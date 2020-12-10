Denizlispor zincir kırmak istiyor

SÜPER Lig'de düşme hattındaki Yukatel Denizlispor yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Ramazan Keleş yönetecek. Ege ekibinde tedavileri süren Sakıb, Özgür, Oğuz Yılmaz, Subotic ve Dossevi Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ligde bu sezon yalnız 1 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 10 haftada 6 puan toplayıp düşme hattında sondan ikinci olan Denizlispor, şansının tutmadığı rakibi önünde zincir kırmaya çalışacak.

Lig tarihinde iki takım arasında oynanan 8 karşılaşmanın 7'sinde kazanan taraf Kasımpaşa olurken, 1 maçta da eşitlik bozulmadı. Denizlispor, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 4 lig maçında gol atma başarısı gösteremedi. Ligde 5 maçtır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak Denizlispor'un maça Pantilimon - Özer, Mustafa, Leismann, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati ve Rodallega ilk 11'yle çıkması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı