Denizli'de son bir haftada 60 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 136 bin 987 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 136 bin 987 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 130 kişi yakalanırken, 703 farklı asayiş olayında ise 500 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 12 ile 18 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 136 bin 987 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 130 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 88 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 9 adet fişek, 2 adet bıçak ve 1 çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 703 farklı asayiş olayında ise 500 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı