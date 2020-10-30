Deprem çantası neden önemli? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantasına ne konulur?

Uzmanlar deprem öncesi tedbirlerin alınması gerektiğini ve en önemlisi deprem çantasının hazır olması gerektiğini önerdi. Peki, Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantasına ne konulur? Deprem çantası neden önemli?

Deprem anında ve sonrasında yanınızda mutlaka olması gereken deprem çantası içinde neler olmalı? Deprem çantasına ne konulur?

DEPREM ÇANTASI NEDEN ÖNEMLİ?

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı, değerli evraklarınızı saklayacağınız bir afet ve acil durum çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir. Bu sebeple bunu bilincinde olmalıyız.

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Deprem çantalarındaki piller, reçeteli ilaçlar, su ve yiyecekler her altı ayda bir tazeleriyle değiştirilmelidir. Sizin için en önemli ilaçlar, evraklar mutlaka olmalı. Evcil hayvanınız varsa onun temel ihtiyaçları unutulmamalı. Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır kurtarıcınız olacaktır. Arabanız varsa çadıra ihtiyacınız olmayabilir. Her türlü işinize yarayabilecek açacak makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan çok amaçlı kesici aleti de çantanızda bulundurun.