
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Karagüveç köyünde 02 AAN 605 plakalı traktör ile tarlasını süren Mehmet Keleş, devrilen traktörün altında kaldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Keleş'in cesedi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA