Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

KARABÜK'te, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Rüstem Yiğittürk (47), yaralandı.

21.02.2020 22:30 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:30
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

'te, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Rüstem Yiğittürk (47), yaralandı. 

Kaza, saat 20.00 sıralarında Karabük- karayolu Öğlebeli kavşağında meydana geldi. Rüstem Yiğittürk yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan Rüstem Yiğittürk'e ilk müdahalede bulunarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yiğittürk tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
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