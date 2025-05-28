Devin Özek kimdir? Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Devin Özek kaç yaşında, nereli?

Devin Özek kimdir? Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Devin Özek kaç yaşında, nereli?
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Fenerbahçe ile temasta olduğu öne sürülen Devin Özek, futbolseverlerin merak ettiği genç yetenekler arasında yer alıyor. Almanya'da futbol kariyerini sürdüren genç oyuncu Devin Özek, son günlerde sosyal medyada Fenerbahçe ile adının anılmasıyla merak konusu oldu. Peki, Devin Özek kimdir? Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Devin Özek kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Futbol gündeminin yeni konuşulan ismi Devin Özek, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yaptığı iddialarıyla dikkat çekti. Kariyerini Avrupa'da sürdüren Devin Özek, genç yaşına rağmen yetenekleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Taraftarlar ve spor basını ise "Devin Özek kaç yaşında, nereli?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Devin Özek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devin Özek futbol dünyasında neden bu kadar konuşuluyor? İşte, Devin Özek hakkında merak edilenler…

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

Son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Devin Özek, futbol dünyasında yönetimsel başarılarıyla dikkat çeken genç isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle sarı-lacivertli kulübün yeni sezon yapılanmasında görev alacağı iddiaları sonrası, futbolseverler "Devin Özek kimdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Devin Özek kimdir? Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Devin Özek kaç yaşında, nereli?Devin Özek kimdir

Devin Özek, 20 Mart 1995 tarihinde Almanya'nın Münih şehrinde dünyaya gelmiştir. Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olan Devin Özek, hem Almanya hem de Türkiye ile kültürel bağları güçlü bir futbol adamıdır. 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

Futbolculuk kariyerine genç yaşta Almanya'nın alt liglerinde başlayan Devin Özek, 2016 yılında profesyonel futbol hayatını noktalayarak teknik ve yönetimsel alana yöneldi. 2017 yılında, Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes'in yönettiği şirkette scout olarak görev aldı. Bu görev sayesinde hem futbolcu izleme hem de uluslararası ilişkiler alanında önemli bir birikim kazandı.

Devin Özek kimdir? Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Devin Özek kaç yaşında, nereli?Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Devin Özek kaç yaşında

2021 yılında Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de resmi olarak scout görevine başlayan Devin Özek, kısa sürede uluslararası ilişkiler sorumlusu pozisyonuna yükseldi. 2022 yılında ise kulübün Futbol A Takım Direktör Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Son gelişmelere göre, Fenerbahçe ile Devin Özek arasında görüşmeler gerçekleştiği ve kulübün futbol yönetim kadrosunda görev alabileceği ileri sürülüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu iddia taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Ayrıca, Devin Özek'in UEFA B Lisansı sahibi olduğu, Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerine hâkim olduğu da biliniyor.

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