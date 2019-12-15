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Denizlispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

15.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:32
Denizlispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, Trabzon deplasmanı öncesinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde çalıştı. Isınma ile başlayan idman, top kapma ve pas çalışması ile sona erdi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmanda, sakatlığı devam eden Cristian Sapunaru takımdan ayrı çalışırken, diğer oyuncuların tamamı idmana katıldı.

Özel uçakla bugün Trabzon'a gidecek Denizlispor kafilesi, kalacağı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Yeşil-siyahlı takımda Sapunaru ile kart cezalısı Sackey, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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