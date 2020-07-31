Devletin şefkatle büyüttüğü çocuklar otel konforundaki evlerde barındırılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Devletin şefkatle büyüttüğü çocuklar otel konforundaki evlerde barındırılıyor

Muş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Muş Lalesi Çocuk Evlerinde misafir edilen çocuklar, hür türlü imkanın bulunduğu villalarda lüks otel konforunda barındırılıyor.

Devletin şefkatle büyüttüğü çocuklar otel konforundaki evlerde barındırılıyor
31.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:21

Muş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Muş Lalesi Çocuk Evlerinde misafir edilen çocuklar, hür türlü imkanın bulunduğu villalarda lüks otel konforunda barındırılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Muş'un Zafer Mahallesi'nde, 3 yıl önce yapımına başlanan 50 kişi kapasiteli 5 villa, hizmet vermeye başladı.

Oyun ve ders çalışma alanları, kişisel odalar ve sosyal bölümlerin bulunduğu evlerde barındırılan 0-18 yaş grubundaki çocuklara, düzenlenen etkinlikler ve oluşturulan sıcak ortam sayesinde devletin şefkatli yüzü hissettiriliyor.

Muş Lalesi Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ekipleri, villalarda misafir kalan çocuklara sundukları hizmetlerle sıcak bir yuva ortamı oluşturarak aile özlemlerini bir nebze de olsa unutturmaya çalışıyor.

"Çocuk evleri sitemiz artık misafirlerini bekliyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine, yeni inşa edilen lüks otel konforundaki çocuk evleri sitesinin hizmet vermeye başladığını söyledi.

Çocuk evlerine personel ve meslek elemanlarının da atamalarının yapıldığını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Devletin şefkatli elleri burada kendini tam olarak göstermiştir. Yaşam alanları ve odalarımızın genişliği 5 yıldızlı otel konforunda. Burada 50 kapasiteli bir kuruluşuz. Öncelikle çocuklarımızın aile yanında barındırılmasını istiyoruz ama çeşitli sebeplerden dolayı aile yanında barındıramadığımız çocukları kurum bakımına alıp burada yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklarımız burada mutlu. Hem yaşam alanı olarak hem peyzaj alanı olarak hem de bulunduğu merkez itibarıyla belki Türkiye'nin en güzel konumunda olan çocuk evleri sitemiz artık misafirlerini bekliyor."

"Bizim devlet olarak doğru iş yaptığımızı gösteriyor"

Misafir ettikleri çocukları, yapısal olarak konforlu bir ortamda barındırarak mutlu etmenin imkansız olduğunu vurgulayan Aksoy, bu nedenle sürekli onlarla bir araya gelmeye, çeşitli etkinlikler düzenlemeye önem verdiklerini aktardı.

Çocuklarla oyun oynadıklarını, eğlenceli zaman geçirdiklerini anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Çocukların kimsesiz olmadığını kendilerine yansıtıyoruz. Ayrıca burada çocuklara bir babalarının bir annelerinin olduğunu hissettiriyoruz. Zaten hem kuruluş müdürümüz hem personellerimiz hem meslek elemanlarımız çocuklarımızla ilgileniyorlar, onlara kimsesiz olmadıklarının duygusunu tamamen yaşatıyorlar. Buraya geldiğimizde çocuklardaki öz güven duygusu ve gözlerinde parlayan mutluluğu görmek bizi de mutlu ediyor. Bu da bizim devlet olarak doğru iş yaptığımızı gösteriyor."

"Buradaki ablalarımız bizimle yakından ilgileniyorlar"

Çocuk evleri sitesinde 5 kardeşiyle kalan L.Y, evlerde kendileriyle yakından ilgilenildiğini, hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Çok güzel zaman geçirdiklerini, oyunlar oynadıklarını dile getiren L.Y, şunları söyledi:

"Sitemizin bahçesi çok güzel, kardeşlerimle oyun oynama fırsatı buluyorum. Burada birçok etkinlik yapıyoruz. Resim atölyemiz, hepimize ait çalışma masalarımız ve etüt odalarımız var. Hocalarımız gerçekten çok ilgili. Buradaki ablalarımız bizimle yakından ilgileniyorlar. Yemeklerimiz çok güzel ve düzenli. Ne kadar ihtiyacımız varsa karşılanıyor. Sık sık gezmeye ve parklara gidiyoruz. Bize ailemiz gibi davranıyorlar. Buradan çok memnunuz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Spor
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti 3. Sayfa
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana 'Gel kurban olduğum' diye seslendi
Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana "Gel kurban olduğum" diye seslendi
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlhan Cihaner Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Simge Sağın Dilan Çıtak Serdar Ortaç
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Burak Yılmaz Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Avrupa Yangın Bodrum
Şu an buradasınız: Devletin şefkatle büyüttüğü çocuklar otel konforundaki evlerde barındırılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 11:24:37. #1.15#
title