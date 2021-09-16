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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

AA / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yıl sonu itibarıyla büyük kentlerdeki teşkilatlanma çalışmalarında belli bir mesafeye geleceklerini ve vatandaşlarla bire bir temas sağlayacak bir altyapı oluşturacaklarını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yıl sonu itibarıyla büyük kentlerdeki teşkilatlanma çalışmalarında belli bir mesafeye geleceklerini ve vatandaşlarla bire bir temas sağlayacak bir altyapı oluşturacaklarını söyledi.

Babacan, partisinin ilçe kongresi ile çeşitli ziyaretler için geldiği Trabzon'da, bir otelde basın toplantısı düzenledi.

DEVA Partisi'nin yaklaşık 1,5 yıl önce kurulduğunu belirten Babacan, hızlı bir örgütlenme süreci sayesinde kuruluşlarından 8 ay sonra seçimlere girmeye hak kazanacak teşkilatlanma boyutuna ulaştıklarını söyledi.

Bugün itibarıyla 81 ilin hepsinde il başkanlarının, 973 ilçenin 650'sinde de ilçe başkanlarının görevleri başında olduğunu ifade eden Babacan, "Haziran ayı itibarıyla büyük illerde de süreçleri başlattık. Ankara, İzmir, Antalya gibi illerde kongre süreçlerini başlattık. İstanbul'da ise ilk ilçe teşkilatı açılış törenimizi 10 gün önce yaptık. İstanbul'daki çalışmalarımız bundan sonra yoğunlaşacak." diye konuştu.

Babacan, yıl sonu itibarıyla büyük kentlerdeki teşkilatlanma çalışmalarında belli bir mesafeye geleceklerini ve vatandaşlarla bire bir temas sağlayacak bir altyapı oluşturacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin yarınlarıyla ilgili detaylı hazırlıklar yaptıklarını anlatan Babacan, şöyle konuştu:

"Parti programımızı biz çok geniş bir heyetle hazırladık. 24 ayrı çalışma grubu, 300 kişinin emeğiyle parti programı hazırlandı. 1,5 yıldır parti politikasının tek bir noktasına dahi eleştiri duymadık. Diğer yandan eylem planlarını açıklıyoruz. İlk eylem planı tarımla ilgiliydi. İkincisi afet yönetimi konusunda açıklandı. Üçüncüsünü de bu hafta başında sosyal politikalarla ilgili açıkladık. 47 maddelik bir eylem planı. 20'den fazla eylem planı açıklayacağız. 1000'den fazla adımı somut bir şekilde yazıp takvime bağlayıp açıklamış olacağız."

Babacan, seçim ittifakı ve adaylık konusundaki bir soruya da "Hem adaylık hem de ittifakla ilgili kararımızı seçim takvimi yaklaşınca partimizin yetkili kurullarında değerlendirir, nihai kararımızı o zaman veririz." cevabını verdi.

Daha sonra partisinin Yomra İlçe Başkanlığının kongresine katılan Babacan, ardından Arsin Organize Sanayi Bölgesi ile Sürmene ve Yomra ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

AA / Gazi Nogay - Ekonomi Haberleri
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Haber: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Trabzon'da ziyaretlerde bulundu - Haberler Ekonomi
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