Devrilen motosikletin sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi.
15.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:49
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsü Hasan Karahan'ın (59), yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Karahan yönetimindeki 16 KOD 85 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Motosikletten düşen Karahan, yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bacağı kırılan Karahan, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA