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Denizlispor'a genç savunmacı

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor forması giyen stoper Muhammet Özkal'ı kadrosuna kattı.

03.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:58
Denizlispor'a genç savunmacı

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Belediyesi Bodrumspor forması giyen stoper Muhammet Özkal'ı kadrosuna kattı. Ara transfer çalışmalarına başlayan Denizlispor ilk takviyeyi savunmaya yaptı. Körfezspor'da profesyonel olarak bu sezon Bodrumspor'da 13 maçta forma giyen 20 yaşındaki Muhammet, Sportif Direktör Burak Özsaraç'ın katıldığı törenle kendisini 4.5 yıllığına Denizlispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan genç oyuncu, yeşil-siyahlı ekibe transferinin gerçekleştiği için mutlu olduğunu, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. 


Kaynak: DHA
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