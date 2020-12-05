Destici: "Kadınlarımızın, başta siyaset olmak üzere hayatın her alanında, daha fazla yer almalarını diliyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kadınlarımızın, başta siyaset olmak üzere hayatın her alanında, daha fazla yer almalarını diliyorum" dedi.

Türk kadının seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu gün olması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan BBP Genel Başkanı Destici, "5 Aralık 1934 tarihini, Türk kadının seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu gün olması dolayısıyla Cumhuriyet tarihimizin önemli işaret taşlarından biri olarak kabul ederiz. Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesi, bunun akabinde işgal kuvvetlerinin yurdumuza girmesi ve imkansızlıklarla kazandığımız Kurtuluş Savaşı'nın ardından, Türkiye'nin o günkü zor şartlarında attığı önemli adımlar, her zaman milletimiz için birer gurur vesilesi oldu, olmaya da devam edecek. Mesela Fransa'da, kadınların aynı hakları, bizden tam 10 yıl sonra elde edebildiklerini düşündüğümüzde, kararın önemi ve bize demokrasi dersi vermeye kalkanların şecereleri hakkında yeni kanaatler ediniriz. Bu vesileyle, kadınlarımıza yönelik, başta "şiddet" olmak üzere işlenen suçların artık son bulmasını; devletin ilgili kuruluşlarının, konunun önemine binaen ayrıntılarını daha önce defaatle dile getirdiğimiz, kapsamlı bir çalışmayla gerekli önlemleri almasını; kadınlarımızın, başta siyaset olmak üzere hayatın her alanında, daha fazla yer almalarını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı