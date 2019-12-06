Develi Ülkü Ocakları Şehitler İçin Çorba İkramında Bulundu
Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu ve yönetim kurulu üyeleri Develi Devlet hastanesi önünde ülkücü şehitler için çorba ikramında bulundu.
06.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:37
Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu ve yönetim kurulu üyeleri Develi Devlet hastanesi önünde ülkücü şehitler için çorba ikramında bulundu.
Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu "Hastanemizin önünde Ülkücü şehitlerimizin hayrına için çorba ikramında bulunduk. Çorba ikramımızı gelenekselleştirmek istiyoruz. İnşallah her hafta çorba ikramımız olacak" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA